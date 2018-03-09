Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/03/2018 13:27

Những chia sẻ bổ ích về cách chăm sóc, giữ nếp cho mái tóc uốn tại nhà từ chuyên gia tạo mẫu Lê Hiếu dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc.

Tóc uốn đang là xu hướng được phái đẹp ưa chuộng và ứng dụng nhiều nhất. Kiểu tóc này mang đến cho phụ nữ vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng và vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên, để những lọn tóc uốn xoăn luôn vào nếp và bồng bềnh, bạn phải chăm sóc đúng cách mỗi ngày. 

Nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu để trao đổi về cách chăm sóc tóc uốn ngay tại nhà. 

Chia sẻ với chúng tôi, nhà tạo mẫu Lê Hiếu chia sẻ: "Ngoài kỹ thuật cắt và phương pháp uốn riêng của mỗi salon, việc giữ nếp và độ mềm mượt của mái tóc còn tùy thuộc vào cách chăm sóc của từng người". 

Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon - Ảnh 1
Nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu chia sẻ, cách chăm sóc của mỗi người quyết định cực kỳ lớn đến độ mềm mại và giữ nếp bồng bềnh của tóc uốn - Ảnh: FBNV

Đầu tiên, về phần gội đầu, anh Lê Hiếu cho biết: "Ngay sau khi gội xong, bạn cần phải sấy hoặc ngồi trước máy quạt cho mái tóc khô hẳn. Đây là phương pháp giúp chân tóc uốn giữ được độ phồng, đồng thời tránh tình trạng gãy, rụng tóc và bảo vệ da đầu".

Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon - Ảnh 2
Để chăm sóc mái tóc uốn tốt nhất, bạn cần sấy khô ngay sau khi gội - Ảnh: Internet

Đối với công đoạn sấy tóc, tạo mẫu tóc Lê Hiếu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp phái đẹp có thể tự thực hiện tại nhà. Anh cho biết: "Nên sấy ở chế độ ấm hoặc mát để tránh làm tổn thương da đầu và làm tóc trở nên khô xơ, gãy rụng. Đặc biệt, sấy theo hướng của chiều xoăn lọn tóc, từ trên xuống dưới và từ trước sau ra trước, đây là phương pháp giúp nếp tóc uốn trở nên tự nhiên nhất".

Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon - Ảnh 3
Sấy sau khi gội đúng cách giúp mái tóc uốn giữ được độ bồng bềnh, mềm mượt - Ảnh: Internet

Cuối cùng, anh Lê Hiếu chia sẻ thêm: "Đối với kiểu tóc uốn xù hoặc uốn xoăn gợn sóng, bạn nên thoa keo, tinh dầu, serum để cung cấp độ ẩm, dưỡng chất nhằm giữ được sự mềm mượt, vào nếp của mái tóc".

Ngoài ra, theo nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu, mặc dù kỹ thuật bấm, dập phồng chân giúp mái tóc uốn bồng bềnh, dày hơn nhưng dễ khiến tóc tổn thương. Để thay thế hai kỹ thuật tạo kiểu trên, bạn có thể chọn cách uốn phồng, phương pháp này vừa tạo được độ bồng bềnh vừa bảo vệ tóc.

Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon - Ảnh 4
Thay vì bấm và dập phồng chân, bạn nên chọn phương pháp uốn chân để bảo vệ mái tóc - Ảnh: FBNV
Nhà tạo mẫu nổi tiếng tiết lộ bí kíp chăm sóc giúp tóc uốn luôn bồng bềnh, giữ nếp đẹp chuẩn salon - Ảnh 5
Đối với kiểu uốn xù và uốn gợn sóng, bạn nên dùng serum, tinh dầu, keo dưỡng thường xuyên - Ảnh: Internet

Áp dụng những bí quyết chăm sóc vô cùng hữu ích từ nhà tạo mẫu Lê Hiếu trên, bạn sẽ sở hữu được mái tóc uốn bồng bềnh, mềm mượt và luôn vào nếp như dưỡng thường xuyên tại salon.

4 kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già, phụ nữ U40-50 cứ 'cắt đi đừng sợ'

4 kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già, phụ nữ U40-50 cứ 'cắt đi đừng sợ'

Dưới đây là những kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già phụ nữ U40-50 nên cắt ngay đón Tết 2018 sắp đến.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chăm sóc tóc uốn chăm sóc tóc uốn tại nhà cách dưỡng tóc uốn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 34 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen