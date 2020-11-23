Bật mí bí quyết để da không còn bong tróc, khô sạm tại nhà nhờ 4 loại thực phẩm thần kỳ có sẵn trong bếp

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/11/2020 06:48

Chẳng cần tốn tiền đến spa, 4 loại thực phẩm thần kỳ có sẵn trong bếp này sẽ giải quyết tình trạng da bong tróc, khô sạm.

Nếu bạn đang gặp tình trạng da bong tróc, khô sạm, hãy sử dụng ngay 4 loại thực phẩm có sẵn trong bếp này, làn da sẽ khỏe lên trông thấy.

1. Nghệ

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Nghệ giúp chữa lành da tổn thương và giảm tình trạng bong tróc, sạm nám - Ảnh minh họa: Internet

Trong nghệ chứa thành phần curcumin, có hiệu quả lớn trong việc chống oxy hóa, chống viêm. Nếu sử dụng nghệ một cách thường xuyên, nó sẽ giúp bạn chữa lành da và ngăn ngừa tình da bị bong tróc, sạm nám, vẩy nến.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1-2 thìa bột nghệ

1/2  cốc sữa chua 

Cách thực hiện:

Cho tất cả nguyên liệu vào trộn đến khi thành một hỗn hợp sệt, kế đến thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên khắp mặt và vùng da bị bong tróc trên cơ thể. Cuối cùng, để hỗn hợp trên da khoảng 30 phút và rửa sạch bằng nước lạnh. Lưu ý, thực hiện đều đặn mỗi ngày một lần để thấy được hiệu quả.

2. Nha đam

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Nha đam có tác dụng làm mát và cải thiện tình trạng da khô hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam là nguyên liệu phổ biến trong bếp và có khả năng làm mát da thần kỳ. Nguyên liệu này có đặc tính dưỡng ẩm, chống viêm, giúp hạn chế viêm và bong tróc da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 lọ gel nha đam (có sẵn) hoặc 1 cây nha đam đã nạo sạch ruột.

Cách thực hiện:

Lấy một ít nha đam vừa đủ dùng, thoa lên mặt hoặc các vùng da bị bong tróc. Cuối cùng, giữ nguyên trong 30 phút và rửa lại bằng nước sạch. Lưu ý, thực hiện mỗi ngày một lần để thấy sự thay đổi.

3. Dầu dừa

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Dầu dừa có chứa chất làm mềm da, loại bỏ vảy nến - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa có tác dụng như một chất làm mềm da tự nhiên, giúp cải thiện mức độ hydrat hóa của da. Dầu dừa có hiệu quả lớn trong việc ngăn chặn tình trạng da bong tróc và loại bỏ vảy nến.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 lọ dầu dừa nguyên chất 

Cách thực hiện:

Cho một ít dầu dừa ra lòng bàn tay, làm ấm bằng cách xoa đều rồi thoa nhẹ nhàng lên khắp mặt, để nguyên đến sáng hôm sau. Lưu ý, thực hiện 2 lần mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ để cảm nhận rõ hiệu quả.

4. Giấm táo

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Giấm táo giúp cân bằng độ pH, làm ẩm da tránh hiện tượng khô, sạm - Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo có đặc tính giúp cân bằng độ pH cho da nhờ chứa các hợp chất axit axetic có hiệu quả trong điều trị tình trạng da khô, bong tróc. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 thìa cà phê giấm táo

8 thìa cà phê nước

Cách thực hiện:

Cho tất cả nguyên liệu hòa vào nhau và nhúng một miếng bông vào hỗn hợp, sau đó thoa đều khắp mặt. Cuối cùng, giữ nguyên hỗn hợp trên da trong vòng 20 phút và rửa lại với nước sạch. Lưu ý, cần thực hiện đều đặn mỗi ngày/lần để cảm nhận hiệu quả.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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