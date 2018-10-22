Cứ kiên trì áp dụng kế hoạch ăn kiêng này trong vòng 1 tuần, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/10/2018 10:47

Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh chóng và dễ dàng, chế độ ăn kiêng trong vòng 7 ngày sau đây của Boldsky sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Để giảm cân vượt trội và nhanh chóng trong vòng 1 tuần, bạn nên kết hợp thực đơn ăn uống thật khoa học cùng với thói quen sinh hoạt lành mạnh mỗi ngày. 

Bổ sung nhiều dưỡng chất, vitamin và cung cấp nước đầy đủ sẽ làm tăng độ nhạy cảm của hormone insulin (chất kích thích thèm ăn), ổn định lượng đường trong máu. Từ đó, cải thiện, phục hồi tình trạng viêm, giảm mức độ căng thẳng và trẻ hóa cơ thể. 

Một khi được cung cấp nước đầy đủ, cơ thể sẽ giải quyết các vấn đề về tiêu hóa như viêm dạ dày, ruột kích thích, táo bón, tiêu chảy, khó tiêu và chán ăn.

Sau đây là kế hoạch ăn kiêng để giảm cân trong vòng 1 tuần.

Cứ kiên trì áp dụng kế hoạch ăn kiêng này trong vòng 1 tuần, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 1
Phương pháp cắt giảm calo khoa học vừa đào thải độc tố vừa giảm cân cấp tốc trong vòng 1 tuần - Ảnh: Internet

Kế hoạch giảm cân trong vòng 1 tuần

1. Chuẩn bị

Bạn cần chuẩn bị thật kỹ trước khi bắt đầu chế độ giảm cân bổ sung ít calo này. Quan trọng nhất là ý chí để chấp nhận, vượt qua nhiều phản ứng cơ thể gặp phải trong thời gian giảm cân nhanh. 

2. Giai đoạn đầu (2 ngày đầu)

Đối với người mới bắt đầu, để thực hành chế độ ăn uống này dễ dàng hơn, hãy lựa chọn nước ép trái cây. Bên cạnh đó, bổ sung cơm gạo lứt, các thực phẩm chứa càng ít calo càng tốt. Điều này giúp cơ thể thích ứng dần với việc cắt giảm calo.

Cứ kiên trì áp dụng kế hoạch ăn kiêng này trong vòng 1 tuần, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 2
Để cơ thể thanh lọc, tự đào thải và đốt cháy chất béo, bạn cần uống nước thật nhiều và bổ sung càng ít calo càng tốt - Ảnh: Internet

3. Khi cơ thể đã thích ứng (2 ngày tiếp theo)

Khi cơ thể đã bắt đầu thích ứng với việc được cung cấp lượng calo thấp, bạn chỉ được uống nước cất hoặc nước khoáng. Bên cạnh đó, không được tiêu thụ gì ngoài rau xanh và trái cây, kèm theo 2-3 lít nước mỗi ngày. 

Rau xanh và trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin thiết yếu góp phần vào quá trình trao đổi chất, từ đó kích thích giảm cân, đào thải mỡ thừa cũng như độc tố.

4. Bắt đầu giảm cân (3 ngày cuối cùng)

Trong 3 ngày gần cuối giai đoạn này, cơ thể sẽ bắt đầu mất đi trọng lượng. Vì không được bổ sung đầy đủ calo như những ngày bình thường, cơ thể buộc phải tiêu hao và chuyển chất béo dự trữ thành năng lượng phục vụ cho các hoạt động. 

Trong giai đoạn cuối này, bạn có thể bổ sung thực đơn với trứng luộc, chuối và thịt nạc 100%. Lượng protein trong các loại thực phẩm này giúp tái tạo cơ, săn chắc cơ thể. 

Cứ kiên trì áp dụng kế hoạch ăn kiêng này trong vòng 1 tuần, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 3
Trứng, bơ, thịt nạc gà là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân trong vòng 1 tuần - Ảnh: Internet

Hãy nhớ rằng, cơ thể sẽ đẩy nhanh trao đổi chất, tăng hiệu quả giảm cân khi được cung cấp đủ lượng nước hàng ngày. Do đó, phải uống thật nhiều nước. 

Cứ kiên trì áp dụng kế hoạch ăn kiêng này trong vòng 1 tuần, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 4
Để giảm cân, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, bạn phải uống thật nhiều nước mỗi ngày - Ảnh: Internet

Với kế hoạch cụ thể trên, chắc chắn bạn sẽ giảm cân một cách hiệu quả, dễ dàng chỉ sau 1 tuần. Ngoài ra, hãy tập luyện nhẹ nhàng khoảng 15 phút mỗi buổi sáng, kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh để đạt được kết quả tốt hơn.

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Kiên trì áp dụng phương pháp này trong vòng 2 – 3 tuần, sự cải thiện của làn da cùng vóc dáng sẽ khiến bạn thực sự ngỡ ngàng.

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