Chẳng thể già nổi nếu chị em cứ duy trì những thói quen chăm sóc da này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/03/2020 05:30

Chẳng cần đến spa hay tốn kém cho mỹ phẩm đắt tiền, bạn chỉ cần duy trì thói quen chăm sóc da này mỗi ngày, nhan sắc sẽ trẻ mãi không già.

Dưới đây là những thói quen chăm sóc da giúp bạn duy trì sự tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả:

Bôi kem chống nắng hàng ngày

Việc bôi kem chống nắng mỗi ngày chính là bí quyết giúp làm chậm quá trình lão hóa của da.

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Che chắn thôi chưa đủ, thoa kem chống nắng chính là ‘thủ tục’ mà bạn không được quên mỗi ngày để bảo vệ da – Ảnh: Internet

Nếu muốn sở hữu nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian, hãy kiên trì sử dụng kem chống nắng ngay cả khi bạn chỉ ở trong nhà. Bởi lẽ, ánh nắng mặt trời chính là “thủ phạm” khiến da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn sớm và hàng tỷ dấu hiệu lão hóa khác. Bên cạnh đó, làn da còn dễ bị sạm đen, khô nứt nếu liên tục tiếp xúc với các tia cực tím gây hại.

Dưỡng đủ ẩm cho da

Làn da được duy trì đủ độ ẩm sẽ căng mướt và khỏe mạnh hơn khi thiếu nước. Bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ thiên như như dưa leo, cà chua, sữa chua… để phục hồi và cấp ẩm cho da mỗi ngày. Khi da được chăm sóc cẩn thận, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi.

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Tuyệt đối không được quên bước dưỡng ẩm cho da vào sáng và tối – Ảnh: Internet

Dưỡng da vùng cổ

Nhiều người thường chỉ chăm chút cho vùng mặt mà quên đi phần da cổ cũng cần được bảo vệ cẩn thận. Da cổ nhăn nheo sẽ khiến diện mạo của bạn già đi trông thấy. Chính vì vậy, đừng quên sử dụng các sản phẩm dưỡng da cũng như bôi kem chống nắng cho phần cổ.

Uống đủ nước

Chăm sóc da kỹ lưỡng đến mấy mà không uống đủ nước thì làn da cũng sẽ rất nhanh lão hóa. Mỗi ngày, bạn nên cung cấp cho cơ thể ít nhất 2 lít nước để làn da được cấp ẩm từ bên trong. Bên cạnh đó, bạn có thể bổ sung thêm các loại vitamin chống lão hóa cho da bằng cách dùng thêm các loại nước ép từ hoa quả.

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Làn da sáng hồng, căng mọng hơn nhờ chăm chỉ uống nước – Ảnh: Internet

Tránh thức khuya, ngủ đủ giấc

Thói quen thức khuya là một trong những nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa, chảy xệ và mất đi độ đàn hồi. Việc ngủ đủ giấc và ngủ sớm sẽ giúp da có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo.

Hãy kiên trì áp dụng những thói quen chăm sóc da trên để mãi tươi trẻ tuổi đôi mươi nhé!

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