Cách uống nước chanh giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng hiệu quả nhất, muốn sở hữu vòng eo 56cm nhất định phải biết

Ngoài việc là nguồn cung cấp vitamin C tốt cho quá trình giảm mỡ thừa, chanh còn giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa, cải thiện hoạt động của gan.

Để giảm mỡ bụng hoặc giảm cân, điều bắt buộc là hệ tiêu hóa và gan phải khỏe mạnh. Vì tiêu hóa kém sẽ làm chậm tốc độ trao đổi chất bằng cách ngăn chặn cơ thể lấy chất dinh dưỡng để đốt cháy chất béo.

Hơn nữa, chanh là loại trái cây họ cam quýt nhiều chất xơ, không có chất béo, ít natri và cholesterol giúp giảm trọng lượng cơ thể nhanh chóng.

Chanh tươi rất giàu dưỡng chất có khả năng giảm mỡ thừa - Ảnh: Internet

Chanh giàu chất xơ pectin, magiê, vitamin C, axit citric có khả năng đốt cháy chất béo, loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, tiếp thêm sinh lực cũng như cải thiện sự cân bằng nội tiết tố. Do đó, chanh là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân và đốt mỡ bụng trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo an toàn đối với sức khỏe.

Cách uống nước chanh giảm mỡ bụng

Vào buổi sáng, khi dạ dày còn trống rỗng, bạn có thể giải độc gan bằng cách uống nước cốt chanh ấm, có thể thêm mật ong hoặc gừng để có kết quả tốt hơn. Điều này giảm căng thẳng cho gan giúp đạt được mục tiêu chính là giảm cân.

Hơn nữa, nước ấm cũng thực sự tốt cho việc giảm cân, vì nó giúp tiêu hóa thức ăn, xây dựng hệ thống miễn dịch, cân bằng độ pH, thải chất độc ra khỏi gan...

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Khi nước cốt chanh và nước ấm được tiêu thụ trong dạ dày trống rỗng sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Đồng thời cung cấp chất xơ pectin, kiểm soát cơn thèm ăn, dẫn đến tiêu thụ thức ăn ít hơn, giảm kích thước dạ dày, do đó giảm mỡ bụng hữu hiệu.

Bổ sung chanh tươi và nước ấm vào buổi sáng theo những hướng dẫn trên, mỡ bụng sẽ bị đốt cháy hoàn toàn giúp vòng eo thon gọn.