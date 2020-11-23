Bất ngờ với tác dụng giảm mỡ thần kỳ của nước detox khi kết hợp một số gia vị quen thuộc mà chị em không nên bỏ lỡ

Dưới đây là những công thức pha nước detox giải độc, tiêu hao mỡ với những nguyên liệu vô cùng quen thuộc mà nhà nào cũng có.

Kiên trì dùng nước detox kết hợp cùng tỏi, dưa chuột, tiêu đen và muối biển không i-ốt, chị em có thể giảm mỡ bụng , thải độc tố ra khỏi cơ thể, lấy lại vóc dáng thon gọn bất ngờ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, tỏi có tác dụng vô cùng lớn giúp nâng cao sức khỏe , giảm các bệnh về tiêu hóa. Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi hiệu quả với những người bị cao huyết áp, giúp cải thiện mức cholesterol và giải độc tốt cho cơ thể. Hãy thử pha nước detox với tỏi theo công thức dưới đây để đánh bay mỡ bụng.

Công thức pha chế:

- Chuẩn bị 2 củ tỏi và thái thành lát mỏng.

- Sau đó, chờ trong 5-10 phút và trộn với 500 ml nước nguội.

- Để ở nơi khô ráo trong ít nhất 2 giờ đồng hồ rồi thưởng thức.

2. Làm nước đá viên với dưa chuột

Dưa chuột có hàm lượng oxy cao rất có lợi cho việc giảm mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi thèm nước có ga và đồ ăn vặt, bạn hãy thử uống một ly nước giải khát mát lạnh mang hương vị của dưa chuột. Vì trong dưa chuột chỉ chứa 34 calo nhưng lại có hàm lượng chất chống oxy cao, rất có lợi cho việc giảm mỡ thừa.

Công thức pha chế:

- Cắt dưa chuột thành hình hạt lựu.

- Sau đó, cho tất cả dưa chuột vừa cắt vào khay đựng đá và để vào tủ đông.

- Cuối cùng, cho thành phẩm vào ly và đổ nước đến khi ngập đá rồi thưởng thức.

- Ngoài ra, nếu thấy khó uống bạn nên cho thêm một ít chanh và lá bạc hà.

3. Nước với tiêu đen

Tiêu đen làm giảm lượng đường, giúp thải độc, đánh bay mỡ thừa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu đen là một gia vị tuyệt vời giúp bạn thải độc cơ thể. Các nhà nghiên cứu khẳng định tiêu đen không chỉ có đặc tính chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa lão hóa sớm mà còn có tác dụng giảm lượng đường, lượng cholesterol trong máu, giúp thải độc, đánh bay mỡ thừa hiệu quả.

Công thức pha chế:

- Cho vào nồi nhỏ 1/2 thìa hạt tiêu đen đã xay nhuyễn với vài lát gừng, 1 thìa mật ong, 1 quả chanh và 2 ly nước.

- Sau đó, đun sôi hỗn hợp và thưởng thức khi nước còn ấm.

4. Nước muối không i-ốt

Muối biển không i-ốt giúp huyết áp ổn định, hạn chế hấp thụ chất béo - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tác dụng làm sạch ruột, trị táo bón, hàm lượng natri trong muối biển không i-ốt còn giúp cơ thể duy trì mức huyết áp ổn định, hạn chế hấp thụ chất béo.

Công thức pha chế:

- Hòa tan 2 thìa cà phê muối biển không i-ốt vào 4 cốc nước ấm.

- Uống ngay khi bụng đói cồn cào.

- Ngoài ra, nếu muốn nước có thêm hương vị, hãy cho vào một vài lát chanh.

* Lưu ý, thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.