Bí quyết làm đẹp bằng hoa đậu biếc từ thiên nhiên

Như đã đề cập ở trên, trong hoa đậu biếc có chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, các vitamin, khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ cải thiện làn da cũng như sức khỏe . Nếu biết cách sử dụng đúng cách sẽ giúp làn da sáng khỏe, rạng rỡ và giảm các dấu hiệu tuổi tác đáng kể.

Làm đẹp bằng hoa đậu biếc là một phương pháp nghe khá mới lạ và thu hút. Trong hoa đậu biếc chứa nhiều chất chống oxy hoá, các vitamin C, E giúp làm chậm tiến trình lão hoá, hỗ trợ cải thiện làn da rạng rỡ, căng bóng hơn, đồng thời các nếp nhăn, sạm nám cũng được đẩy lùi hiệu quả.

Đặc biệt, trong hoa đậu biếc còn chứa flavonoid, đây là chất xúc tác giúp tăng sinh collagen và độ đàn hồi cho da. Uống nước hoa đậu biếc hằng ngày còn giúp thải độc cơ thể, giảm cholesterol xấu, cải thiện mỡ trong máu, hỗ trợ giảm cân,...

Ngoài ra, trong hoa đậu biếc còn chứa bộ đôi vàng: collagen và elastin, đây đều là những hợp chất giúp đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong việc duy trì và cải tạo làn da căng mịn và có độ đàn hồi nhất.

Gợi ý cách làm đẹp bằng hoa đậu biếc

+ Làm đẹp da với hoa đậu biếc từ bên ngoài

- Đắp mặt nạ hoa đậu biếc

Cách sử dụng hoa đậu biếc đơn giản và phổ biến nhất là đắp mặt nạ. Bạn có thể dùng khoảng 10 cánh hoa đậu biếc cho vào cối cùng với một chút nước rồi giã nhuyễn. Sau đó lọc lấy phần cốt và đắp chúng lên mặt trong thời gian 15-20 phút và thư giãn.

Đắp mặt nạ hoa đậu biếc

Đắp xong nên dùng nước cốt hoa để rửa sạch mặt lại một lần. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn sạch thấm nước ấm và lau mặt lại một lần nữa là bạn đã có một làn da mịn màng, trắng sáng. Các chị em nên áp dụng biện pháp đắp mặt nạ bằng hoa đậu biếc từ 1 – 2 lần mỗi tuần để duy trì độ khỏe đẹp cho làn da.

- Uống trà hoa đậu biếc

Trà hoa đậu biếc được biết đến là loại thức uống giúp thanh nhiệt, giải độc, rất giàu chất chống oxy hóa, từ đó hạn chế hoạt động của các gốc tự do gây sạm màu, lão hóa da.

Trà hoa đậu biếc

Ngoài ra, hương thơm dịu mát của loài hoa này còn giúp mang đến sự tĩnh tại, giảm căng thẳng giúp đầu óc thư thái, giảm bớt phiền muộn, lo âu, đem lại giấc ngủ ngon và sâu hơn. Nhờ thế, làn da cũng được cải thiện đáng kể.

Để chăm sóc da từ bên trong, các bạn có thể uống trà hoa đậu biếc thường xuyên với công thức như sau:

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Hoa đậu biếc: 50 g

- Nước chanh: 20 ml

- Đường: 10 g

- Muối: 10 g

Uống trà pha hoa đậu biếc nước cốt chanh

Cách thực hiện:

- Hoa đậu biếc khô bạn cho vào túi vải lọc trà cùng với 4 lít nước sôi để vào bình ủ và đậy kín nắp trong 15 – 20 phút.

- Thêm nước cốt chanh và nước đường, muối khuấy đều.

- Cho nước trà hoa vào các chai nhựa hoặc thủy tinh và ướp lạnh trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần trong ngày.

Bằng cách uống trà pha bằng hoa đậu biếc thường xuyên, phụ nữ có thể cải thiện được làn da, vóc dáng cũng như giúp điều hòa kinh nguyệt, tăng cường nội tiết tố cho phụ nữ tuổi trung niên rất hiệu quả.

+ Hoa đậu biếc chăm sóc tóc

Hiện nay, nhờ công nghệ ép lạnh để chiết xuất tinh dầu và cô đặc thảo mộc nên trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có nguồn gốc từ hoa lá thiên nhiên.

Hoa đậu biếc có thể giúp làm chậm quá trình bạc tóc, trị gàu, hỗ trợ thải độc tố giúp tóc khỏe mạnh và mọc dày hơn

Trong đó có các sản phẩm chăm sóc tóc được bào chế từ hoa đậu biếc ngày càng được nhiều chị em tin dùng. Hoa đậu biếc có thể giúp làm chậm quá trình bạc tóc, trị gàu, hỗ trợ thải độc tố giúp tóc khỏe mạnh và mọc dày hơn.

+ Giúp cơ thể thon gọn, giữ gìn vóc dáng

Trong trà hoa đậu biếc có chứa chất catechin, đây là loại hoạt chất giúp đốt cháy mỡ bụng, giảm mỡ thừa, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản là cho một vài cánh hoa vào nước nóng, chờ đến khi nước chuyển màu xanh tím rồi uống lúc còn ấm để tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, khiến lượng calo được đốt cháy nhanh hơn.

Trong trà hoa đậu biếc có chứa chất catechin, đây là loại hoạt chất giúp đốt cháy mỡ bụng, giảm mỡ thừa, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả

+ Cách dùng hoa đậu biếc chữa mụn nhọt

Như đã nói ở đầu bài viết, trong hoa đậu biếc chứa nhiều hợp chất có tính chống oxy hóa cao như vitamin C, E, đồng thời giúp ngăn ngừa mụn nhọt hiệu quả. Chỉ cần chuẩn bị một vài nguyên vật liệu, kết hợp cùng với hoa đậu biếc, các chị em đã có một giải pháp cải tạo làn da vô cùng đơn giản và dễ thực hiện:

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Hoa đậu biếc: 30 g

- Nước: 20 ml

- Muối: 10 g

Cách thực hiện:

- Rửa sạch hoa đậu biếc.

- Mang đi xay nhuyễn cùng nước và muối.

- Lọc riêng nước cốt và bã hoa đậu biếc.

- làm sạch da và dùng nước cốt hoa đậu biếc thoa lên mặt.

- Tiến hành massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào da.

- Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

Trong hoa đậu biếc chứa nhiều hợp chất có tính chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa mụn nhọt hiệu quả

Phần bã của hoa đậu biếc các chị em có thể dùng để tẩy da chết hoặc để đắp mặt nạ. Bạn có thể áp dụng công thức này 1 – 2 lần mỗi tuần để giúp làn da trở nên mịn màng, sáng khỏe hơn.

Những lưu ý khi làm đẹp da bằng hoa đậu biếc

Vì trong hoa đậu biếc có chứa hoạt chất anthocyanin, có tác dụng ức chế sự kết tụ của tiểu cầu, tăng lưu thông máu nên để an toàn cho sức khỏe, các bạn nhớ chú ý đến tỉ lệ của hoa đậu biếc trong một tách trà, không nên quá đậm đặc, chỉ nên dùng tối đa 4-5 bông.

Nên thận trọng trong liều lượng sử dụng để tránh gặp phải những tác dụng phụ không đáng có

Bạn cũng không nên uống chúng thay nước trong thời gian dài. Đối với việc đắp mặt nạ thì nên sử dụng khoảng 2 lần/ tuần để da có thể hấp thu đều đặn các dưỡng chất cần thiết để sáng đẹp, mịn màng hơn.

Cuối cùng.

Hoa đậu biếc rất dễ trồng cũng như chăm sóc, đây là một loại đậu giống như các loại đậu trồng ở Việt Nam cũng như được sử dụng trồng ở các hàng rào.

Làm đẹp từ hoa đậu biết được xem như là một trong những bí mật được chị em phụ nữ yêu thích. Do đó với những chia sẻ của chúng tôi hy vọng giúp ích cho chị em trong công cuộc làm đẹp của mình.