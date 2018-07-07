Lấy lon bia trộn với thứ này để sử dụng, mụn, nám sạm đầy mặt cũng xóa sạch giúp da trắng bóc như sứ

Bia giàu dưỡng chất, Vitamin, khoáng chất tự nhiên không chỉ tốt cho làn da mà còn có khả năng kích thích tóc mọc dài, đồng thời điều trị một số vấn đề về da đầu hữu hiệu.

Đừng kiếm tìm những món mỹ phẩm đắt tiền, hãy thử áp dụng các công thức làm đẹp bằng bia dưới đây, chắc chắn kết quả sẽ khiến bạn hài lòng vô cùng.

Bạn có thể kết hợp bia với nước cốt chanh để đẩy mạnh hiệu quả. Đầu tiên, đổ khoảng 7 muỗng canh bia, vắt vài giọt nước chanh cho vào chiếc bát. Cuộn tròn mặt nạ giấy nhấn chìm trong hỗn hợp, lấy ra, vắt nhẹ rồi đắp lên da.

Trong bia có lượng lớn men vi sinh, axit tự nhiên có khả năng kháng khuẩn, chống viêm vượt trội. Điều này giúp giảm viêm, điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn nhọt, mụn sưng đổ hiệu quả.

Hãy nằm yên thư giãn trong vòng 10 - 15 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Kiên trì áp dụng khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, vấn đề về mụn cũng như sẹo thâm sẽ bị điều trị dứt điểm.

Bia và nước cốt chanh là hỗn hợp mang đến tác dụng điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Dưỡng trắng da bằng bia

Bia được sản xuất từ lúa mạch - loại ngũ cốc giàu dưỡng chất, chất cám có khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới, tăng cường sắc tố giúp làn da trắng mịn hồng hào, tràn đầy sức sống.

Đầu tiên, cho 3 muỗng canh bia và 1 lòng trắng trứng gà vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên, mát xa nhẹ nhàng rồi thư giãn khoảng 20 phút. Cuối cùng, vệ sinh lại bằng nước mát.

Mặt nạ dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà bằng bia và trứng gà - Ảnh: Internet

Xóa mờ nám, tàn nhang bằng bia

Nhờ khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới, bia còn mang đến tác dụng xóa mờ các vết nám da, tàn nhang hữu hiệu. Bạn có thể kết hợp loại nước này với các nguyên liệu có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nên nám, tàn nhang để tăng hiệu quả đạt được.

Cho bia và tinh bột nghệ vào chiếc bát nhỏ với tỉ lệ đồng đều, dùng muỗng trộn đều là có thể sử dụng. Bạn nên đắp mặt nạ từ hỗn hợp này vào buổi tối.

Hỗn hợp trị nám, tàn nhang bằng bia và tinh bột nghệ - Ảnh: Internet

Dưỡng dài tóc bằng bia

Lấy 1 - 2 lon bia trộn đều với 2 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu ô liu. Làm ẩm mái tóc với nước ấm, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Dùng khăn bông, đun với nước đến khi ấm thì vớt ra, vắt ráo quấn quanh đầu. Thư giãn để dưỡng chất thẩm thấu khoảng 10 - 15 phút thì gội lại là hoàn thành.

Ngoài dầu dừa, bạn có thể kết hợp bơ chín, lòng trắng trứng với bia để nuôi dưỡng mái tóc - Ảnh: Internet

Với những tác dụng làm đẹp cho cả làn da và mái tóc trên, bia hoàn toàn có thể thay thế rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền có công dụng tương tự trên thị trường.