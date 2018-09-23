Cách uống nước chanh giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng hiệu quả nhất, muốn sở hữu vòng eo 56cm nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/09/2018 09:57

Muốn sở hữu vòng eo 56cm thon gọn và quyến rũ, bạn nhất định phải học ngay cách uống nước chanh kích thích cơ thể đốt cháy mỡ thừa quanh bụng của Boldsky.

Ngoài những người thừa cân, tình trạng mỡ bụng vẫn xuất hiện ở nhóm người gầy. Điều này bắt nguồn từ công việc bắt buộc phải ngồi nhiều, áp lực xã hội, thói quen không lành mạnh...

Theo đó, để loại bỏ lớp chất béo "cứng đầu" này, nước chanh là nguyên liệu mang đến hiệu quả tuyệt vời, đồng thời dễ áp dụng và rẻ tiền. 

Tác dụng đốt mỡ thừa của nước chanh

Để lấy lại vòng eo săn chắc, một người thông minh sẽ nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia dinh dưỡng để tìm kiếm các thực phẩm chứa lượng calo thấp, đồng thời có tác dụng đốt cháy chất béo, thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Đây là một trong những cách tốt và dễ dàng nhất để giảm mỡ bụng, giảm cân. Trong đó, uống nước chanh vào buổi sáng mang đến hiệu quả cực kỳ tuyệt vời.

Cách uống nước chanh giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng hiệu quả nhất, muốn sở hữu vòng eo 56cm nhất định phải biết - Ảnh 1
Chanh là nguyên liệu quen thuộc khi nhắc đến việc giảm cân, giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Ngoài việc là nguồn cung cấp vitamin C tốt cho quá trình giảm mỡ thừa, chanh còn giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa, cải thiện hoạt động của gan.

Để giảm mỡ bụng hoặc giảm cân, điều bắt buộc là hệ tiêu hóa và gan phải khỏe mạnh. Vì tiêu hóa kém sẽ làm chậm tốc độ trao đổi chất bằng cách ngăn chặn cơ thể lấy chất dinh dưỡng để đốt cháy chất béo.

Hơn nữa, chanh là loại trái cây họ cam quýt nhiều chất xơ, không có chất béo, ít natri và cholesterol giúp giảm trọng lượng cơ thể nhanh chóng.

Cách uống nước chanh giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng hiệu quả nhất, muốn sở hữu vòng eo 56cm nhất định phải biết - Ảnh 2
Chanh tươi rất giàu dưỡng chất có khả năng giảm mỡ thừa - Ảnh: Internet

Chanh giàu chất xơ pectin, magiê, vitamin C, axit citric có khả năng đốt cháy chất béo, loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, tiếp thêm sinh lực cũng như cải thiện sự cân bằng nội tiết tố. Do đó, chanh là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân và đốt mỡ bụng trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo an toàn đối với sức khỏe

Cách uống nước chanh giảm mỡ bụng

Vào buổi sáng, khi dạ dày còn trống rỗng, bạn có thể giải độc gan bằng cách uống nước cốt chanh ấm, có thể thêm mật ong hoặc gừng để có kết quả tốt hơn. Điều này giảm căng thẳng cho gan giúp đạt được mục tiêu chính là giảm cân.

Hơn nữa, nước ấm cũng thực sự tốt cho việc giảm cân, vì nó giúp tiêu hóa thức ăn, xây dựng hệ thống miễn dịch, cân bằng độ pH, thải chất độc ra khỏi gan...

Cách uống nước chanh giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng hiệu quả nhất, muốn sở hữu vòng eo 56cm nhất định phải biết - Ảnh 3
Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Khi nước cốt chanh và nước ấm được tiêu thụ trong dạ dày trống rỗng sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Đồng thời cung cấp chất xơ pectin, kiểm soát cơn thèm ăn, dẫn đến tiêu thụ thức ăn ít hơn, giảm kích thước dạ dày, do đó giảm mỡ bụng hữu hiệu. 

Bổ sung chanh tươi và nước ấm vào buổi sáng theo những hướng dẫn trên, mỡ bụng sẽ bị đốt cháy hoàn toàn giúp vòng eo thon gọn.

 

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