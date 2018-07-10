Quy tắc vàng '4 nên 4 không' giúp giảm cân nhanh mà cực đơn giản, muốn lấy lại vóc dáng không nên bỏ qua

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/07/2018 10:54

Chế độ dinh dưỡng và cân nặng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Do đó, nếu muốn giảm cân, bạn phải biết bản thân nên ăn uống như thế nào cho phù hợp.

Biết được những thực phẩm tốt hay xấu, thích hợp hay không thích hợp đối với quá trình giảm cân chính là "con đường ngắn nhất" giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Sau đây là quy tắc "4 nên 4 không" mà bạn phải luôn nhớ để hiệu quả giảm cân đạt được cao nhất có thể. 

Top 4 thực phẩm nên ăn

Trái cây chín mọng

Nhóm trái cây này bao gồm: Dâu tây, dâu tằm, cherry, việt quất, mâm xôi... Những loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa tế bào, chứa ít chất béo và calo nhưng lại dồi dào Vitamin, khoáng chất. Chính vì vậy, ăn càng nhiều các loại quả này cơ thể sẽ được cấp nhiều dưỡng chất phục vụ cho quá trình đốt cháy chất béo, mỡ thừa mà không bị tích tụ mỡ thừa. 

Hơn nữa, lượng Vitamin C dồi dào trong nhóm quả chín mọng có khả năng phân giải các tế bào mỡ thừa tích tụ dưới da sau đó đào thải ra ngoài hoàn toàn. 

Ăn nhóm quả này, cơ thể không chỉ chuyển hóa chất, giảm cân tốt mà làn da còn được nuôi dưỡng từ sâu bên trong trở nên khỏe đẹp. 

Quy tắc vàng '4 nên 4 không' giúp giảm cân nhanh mà cực đơn giản, muốn lấy lại vóc dáng không nên bỏ qua - Ảnh 1
Nhóm trái cây chín mọng không chỉ tốt trong việc giảm cân mà còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Trà xanh

Thường xuyên uống trà xanh là thói quen rất tốt, loại nước này hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, thanh lọc cơ thể, đốt cháy chất béo, đào thải độc tố. Do đó, cơ thể sẽ nhẹ nhàng và săn chắc hơn sau thời gian ngắn.

Nước trà xanh còn rất tốt cho bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp, máu nhiễm mỡ. Tốt nhất là bạn nên uống 1 ly trà xanh ấm sau các bữa ăn chính. 

Quy tắc vàng '4 nên 4 không' giúp giảm cân nhanh mà cực đơn giản, muốn lấy lại vóc dáng không nên bỏ qua - Ảnh 2
Trà xanh là loại nước uống giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Cà chua

Cà chua giàu Vitamin A, C cùng hàng loại các nhóm axit tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong quá trình loại trừ chất béo xấu ra khỏi cơ thể. Ăn cà chua mang đến cảm giác no lâu hơn các loại quả khác, do đó, đây là thực phẩm tuyệt vời để áp dụng vào chế độ giảm cân.

Quy tắc vàng '4 nên 4 không' giúp giảm cân nhanh mà cực đơn giản, muốn lấy lại vóc dáng không nên bỏ qua - Ảnh 3
Cà chua là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân - Ảnh: Internet

Cần tây

Ngoài các dưỡng chất, Vitamin cần thiết mang đến tác dụng giảm cân hiệu quả thì cần tây chứa lượng lớn chất xơ. Đây là loại chất quan trọng để cơ thể đẩy mạnh trao đổi chất, tăng cường tiêu hóa, cản trở sự tích tụ chất béo dưới da. Chính vì vậy, nếu đang giảm cân, bạn nên ăn nhiều cần tây. Loại rau này có thể chế biến thành các món salad, xào, luộc hoặc xay thành sinh tố, nước ép để uống. 

Quy tắc vàng '4 nên 4 không' giúp giảm cân nhanh mà cực đơn giản, muốn lấy lại vóc dáng không nên bỏ qua - Ảnh 4
Cây tây cực kỳ tốt để áp dụng vào các thực đơn giảm cân - Ảnh: Internet

Top 4 thực phẩm tuyệt đối tránh xa

Món ăn chiên

Ăn quá nhiều đồ ăn chiên sẽ làm tăng trọng lượng cơ thể rất nhanh. Bên cạnh đó, những món ăn chiên cùng dầu mỡ làm gia tăng mỡ trong máu, ảnh hưởng đến hệ tim mạch, huyết áp. 

Món ăn nhiều gia vị

Những món ăn chế biến nhiều gia vị thường chứa lượng calo cao. Do đó, ăn càng nhiều chỉ càng làm cơ thể thêm nặng nề, mập mạp. Hơn nữa, đồ ăn nhiều gia vị không tốt cho sức khỏe.

Rượu

Không chỉ khiến sức khỏe suy yếu, tổn thương gan, thận, rượu là thức uống gây ra tình trạng tăng cân, béo phì cực kỳ nguy hiểm. 

Thức ăn nhanh

Đồ ăn nhanh như xúc xích, bánh ngọt, bánh quy... cực kỳ nhiều năng lượng, calo, đường. Đây là những chất không hề tốt cho sức khỏe, đồng thời còn khiến cân nặng ngày càng tăng cao. 

Quy tắc vàng '4 nên 4 không' giúp giảm cân nhanh mà cực đơn giản, muốn lấy lại vóc dáng không nên bỏ qua - Ảnh 5
Thức ăn nhanh, đồ chiên, rượu, bia, nước có ga là những thứ bạn không nên ăn khi giảm cân - Ảnh: Internet

Nắm vững quy tắc "4 nên 4 không" này trong việc lựa chọn thực phẩm cho chế độ ăn kiêng, bạn sẽ nhanh chóng giảm được số cân mong muốn và sở hữu cơ thể săn chắc.

10 loại thực phẩm dinh dưỡng giúp tăng cường năng lượng

10 loại thực phẩm dinh dưỡng giúp tăng cường năng lượng

Dùng một nắm quả óc chó hay một quả chuối hoặc cháo yến mạch vào buổi sáng giúp bạn tràn đầy năng lượng.

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