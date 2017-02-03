Đánh son cả đời mà không biết mẹo này, thì đừng hỏi sao son nhanh trôi và không lên đúng màu

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/02/2017 15:17

Đây là mẹo giúp bạn có đôi môi đẹp cho dù dùng bất cứ loại son nào.

Son là một vật gần như "bất ly thân" với mọi cô gái. Thế nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao thỏi son của mình lên màu không đẹp như trên quảng cáo, hay son chỉ sau khi đánh một thời gian ngắn đã trôi lem gần hết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này như môi quá nhiều tế bào chết, son không đủ chất lượng hay dùng son không đúng cách. Sau đây là những mẹo giúp màu son của bạn lên màu siêu đẹp.

1. Tẩy tế bào chết cho môi

Môi chúng ta có tốc độ thay da chết nhanh hơn những vùng da khác trên cơ thể. Hơn nữa nó không có tuyến dầu để làm ẩm giống như da. Những điều này khiến cho môi thường có nhiều da chết, và làm cho nó trở nên thâm sạm mất thẩm mỹ. Do đó, bước tẩy da chết hàng ngày là rất quan trọng, giúp son bám màu đẹp, bề mặt môi luôn căng mịn. Bạn có thể tẩy tế bào chết bằng cách dùng các nguyên liệu tự nhiên, như công thức sau đây:

Nguyên liệu:

- Đường cát

- Mật ong

- Dầu dừa

Trộn 3 nguyên liệu trên theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa đều lên môi, sau đó rửa sạch với nước ấm. Đôi môi bạn sẽ trở nên mềm mịn, sẵn sáng để đánh son.

2. Dùng phấn rôm hoặc phấn phủ

Một mẹo khá hay với son môi được nhiều nghệ sỹ trang điểm sử dụng là dùng phấn rôm hoặc phấn phủ. Phấn có thể biến son bóng thành lì hơn, đồng thời giữ màu son lâu trôi. Tất cả những gì bạn cần là một tờ khăn giấy mỏng và phấn bột, cọ trang điểm.

Sau khi đánh son, hãy phủ tờ giấy lên môi sau đó quét một lớp phấn nhẹ bên ngoài. Những hạt phấn li ti sẽ hút hết dầu trong son và làm cho nó trở nên lì hơn. Nếu không có phấn phủ, bạn có thể dùng phấn rôm để thay thế. Tuy nhiên nó có thể làm trắng màu son môi.

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3. Kẻ viền môi trước khi đánh son

Để có đôi môi sắc sảo, bạn hãy kẻ đường viền môi trước khi đánh son. Nên chọn màu viền chì giống màu son hoặc nhạt hơn một chút để đảm bảo môi trông tự nhiên nhất. Một mẹo nhỏ khác giúp son đều màu hơn là dùng chính ngón tay của bạn để tán son. Cuối cùng, đánh một chút son bóng vào giữa môi để môi trở nên căng mọng và có vẻ đầy đặn hơn. 

4. Dùng son thay má hồng

Không phải lúc nào bạn cũng nhớ đem theo hộp phấn má hồng. Trong trường hợp không có, chúng ta hoàn toàn có thể dùng son để thay thế. Chấm một ít son lên phần cao nhất của gò má, sau đó tán nhẹ xếch lên phía thái dương. Cách này nên áp dụng với son có độ dưỡng nhẹ, không nên áp dụng với son lì. Khi đó bạn sẽ có màu má xinh đẹp và đồng bộ với màu môi.

5. Dùng son lót

Cũng như kem lót, công dụng chính của son lót là hạn chế bớt khuyết điểm trên bề mặt môi, đồng thời tạo một lớp liên kết giúp son bền màu hơn. Bạn nên chọn cho mình một loại son lót phù hợp để đánh trước khi đánh son màu. Trong trường hợp chưa có son lót, bạn có thể dùng son dưỡng nhưng nên chờ son dưỡng khô khoảng 30 phút mới đánh son màu để tránh son bị trôi.

(Nguồn: Beauty Department)

 

 

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