Dành ra 20 phút để tập 5 động tác tabata này giúp đốt cháy chất béo, calo nhiều hơn 60 phút chạy bộ

Thay vì mất hàng giờ đồng hồ đi bộ quanh nhà hay chạy trên máy tập, hãy thực hiện theo 5 động tác tabata để vừa giảm cân hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian.

Theo Brightside, phương pháp tập luyện tabata có hiệu quả đốt cháy calo và chất béo rất vượt trội. Nếu chăm chỉ thực hiện 2 lần mỗi tuần, sau hơn 1 tháng, bạn sẽ giảm đi số cân đáng kể. Tập tabata thế nào là đúng cách? Nguyên tắc tập luyện tabata là sự kết hợp của 20 giây hoạt động và 10 giây nghỉ ngơi. Điều quan trọng là bạn phải tuân theo quy định thời gian này. Do đó, hãy chuẩn bị bộ đếm thời gian hoặc tự đếm bằng miệng để đảm bảo.

Việc kết hợp giữa tập luyện và nghỉ ngơi theo cách này sẽ giúp các cơ hoạt động ở chế độ kỵ khí với công suất tối đa. Nhờ đó, đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng. Mỗi động tác tabata chỉ mất khoảng 2 - 4 phút, đồng thời, bạn chỉ cần tập luyện khoảng 15 - 20 phút mỗi ngày. Theo đó, giữa mỗi bài tập, bạn có thể nghỉ ngơi 1 phút.

5 động tác tabata giảm cân đơn giản nhất Động tác 1: Nâng cao đùi Bài tập nhảy nâng cao đùi đốt cháy mỡ thừa ở eo, bắp chân, đùi cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet Đừng thẳng, hai chân để ở khoảng cách thoải mái nhất. Tiếp đó, bật nhảy nâng chân lên vuông góc với bụng. Luân phiên, liên tục đối với hai chân, càng nhanh càng tốt. Thực hiện như vậy khoảng 20 giây thì dừng lại, nghỉ 10 giây. Lặp lại khoảng 5 - 6 nhịp. Động tác 2: Bật nhảy Động tác bật nhảy tác động đến toàn bộ cơ thể, hỗ trợ đốt cháy calo, chất béo một cách đồng đều - Ảnh: Internet Ngồi xỏm trên đất, chống 2 bàn tay chạm sàn. Dồn hết lực bật nhảy lên cao rồi quay về vị trị bắt đầu. Thực hiện liên tục trong 20 giây, dừng lại nghỉ ngơi 10 giây. Lặp lại quy trình này khoảng 3 phút. Động tác 3: Trượt ván Động tác trượt ván giúp đốt cháy mỡ thừa và săn chắc cơ bắp - Ảnh: Internet Đứng thẳng, thoải mái, hai chân khép lại. Tiếp đó, bật nhảy một bước sang trái, đưa chân phải và hai tay theo tương tự như hình minh họa. Từ bên trái, tiếp tục bật nhảy sang phải. Luân phiên 20 giây thì nghỉ 10 giây, thực hiện khoảng 2 phút. Động tác 4: Plank Plank là động tác kích thích đốt cháy chất béo, săn chắc vùng cơ bụng, hông và mông - Ảnh: Internet Động tác plank thực hiện rất đơn giản, tuy nhiên bạn cần tuân thủ theo quy tắc 20 giây tập và 10 giây nghỉ. Lặp lại bài tập này trong vòng 3 phút. Động tác 5: Plank nâng cao Plank nâng cao tác động vào phần cơ bắp chân bên cạnh các vùng cơ bản như bụng, hông, eo - Ảnh: Internet Đầu tiên, hãy bắt đầu với tư thế của plank cơ bản. Tiếp đó, đưa trọng lượng cơ thể lên hai bàn tay. Dùng sức bật kéo chân trái về trước sao cho đầu gối càng sát khuỷu tay càng tốt. Ngay sau đó, đưa chân trái về, bật và kéo chân phải lên. Duy trì độ đều đặn, nhịp nhàng trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Tập bài này trong khoảng 2 phút. Phương pháp tập tabata yêu cầu nhịp độ nhanh, dứt khoát, không vấp hoặc trì hoãn trong vòng 20 giây. Do đó, bạn có thể chọn bất cứ động tác nào, tuy nhiên phải đảm bảo yếu tố nghỉ ngơi 10 giây sau 20 giây tập cường độ. Kiên trì dành ra 15 - 20 phút để tập luyện các động tác theo phương pháp tabata này, sau khoảng 10 ngày, số cân nặng giảm được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

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