Bột nghệ và tinh bột nghệ là 2 loại khác nhau hoàn toàn, nên dùng cái nào mới tốt?

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/10/2017 16:52

Để đạt được hiệu quả cao trong việc làm đẹp, bạn nên phân biệt rõ ràng bột nghệ và tinh bột nghệ để có cách sử dụng phù hợp. Vì chúng là hai loại nguyên liệu hoàn toàn khác nhau, nếu dùng sai sẽ gây ra tác dụng ngược.

Đa phần mọi người đều nghĩ bột nghệ và tinh bột nghệ là một, tuy nhiên chúng hoàn toàn khác nhau.

Nghệ tươi mang phơi khô rồi nghiền nhuyễn sẽ cho ra bột nghệ. Còn nghệ tươi trải qua quá trình phơi khô, khử trùng, lọc tạp chất rồi nghiền nhuyễn mới thu được tinh bột nghệ.

Do đó, làn da nhạy cảm sử dụng tinh bột nghệ sẽ tốt hơn vì chúng đã loại bỏ khá nhiều tạp chất, nhựa và mùi hăng. Đối với làn da khô và mất nước, bạn nên sử dụng bột nghệ, vì chúng vẫn chưa loại bỏ chất dầu có hiệu quả cao trong việc cấp ẩm cho da.

Bột nghệ và tinh bột nghệ là 2 loại khác nhau hoàn toàn, nên dùng cái nào mới tốt? - Ảnh 1
Sử dụng tinh bột nghệ để làm mặt nạ sẽ tốt hơn vì chúng đã được lọc bỏ nhựa, tạp chất - Ảnh: Internet

Phân biệt bột nghệ và tinh bột nghệ

*Tinh bột nghệ: 

Tinh bột nghệ có màu vàng nhạt, mùi hơi hắc và có vị đắng. Loại nguyên liệu từ nghệ này rất mịn, khô tơi, không vón cục. Khi pha loãng với nước, tinh bột nghệ sẽ không tan ngay mà nổi trên mặt nước. Đặc biệt, khi cho vào nước nóng trên 60 độ, tinh bột nghệ sẽ vón cục giống như bột năng, tinh bột sắn dây.

Bột nghệ và tinh bột nghệ là 2 loại khác nhau hoàn toàn, nên dùng cái nào mới tốt? - Ảnh 2
Tinh bột nghệ khi đắp lên da sẽ không gây nóng rát, khó chịu - Ảnh: Internet

Đắp tinh bột nghệ lên da sẽ không gây cảm giác nóng rát. Khi rửa xong, da rất sạch và không bị vàng.

*Bột nghệ thông thường:

Bột nghệ sẽ có màu vàng đậm đặc trưng của củ nghệ, mùi hăng khó chịu, có vị rất đắng khi uống. Đặc biệt, khi nếm bột nghệ, cuối cùng sẽ để lại chất xơ. Hòa tan bột nghệ với nước sẽ thấy cặn và nhựa nghệ nổi lên trên mặt nước.

Bột nghệ và tinh bột nghệ là 2 loại khác nhau hoàn toàn, nên dùng cái nào mới tốt? - Ảnh 3
Bột nghệ có màu vàng đậm đặc trưng, mùi rất hăng - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ từ bột nghệ, da sẽ rất vàng vì tinh chất curcumin (nhựa nghệ) vẫn còn khá nhiều. Bột nghệ sẽ làm da nóng ran rất khó chịu. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, nên hạn chế sử dụng bột nghệ để đắp mặt.

Phân biệt bột nghệ, tinh bột nghệ pha lẫn bột khác

Thông thường, tinh bột nghệ hay bột nghệ hòa lẫn với nước sẽ tạo thành màu vàng rất đặc trưng, còn nếu có pha lẫn với bột khác sẽ có màu vàng trong và hơi bóng.

Do đó, để phân biệt bột nghệ, tinh bột nghệ giả, bạn chỉ cần cho chúng hòa lẫn với một ít nước và nhìn vào màu sắc để kiểm nghiệm. Ngoài ra, bột nghệ, tinh bột nghệ pha lẫn với bột khác còn có mùi hăng rất khó chịu, không tự nhiên.

Bột nghệ và tinh bột nghệ là 2 loại khác nhau hoàn toàn, nên dùng cái nào mới tốt? - Ảnh 4
Bột nghệ, tinh bột nghệ có pha lẫn bột khác (mẫu bên trái) khi hòa với nước sẽ tạo thành hỗn hợp màu vàng trong và bóng - Ảnh: Internet

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