Chuyên gia khuyên phụ nữ U40 nên uống loại trà này mỗi ngày để xóa mờ nám da, ngăn ngừa lão hóa

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/03/2020 05:30

Theo các chuyên gia, bổ sung trà dâm bụt mỗi ngày là phương pháp điều trị nám da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả từ sâu bên trong cho phụ nữ U40.

Nám, tàn nhang, đồi mồi là những dấu hiệu xuất hiện bởi tình trạng hắc sắc tố melanin sản sinh bất thường trên da mặt. Ngoài ra, đây còn là dấu hiệu của lão hóa sớm. Để xóa mờ những khuyết điểm này, bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm, phụ nữ cần bổ sung dưỡng chất từ bên trong.

Theo Self, thói quen uống 1 ly trà hoa dâm bụt nóng mỗi ngày có tác dụng điều trị nám da, ngăn ngừa lão hóa vô cùng hữu hiệu.

Trà hoa dâm bụt trị nám da hiệu quả

Trà hoa dâm bụt là một thức uống bổ sung dưỡng chất tự nhiên tuyệt vời cho chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt nếu bạn muốn có một làn da trẻ trung hơn.

Serena Poon, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng đã giải thích: "Không chỉ là một nguồn vitamin A, B1, B2, C, kẽm và sắt tuyệt vời mà trà hoa dâm bụt còn có axit béo omega-3 và axit alpha hydroxy tự nhiên (AHA) hoàn toàn cần thiết để duy trì làn da sáng, khỏe mạnh mà tất cả chúng ta muốn".

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Trà hoa dâm bụt rất tốt cho sức khỏe và làn da của phụ nữ - Ảnh: Internet

Vitamin A, B1, C đều là những chất chống oxy hóa tuyệt vời có thể ức chế, thậm chí là chấm dứt quá trình sản sinh hắc sắc tố giúp tình trạng nám da không trở nặng và lây lan. Ngoài ra, các loại dưỡng chất này còn ngăn ngừa nếp nhăn, chảy xệ và một số dấu hiệu của tuổi tác khác.

Trong khi đó, AHA là loại axit cực kỳ cần thiết đối với làn da vì tác dụng cân bằng độ pH, duy trì độ ẩm giúp hạn chế kích ứng, mẩn đỏ, lưu giữ làn da khỏe đẹp.

Đặc biệt, nguồn axit béo omega-3 trong loại hoa màu đỏ này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất elastin, collagen góp phần giúp cấu trúc da săn chắc, căng mịn.

Chuyên gia Poon tiếp tục chia sẻ: "Hibiscus được tìm thấy trong hoa dâm bụt nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa có tác dụng tăng cường độ đàn hồi cho da, chống lão hóa và ngăn chặn gốc tự do sinh ra bởi tuổi tác".

Có thể thấy, trà hoa dâm bụt là thức uống có tác dụng điều trị nám, ngăn ngừa lão hóa và nuôi dưỡng làn da vô cùng tuyệt vời.

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Bổ sung trà hoa dâm bụt giúp điều trị nám da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Vị chuyên gia này khuyên phụ nữ nên uống trà hoa dâm bụt nóng vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Chăm chỉ áp dụng phương pháp điều trị nám da, ngăn ngừa lão hóa này khoảng 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả tuyệt vời.

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