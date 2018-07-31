Cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn để bạn giữ được nếp tóc đi vào “khuôn khổ” gọn gàng

Khi vừa mới uốn xong, tóc vẫn còn khá yếu, dễ hư tổn nếu bạn duỗi ngay nên tạm thời các sản phẩm tạo kiểu như gel, keo, xịt dưỡng tóc... sẽ là cứu tinh cho mái tóc xoăn của bạn.

Nhiều bạn nữ khi uốn tóc xong cảm thấy không phù hợp với mái tóc mới nên muốn nhả uốn. Vì vậy, với cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn dưới đây, việc lấy lại dáng tóc vào nếp sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

Để thuốc uốn tóc nhanh phai và tóc sớm trở lại như thuở ban đầu thì không cách nào hay bằng gội đầu thường xuyên. Bạn nên chọn dầu gội giúp tóc thẳng suôn mượt để có kết quả tốt hơn.

Hãy lựa chọn các sản phẩm tốt, chất lượng, có thành phần dưỡng ẩm cho tóc và sử dụng một cách nhẹ nhàng để có được dáng tóc như bạn muốn.

Sau khi gội đầu xong, tránh dùng khăn lau mạnh hay dùng máy sấy khô dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc sau này.

Dùng khăn bông lau tóc nhẹ nhàng sau khi gội

3. Sử dụng các nguyên liệu tự nhiên

Một trong những cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn đơn giản và dễ thực hiện tại nhà, đó chính là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên. Đây là cách đảm bảo an toàn, lành tính vừa để giúp tóc thẳng mượt, suôn mềm, vừa cung cấp thêm dưỡng chất thiết yếu nuôi tóc chắc khỏe.

Dùng tinh dầu oliu mát xa nhẹ đuôi tóc

Một số công thức bạn có thể tham khảo như: sử dụng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu mát xa nhẹ đuôi tóc; kết hợp chanh với nước cốt dừa hoặc 2/3 sữa tươi và 1/3 nước hòa chung rồi cho vào bình xịt phun lên tóc. Để hỗn hợp thấm khô vào tóc rồi sau đó gội sạch lại bằng dầu gội và dầu xả.

4. Dùng kem ủ giúp làm thẳng tóc tự nhiên

Đôi khi việc chuẩn bị các nguyên liệu tự nhiên để chăm sóc tóc tốn khá nhiều thời gian nên bạn có thể chọn các loại kem ủ để thay thế. Chỉ cần chọn đúng sản phẩm chất lượng, hiệu quả thì bạn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn cung cấp độ ẩm và phục hồi các hư tổn cho tóc.

Dùng kem ủ chuyên biệt giúp tóc thẳng mượt tự nhiên

Nên chọn các dòng kem ủ chuyên biệt, dịu nhẹ giúp làm thẳng tóc tự nhiên để tóc hấp thu tốt và cho ra kết quả như mong chờ.

5. Cắt tỉa phần tóc xoăn xù hư tổn

Qúa trình uốn xoăn quá sức chịu đựng của tóc khiến tóc bị xơ cứng, chẻ ngọn, xù xì. Do đó, cắt tỉa đi phần tóc “mất trật tự” này chính là cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn nhanh gọn, dễ dàng.

Cắt tỉa phần tóc xoăn hư tổn

Dù bạn có mái tóc ngắn đi nữa thì những lần cắt tỉa này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến độ dài của tóc nên bạn cứ yên tâm nhé.

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6. Chải tóc đúng cách với loại lược thích hợp

Tóc đã uốn xoăn thì không thể sử dụng những chiếc lược thông thường mà cần dùng lược chuyên dụng và phù hợp.

Dùng lược chuyên dụng và phù hợp để chải tóc

Nếu tóc ướt và bị rối, hãy kiên nhẫn chải nhẹ nhàng gỡ rối rồi ép tóc vào nếp cho gọn gàng.

7. Làm tóc uốn hết xoăn bằng sữa

Cho khoảng 30ml sữa tươi vào bình xịt, xịt đều lên tóc. Vừa massage da đầu vừa thư giãn trong 15 phút.

Cuối cùng, gội lại với nước để làm sạch sữa còn trên tóc.

Dù tóc bạn có xoăn như thế nào thì chỉ cần áp dụng cách này 1 – 2 lần mỗi tuần thì tóc cũng sẽ thẳng mượt ra như ý.

8. Làm tóc hết xoăn bằng dầu oliu

Lấy một lượng dầu oliu đun đến khi thấy dầu âm ấm thì ngừng lại. Sau đó, thoa đều dầu lên tóc và để đầu óc thư giãn trong 30 phút.

Cuối cùng, dùng dầu gội dịu nhẹ gội lại để tóc khỏi bết.

Ngoài tác dụng làm thẳng tóc, dầu oliu còn giúp tóc bồng bềnh, chắc khỏe, óng ả hơn.

9. Nha Đam

Nha đam có tác dụng làm tóc mềm và thẳng tự nhiên nhờ enzim đặc biệt, xuất hiện trong hầu hết các công thức làm đẹp của hội chị em. Ngoài ra nha đam còn được sử dụng ủ tóc còn giúp tóc được nuôi dưỡng sâu, trở nên khỏe mạnh và duy trì độ ẩm cần thiết.

cách làm tóc hết xoăn bằng nha đam:

Trộn nha đam với dầu oliu hoặc dầu dừa theo tỉ lệ 1:1 sau đó bôi đều lên tóc, ủ trong 40 phút cho các dưỡng chất thấm sâu. Sau đó, gội lại với dầu gội dịu nhẹ để làm sạch tóc.

10. Giấm táo

Giấm táo có công dụng làm mềm tóc, giúp làm sạch và loại bỏ dầu thừa trên da đầu giúp da đầu thông thoáng, cho mái tóc khỏe mạnh.

- Hòa giấm táo vào chén nước sạch theo tỉ lệ 2:1. Sau đó, dùng dầu gội gội đầu như bình thường.

Cuối cùng, dùng giấm táo pha loãng vừa chuẩn bị thoa lên tóc và xả lại bằng nước sạch là xong.

11. Duỗi thẳng tóc

Hấp tóc sau khi uốn giúp tóc khỏe và phục hồi hư tổn

Sau 1 đến 2 tuần chăm sóc tóc xoăn bị lỗi, việc duỗi thẳng tóc là cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn có thể giúp bạn lấy lại mái tóc ưng ý nhất. Hãy lựa chọn những phương pháp duỗi an toàn và ít gây hại cho tóc. Tốt nhất bạn nên dành thời gian ủ nguội hoặc hấp nóng để tóc khỏe và hồi phục trước khi duỗi.

Dưỡng tóc đúng cách giúp bạn có được mái tóc khỏe đẹp

Hi vọng với những cách làm tóc hết xoăn sau khi uốn vừa chia sẻ bạn sẽ biết cách dưỡng tóc đúng và khoa học và sớm có được mái tóc khỏe đẹp rạng ngời!