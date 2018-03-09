Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon

Những chia sẻ bổ ích về cách chăm sóc, giữ nếp cho mái tóc uốn tại nhà từ chuyên gia tạo mẫu Lê Hiếu dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc.

Tóc uốn đang là xu hướng được phái đẹp ưa chuộng và ứng dụng nhiều nhất. Kiểu tóc này mang đến cho phụ nữ vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng và vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên, để những lọn tóc uốn xoăn luôn vào nếp và bồng bềnh, bạn phải chăm sóc đúng cách mỗi ngày. Nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu để trao đổi về cách chăm sóc tóc uốn ngay tại nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, nhà tạo mẫu Lê Hiếu chia sẻ: "Ngoài kỹ thuật cắt và phương pháp uốn riêng của mỗi salon, việc giữ nếp và độ mềm mượt của mái tóc còn tùy thuộc vào cách chăm sóc của từng người". Nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu chia sẻ, cách chăm sóc của mỗi người quyết định cực kỳ lớn đến độ mềm mại và giữ nếp bồng bềnh của tóc uốn - Ảnh: FBNV Đầu tiên, về phần gội đầu, anh Lê Hiếu cho biết: "Ngay sau khi gội xong, bạn cần phải sấy hoặc ngồi trước máy quạt cho mái tóc khô hẳn. Đây là phương pháp giúp chân tóc uốn giữ được độ phồng, đồng thời tránh tình trạng gãy, rụng tóc và bảo vệ da đầu".

Để chăm sóc mái tóc uốn tốt nhất, bạn cần sấy khô ngay sau khi gội - Ảnh: Internet Đối với công đoạn sấy tóc, tạo mẫu tóc Lê Hiếu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp phái đẹp có thể tự thực hiện tại nhà. Anh cho biết: "Nên sấy ở chế độ ấm hoặc mát để tránh làm tổn thương da đầu và làm tóc trở nên khô xơ, gãy rụng. Đặc biệt, sấy theo hướng của chiều xoăn lọn tóc, từ trên xuống dưới và từ trước sau ra trước, đây là phương pháp giúp nếp tóc uốn trở nên tự nhiên nhất". Sấy sau khi gội đúng cách giúp mái tóc uốn giữ được độ bồng bềnh, mềm mượt - Ảnh: Internet Cuối cùng, anh Lê Hiếu chia sẻ thêm: "Đối với kiểu tóc uốn xù hoặc uốn xoăn gợn sóng, bạn nên thoa keo, tinh dầu, serum để cung cấp độ ẩm, dưỡng chất nhằm giữ được sự mềm mượt, vào nếp của mái tóc". Ngoài ra, theo nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu, mặc dù kỹ thuật bấm, dập phồng chân giúp mái tóc uốn bồng bềnh, dày hơn nhưng dễ khiến tóc tổn thương. Để thay thế hai kỹ thuật tạo kiểu trên, bạn có thể chọn cách uốn phồng, phương pháp này vừa tạo được độ bồng bềnh vừa bảo vệ tóc. Thay vì bấm và dập phồng chân, bạn nên chọn phương pháp uốn chân để bảo vệ mái tóc - Ảnh: FBNV Đối với kiểu uốn xù và uốn gợn sóng, bạn nên dùng serum, tinh dầu, keo dưỡng thường xuyên - Ảnh: Internet Áp dụng những bí quyết chăm sóc vô cùng hữu ích từ nhà tạo mẫu Lê Hiếu trên, bạn sẽ sở hữu được mái tóc uốn bồng bềnh, mềm mượt và luôn vào nếp như dưỡng thường xuyên tại salon.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-tao-mau-noi-tieng-tiet-lo-bi-kip-cham-soc-giup-toc-uon-luon-bong-benh-giu-nep-dep-chuan-salon-274261.html