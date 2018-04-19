Đây mới là cách trị khô và thâm môi hiệu quả cho cô nàng môi khô kinh niên

Cách trị thâm môi tại nhà nhanh nhất và tốt nhất là sử dụng các giải pháp từ thiên nhiên, vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc lại giữ hiệu quả dài lâu. Bạn sẽ không cần liên tục thoa son dưỡng môi vài tiếng một lần nữa mà chỉ cần chăm chỉ làm theo cách này mỗi ngày để trị môi khô và thâm hữu hiệu:

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các sản phẩm dưỡng môi bán sẵn giúp cấp ẩm cho môi ngay lập tức, nhưng chỉ sau một vài giờ môi lại tiếp tục khô và tróc vảy. Sử dụng các sản phẩm hóa chất lâu ngày có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể và thậm chí còn gây thâm môi và làm sậm màu viền môi.

Môi khô và thâm quanh năm khiến bạn luôn thấy khó chịu - Ảnh: Internet

Dưỡng môi bằng dầu dừa

Dầu dừa là một nguyên liệu phổ biến nhất trong làm đẹp, từ dưỡng da, dưỡng tóc, tẩy trang,.. đều có thể sử dụng dầu dừa để cấp ẩm và làm sạch. Tính nhờ đặc tính dưỡng ẩm tuyệt vời mà dầu dừa có khả năng làm giảm các triệu chứng môi bong tróc, chữa được môi nứt nẻ quanh năm.

Chỉ cần thoa một lớp dày dầu dừa lên môi vào mỗi tối trước khi đi ngủ, sáng hôm sau bạn dùng khăn bông ẩm hoặc bàn chải chà nhẹ vào môi là những lớp da chết sẽ từ từ bong ra, giúp môi căng mọng, hồng hào.

Dầu dừa là thần dược cho làn môi khô nứt nẻ - Ảnh: Internet

Tẩy da chết môi bằng mật ong và đường

Cách dưỡng môi bằng mật ong và đường cũng không quá xa lạ với phái đẹp, nó thật sự có tác dụng tuyệt vời nếu bạn sử dụng hàng ngày, bạn sẽ mau chóng thấy da môi bớt thâm và khô hơn rất nhiều.

Cách làm tẩy da chết dưỡng môi bằng mật ong:

- Trộn 1 thìa đường cùng với 1 thìa mật ong nguyên chất. Nếu bạn muốn làm nhiều để dùng dần thì tăng liều lượng theo tỷ lệ 1-1 rồi cất trong hũ kín bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh

- Dùng 1 thìa sữa chua lấy hỗn hợp tẩy tế bào chết từ mật ong và đường ra thoa đều lên môi

Tẩy da chết môi đều đặn giúp môi luôn hồng hào, căng mọng - Ảnh: Internet

- Đắp mặt nạ môi trong khoảng 15 phút để dưỡng chất từ mật ong thẩm thấu vào môi, giúp dưỡng ẩm và làm lành những vết nứt bong tróc, ửng đỏ trên môi

- Dùng 2 ngón áp út massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để loại bỏ da chết rồi rửa sạch với nước ấm

- Sau khi tẩy da chết cho môi, bạn có thể thoa một lớp dầu dừa mỏng lên trên môi để cấp ẩm cho môi.

Với 2 công thức dưỡng môi cực kỳ đơn giản và tiện lợi, dễ làm ngay tại nhà, những cô nàng có đôi môi khô nứt nẻ quanh năm cũng có thể tự tin sử dụng và sớm tạm biệt làn môi khô xấu xí. Đừng quên ăn nhiều hoa quả để cấp nước đầy đủ cho cơ thể, giúp môi luôn căng mọng. Đồng thời, thoa chống nắng cho môi và che chắn kỹ càng sẽ giúp da môi bạn được bảo vệ tối đa trước ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa thâm môi do tác động từ tia UV. Chúc các bạn luôn xinh!