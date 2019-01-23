Cách giảm sưng sau khi tiêm filler hiệu quả nhất

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/01/2019 15:41

Tiêm filler được biết đến là phương pháp làm đẹp nhanh chóng hiệu quả được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, tác dụng phụ thường gặp khi tiêm filler là sưng phù nề hoặc bầm tím. Vậy có cách nào để giảm sưng sau khi tiêm filler?

Tiêm filler là một trong những phương pháp làm đẹp nhanh chóng hiệu quả được nhiều người lựa chọn
Tiêm filler là một trong những phương pháp làm đẹp nhanh chóng hiệu quả được nhiều người lựa chọn

Tại sao sau khi tiêm filler lại bị sưng?

Filler là chất làm đầy có bản chất cấu tạo là Axit Hyaluronic được sử dụng đẻ tiêm vào da nhằm tạo khối mô dày dưới nếp nhăn vùng cần phải làm đầy, giúp làm đầy, nâng đỡ hay định hình mới cho vùng da, làm căng vùng da. Hiện nay, tiêm filler được ứng dụng rất đa dạng: tạo hình cằm hay đường cong mũi, làm căng da mặt, làm đầy má hóp, xóa nhăn, ... mà không cần phải phẫu thuật.

Tiêm filler được ứng dụng rất đa dạng
Tiêm filler được ứng dụng rất đa dạng

Thế nhưng quá trình tiêm nhằm vào mạch máu hoặc tĩnh mạch nên dẫn đến tình trạng cơ thể có một số phản ứng kích thích nhằm bảo vệ dẫn đến hiện tượng sưng.

Nguyên nhân dẫn đến sưng sau khi tiêm filler

Filler có độ an toàn cao vì ngay sau khi đưa vào cơ thể sẽ không chảy tràn mà sớm cố định ở vị trí được tiêm. Tuy nhiên, hiện nay có không ít cơ sở y tế chui đã pha trộn silicon hay sử dụng loại Filler không rõ nguồn gốc để tăng lợi nhuận nên dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm, sưng đỏ, đau nhức và mưng mủ.

Bên cạnh đó nguyên nhân xuất hiện các tác dụng phụ sau khi tiêm còn do tay nghề bác sĩ còn non kém, thiếu kinh nghiệm thực tế. Quy trình tiêm không đảm bảo, không sát khuẩn.

Nguyên nhân xuất hiện các tác dụng phụ sau khi tiêm còn do tay nghề bác sĩ còn non kém, thiếu kinh nghiệm thực tế, quy trình tiêm không đảm bảo, không sát khuẩn
Cần thận trong khi tiêm Filler làm đẹp

Trong y khoa sưng còn được gọi là phù nề. Đây là hiện tượng khó tránh phải nên thường sẽ được bác sĩ thẩm mỹ dự kiến và thông báo trước. Kèm theo đó là những lời khuyên thích hợp để giảm thiểu tình trạng và giúp bệnh nhân có cảm giác yên tâm và kết quả hài lòng sau khi thực hiện.

Với mỗi loại filler khác nhau sẽ tương ứng với từng vùng trên cơ thể. Do đó, cách tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn loại filler chuyên biệt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đạt hiệu quả tốt nhất cũng như tránh được nguy cơ nhiễm trùng hoặc hoại tử.

Nên chọn tiêm loại Filler có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt quy chuẩn khắt khe trong y khoa. Để làm đẹp an toàn, nên tiêm filler với đúng liều lượng thích hợp và chọn những nơi an toàn, theo dõi sau liệu trình để kiểm soát những tác dụng phụ và rủi ro không mong muốn.

Cách giảm sưng sau khi tiêm filler

Sau khi thực hiện tiêm filler, cần tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn của bác sĩ về chế độ chăm sóc da và chế độ sinh hoạt.

Bên cạnh đó, để giảm sưng và hạn chế cảm giác khó chịu, có thể áp dụng những cách sau đây:

- Trong 1-2 ngày đầu, chườm lạnh là cách để giảm sưng nhanh chóng

Chườm lạnh là cách giảm sưng hiệu quả sau khi tiêm filler
Chườm lạnh là cách giảm sưng hiệu quả sau khi tiêm filler

- Bổ sung nhiều nước để giữ độ ẩm cho da. Nên bổ sung nhiều nguồn nước khác nhau như nước hoa quả ép,….

- Tăng cường bổ sung rau xanh và hoa quả tươi

- Tránh việc sờ nắn và tác động lên vùng tiêm filler.

- Nên che chắn làn da thật cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hay những nơi có nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.

- Trong 1 tuần đầu tiên sau khi tiêm filler, tuyệt đối không được tắm hơi.

- Tránh tư thế nằm sấp hay hoạt động massage… trong tuần đầu tiên. Giữ cho đầu ở tư thế nâng lên để tạo trọng lực giảm sưng hơn.

- Trong trường hợp cảm thấy quá khó chịu, có thể cân nhắc dùng thuốc kháng sinh để giảm đau.

Nên tránh gì để hạn chế tình trạng sưng sau khi tiêm filler?

- Sau khi điều trị, tuyệt đối không ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nhanh.

- Tránh ăn những thức ăn mặn, thức ăn cay nóng gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

- Trong và sau điều trị, cần tránh dùng sử dụng những loại thuốc làm tăng khả năng đông máu như: aspirin và ibuprofen.

Tránh ăn những thức ăn mặn, thức ăn cay nóng gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể
Tránh ăn những thức ăn mặn, thức ăn cay nóng gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể

- Không hút thuốc lá và tránh tiếp xúc với khói thuốc.

- Trong ngày đầu tiên sau khi điều trị, nên tránh những hoạt động mạnh hoặc hoặc tập thể dục.

Nhìn chung, các tác dụng phụ của filler đều có thể được các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có nhiều năm kinh nghiệm kiểm soát và xử lí được. Do đó, sau buổi trị liệu, nếu thấy bất kì hiện tượng phản ứng dị ứng hoặc lo ngại nào, hãy liên lạc ngay với họ để nhận được sự giúp đỡ. Đồng thời, chị em cần cân nhắc khi chọn thẩm mỹ viện có uy tín thương hiệu, có bác sĩ đảm bảo tay nghề để tiêm filler để tránh rủi ro, tiền mất tật mang.

Trên đây là những cách giảm sưng khi tiêm filler hiệu quả. Hãy lưu ý tuân thủ nghiêm ngặt chủ động phòng tránh những tác dụng phụ của chất làm đầy này.

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