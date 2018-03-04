Cân nặng giảm 'vù vù', eo phẳng lỳ nhờ uống nước lọc theo 'thời khóa biểu' này mỗi ngày

Chỉ cần uống nước đúng theo "thời khóa biểu" dưới đây, bạn có thể giảm hết số cân nặng dư thừa và sở hữu vòng eo thon gọn nhanh chóng.

Bạn muốn giảm cân một cách dễ dàng, nhanh chóng, không cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ, hãy áp dụng "thời khóa biểu" uống nước lọc dưới đây mỗi ngày. Chắc chắn, hiệu quả đạt được sau đó sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc. Uống nước sau khi thức dậy Trong đêm, cơ thể sẽ tăng cường hoạt động trao đổi, chuyển hóa chất, đồng thời phân tách chất béo và độc tố. Để loại bỏ số chất dư thừa này ra khỏi cơ thể nhanh chóng và triệt để, bạn cần phải uống khoảng 200 - 300ml nước ngay sau khi thức dậy. Thói quen này giúp độc tố được đào thải qua đường nước tiểu nhiều và nhanh chóng hơn. Khi độc tố, chất béo được loại bỏ, cơ thể sẽ trở nên thon gọn và săn chắc hơn rất nhiều.

Đặc biệt, hiệu quả giảm cân sẽ tăng cao gấp nhiều lần nếu bạn uống nước kết hợp với các nguyên liệu như mật ong, bột nghệ, bột sắn dây... vào buổi sáng. Ngoài giảm cân hiệu quả, uống nước sau khi thức dậy còn giúp thanh lọc, giải độc cơ thể vượt trội - Ảnh: Internet Đơn cử như nước mật ong ấm, bạn chỉ cần hòa tan 1 muỗng canh mật ong vào ly nước ấm rồi thưởng thức sau khi thức dậy là hoàn thành.

Uống nước trước bữa ăn chính Uống nước trước các bữa ăn chính mang đến vô vàn tác dụng, đặc biệt là giảm cân cực kỳ hiệu quả. Nước sẽ làm đầy dạ dày, hạn chế cơn thèm ăn và giảm sức ăn hữu hiệu. Nhờ đó, lượng calo bạn nạp vào sẽ thấp đi giúp cân nặng giảm xuống một cách tự nhiên mà không cần ăn kiêng. Đặc biệt, uống nước khi bụng đói còn làm dạ dạy tiết ra nhiều enzyme hơn, từ đó hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa vượt trội. Uống nước lọc trước khi ăn là cách hạn chế lượng calo nạp vào, từ đó giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet Ngoài nước lọc, trước bữa ăn chính bạn có thể uống sinh tố từ các loại rau xanh, trái cây màu đỏ hoặc nước ép trái cây có múi. Uống nước trước khi ngủ 60 phút Như đã nói ở trên, buổi tối là thời điểm mà hoạt động trao đổi, chuyển hóa chất diễn ra mạnh nhất trong cơ thể. Trong khi đó, nước là điều kiện cần thiết, là dung môi để cơ thể thực hiện các quá trình này. Chính vì vậy, uống nước trước khi đi ngủ khoảng 45 - 60 phút là cách giảm cân, đốt cháy mơ thừa, chuyển hóa và đào thải độc tố hiệu quả. Uống nươc trước khi đi ngủ khoảng 45 - 60 phút là cách đốt cháy mỡ thừa, giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet Bạn có thể thêm một vài nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất, vitamin như nước cốt chanh, vitamin E, dầu dừa, mật ong... vào nước lọc để uống trước khi đi ngủ. Sở hữu vóc dáng thon gọn, cân đối sẽ không quá khó khăn nếu bạn chọn đúng phương pháp. "Thời khóa biểu" uống nước lọc mỗi ngày để giảm cân trên chính là biện pháp giúp bạn loại bỏ số cân dư thừa nhanh chóng và dễ dàng.

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