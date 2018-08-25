8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/08/2018 10:47

Nếu đang muốn giảm cân nhanh, hãy học ngay 8 công thức làm nước uống tăng cường trao đổi chất của Stylecraze.

Tăng cường quá trình trao đổi chất sẽ làm đẩy mạnh khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể, nhờ đó giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng.

Nếu đang trong giai đoạn giảm cân, bạn nên bổ sung 8 loại thức uống sau đây. 

Nước gừng

Bạn có thể đã nghe nói rằng các loại thực phẩm có vị cay như ớt, nghệ, gừng làm tăng quá trình trao đổi chất bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể, tăng tốc độ chuyển hóa của thức ăn. 

Định luận này là hoàn toàn chính xác, trong đó gừng được chứng minh là nguyên liệu tăng sự trao đổi chất hiệu quả nhất. 

Bạn có thể thêm vài lát gừng tươi băm nhuyễn vào nước lọc để uống mỗi ngày, ép lấy nước rồi pha với nước ấm uống mỗi buổi sáng. Những cách này đều góp phần thải độc, đốt cháy chất béo giúp giảm cân nhanh chóng.

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 1
Nghiên cứu đã chứng minh gừng giúp cải thiện trao đổi chất, thúc đẩy quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

Nước nghệ

Để tăng tốc độ trao đổi chất, đường, chất tạo ngọt nhân tạo và các loại thực phẩm giàu tinh bột, chất béo động vật được khuyến khích loại bỏ. Thay thế chúng bằng các loại gia vị nóng như nghệ sẽ mang đến cho bạn kết quả như ý muốn.

Loại gia vị quen thuộc này có tác dụng cải thiện chuyển hóa giống như gừng. Thêm vào đó, khi pha trộn nghệ với các loại thảo mộc như quế, bạc hà sẽ tạo ra loại nước uống thơm ngon, đồng thời tăng hiệu quả giảm cân, đào thải độc tố và chất béo.

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 2
Nước nghệ, mật ong và quế luôn là gợi ý tuyệt vời để giảm cân, tăng cường trao đổi chất trong cơ thể - Ảnh: Internet

Nước cacao và quế

Các blogger thực phẩm, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thậm chí là những người nổi tiếng đều khuyến khích những người đang muốn giảm cân, thanh lọc cơ thể bổ sung quế và ca cao. 

Ca cao nguyên chất là thành phần tăng cường trao đổi chất lành mạnh. Trong khi đó, lượng lớn axit, chất chống oxy hóa trong quế đẩy mạnh phá vỡ tế bào mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân. 

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 3
Ca cao nguyên chất và quế là sự kết hợp tuyệt vời để tăng trao đổi chất và giảm cân - Ảnh: Internet

Nước giàu collagen

Với protein, collagen khuyến khích tái tạo cơ bắp và tăng cường trao đổi chất bằng cách cải thiện chuyển hóa các chất dinh dưỡng cần thiết. Collagen còn cải thiện khả năng chuyển đổi thực phẩm thành năng lượng, hạn chế tích trữ chất béo trong cơ thể.

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 4
Nước ép từ các loại quả chín mọng rất giàu collagen - Ảnh: Internet

Tinh dầu MCT

Tinh dầu MCT mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, vóc dáng và làn da. Điều may mắn là loại dầu tự nhiên này có nhiều trong nước dừa tươi, tinh dầu dừa. MCT làm tăng khả năng đốt cháy chất béo nhờ tăng hiệu ứng  trao đổi chất. Bạn chỉ cần thêm một muỗng canh dầu dừa vào thức uống buổi sáng hoặc trà để thưởng thức.

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 5
Tinh dầu MCT có nhiều trong quả dừa - Ảnh: Internet

Nha đam

Nha đam có tác động trực tiếp đến quá trình trao đổi chất. Không những thế, loại thực vật này còn hỗ trợ kích thích sản sinh và duy trì sự sống của collagen giúp làn da tươi trẻ, không lão hóa sớm. 

Thêm vào đó, uống nha đam mỗi ngày, bạn sẽ tăng gấp đôi lượng hydrat hóa - một "chìa khóa" khác để thúc đẩy sự trao đổi chất, giảm cân thành công.

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 6
Nha đam không chỉ giúp giảm cân mà còn cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Nước từ bột trà xanh

Các chuyên gia y tế khẳng định bột trà xanh hay còn gọi là matcha cực kỳ có lợi vì giàu chất chống oxy. Đặc biệt, thức uống từ loại bột này tăng cường đáng kể quá trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình giảm cân. 

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 7
Nước được chế biến từ bột trà xanh giàu chất chống oxy hóa giúp tăng trao đổi chất và giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nước giấm táo

Giấm táo chứa một loại axit hữu cơ đặc biệt được gọi là axit cetic có thể làm sống lại quá trình trao đổi chất chậm chạp. Tuy nhiên, bạn chỉ được uống 2 muỗng canh giấm táo mỗi ngày và chắc chắn phải pha loãng chúng trong nước ấm, có thể thêm mật ong để bảo vệ dạ dày, hệ tiêu hóa.

8 loại nước uống tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo giúp giảm cân 'thần tốc', không cần tập luyện hay ăn kiêng - Ảnh 8
Giấm táo pha ấm với mật ong là nước uống hỗ trợ giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Thay đổi 8 loại thức uống trên mỗi ngày là cách tuyệt vời giúp bạn cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đẩy mạnh khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo, từ đó giảm cân hiệu quả và nhanh chóng. 

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