Ngỡ ngàng với tuyệt chiêu làm đẹp bằng nước vo gạo của người Nhật

Chăm sóc da 01/11/2020 14:10

Làm đẹp bằng nước vo gạo của người Nhật là tuyệt chiêu giữ làn da luôn trẻ đẹp, giàu sức sống. Bí quyết này được những người phụ nữ ở đất nước mặt trời mọc thực hiện mỗi ngày. Vì vậy họ luôn sở hữu được làn da mộc mạc đẹp không tỳ vết. 

Rất nhiều bà mẹ ở Nhật dù đã trên 50 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da tươi trẻ, mịn màng, không hề kém cạnh các cô nàng tuổi đôi mươi. Bí quyết của họ là không chạy theo các dòng mỹ phẩm đắt tiền, thay vào đó trung thành với các bước dưỡng da tự nhiên. Ngoài bước chống nắng là bất di bất dịch không thể thiếu thì họ tập trung tối đa vào việc làm sạch và dưỡng trắng cho da. Hàng ngày, phụ nữ Nhật luôn rửa mặt bằng nước vo gạo. Bước skincare đơn giản này giúp họ sở hữu làn da mộc mạc đẹp không tỳ vết. Chính vì vậy, làm đẹp bằng nước vo gạo của người Nhật đang được rất nhiều chị em ở các nước khác áp dụng, tiêu biểu là Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc...

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Nước vo gạo chứa nhiều dưỡng chất tốt cho làn da

Tạo sao rửa mặt bằng nước vo gạo giúp làm đẹp da?

Khi vo gạo để nấu cơm, thay vì đổ nước đó đi thì bạn hãy giữ lại. Sử dụng nước vo gạo đó để rửa mặt hàng ngày. Đây là phương pháp làm đẹp đơn giản, giúp da sáng mịn, căng tràn sức sống. 

Hiện nay, làm trắng da bằng nước vo gạo đang là bí quyết được nhiều chị em chia sẻ trên mạng. Đặc biệt, tạp chí “Beauty Story” của Nhật Bản đã “lăng xê” bí quyết làm đẹp này qua sự chia sẻ của Mizutani Masako - người phụ nữ hiện nay trên 50 tuổi. Bà là biểu tượng da đẹp của phái đẹp đất nước mặt trời mọc. Làn da của bà đẹp không tỳ vết khiến bao người ngưỡng mộ. 

Sở dĩ, rửa mặt bằng nước vo gạo giúp phụ nữ Nhật sở hữu được làn da đẹp là do trong nước vo gạo có chứa rất nhiều vitamin B, E, protein, lipid… Đây là những dưỡng chất bảo vệ làn da khỏi tác động từ bên ngoài, dưỡng da trắng mịn đẹp tự nhiên. 

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Rửa mặt bằng nước vo gạo giúp da sáng và đẹp lên

Đặc biệt, rất ít người biết rằng, nước vo gạo chứa một lớp dầu cám - Đây là một loại lipid có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa sạm nám. Hơn thế nữa, nước vo gạo chứa một lượng lớn vitamin B1 có tác dụng chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Có đặc tính chống oxy hóa mạnh, vitamin B1 giúp ngăn chặn nếp nhăn, chân chim, đồi mồi hay các dấu hiệu lão hóa do tuổi tác gây ra. Ngoài ra, loại vitamin này cũng có khả năng xóa mờ vết thâm sẹo, đồng thời nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Chính vì vậy, sử dụng nước vo gạo là một phương pháp làm đẹp tự nhiên, tốt cho làn da của phái đẹp. Nước vo gạo phù hợp với mọi làn da. Cho dù là da nhạy cảm bạn cũng có thể sử dụng nước vo gạo để rửa mặt, hoàn toàn không gây ra bất kỳ loại kích ứng nào. 

Hiện nay, không chỉ dùng để rửa mặt mà các chị em phụ nữ ở Trung Quốc đã biết sử dụng nước vo gạo để tắm. Dưỡng da toàn thân, sáng mịn, tươi trẻ, tự tin hơn khi diện những bộ cánh mát mẻ. 

Cách dưỡng da bằng nước vo gạo

Hàng ngày bạn hãy duy trì thói quen rửa mặt bằng nước vo gạo. Duy trì thói quen này, bạn sẽ sở hữu được làn da không một vết nám, lúc nào cũng trắng mịn hồng hào và ẩm mượt. Hàng ngày, sau khi vo gạo, bạn hãy chắt nước đó vào chai, sau đó cho vào tủ mát. Đợi khi nào nước vo gạo mát thì lấy ra rửa mặt. Bên cạnh đó bạn có thể cho nước vo gạo vào khay. Sau khi nước vo gạo đông đá thì lấy ra, chà nhẹ nhàng lên mặt đến khi nào tan hết thì thôi. Sau cùng rửa sạch bằng nước mát. 

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Thường xuyên rửa mặt bằng nước vo gạo da sẽ mịn đẹp không tỳ vết

Cách rửa mặt này vô cùng đơn giản, nhưng sẽ mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. Các chị em hoàn toàn có thể học theo để có được làn da trắng mịn không tì vết ở mọi độ tuổi.

Ngoài cách dùng nước vo gạo nguyên chất để rửa mặt, bạn cũng có thể kết hợp thêm với một số nguyên liệu dưới đây để làm tăng hiệu quả làm đẹp. 

Nước vo gạo và sữa chua

Sữa chua được sản xuất từ sữa bò tươi lên men vi sinh, chứa đầy đủ các khoáng chất thiết yếu từ canxi, vitamin C, vitamin D cho đến probi, kẽm… Những dưỡng chất này đã được nhiều công trình khoa học chứng minh có thể đi sâu vào tế bào da, làm suy yếu cấu trúc hắc tố melanin. Giúp làn da dần sáng lên. Bên cạnh đó, lượng kẽm và axit lactic có trong sữa chua còn có khả năng bóc tách tế bào hóa sừng, bám sâu bề mặt da. Nhanh chóng hỗ trợ sản sinh collagen giúp da khỏe sáng từ bên trong. Do đó sự kết hợp giữa nước vo gạo và sữa chua sẽ tạo thành một loại mặt nạ hoàn hảo cung cấp dưỡng chất, cân bằng độ ẩm cho da. Khắc phục hoàn hảo nhược điểm da khô thiếu nước, hồi sinh cho da đen sạm. Với những tác dụng trên, nước vo gạo và sữa chua trở thành nguyên liệu vàng trong công thức làm đẹp, chống lại quá trình lão hóa tự nhiên của làn da. 

Nước vo gạo, bột mì và nước cốt chanh

Nước vo gạo, bột mì và nước cốt chanh là sự kết hợp tuyệt vời tạo thành hỗn hợp dưỡng trắng da hoàn hảo cho phái đẹp. Bởi bột mì chứa những thành phần tốt cho da như vitamin nhóm B và E. Nhóm vitamin này có vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tái tạo các tế bào da. Vì thế dùng bột mì để làm trắng da, bạn gái có thể nhận được kết quả khả quan. Hiệu quả làm trắng da được nâng cao khi kết hợp cùng với chanh. Chanh có chứa nhiều axit tự nhiên và lượng vitamin C dồi dào giúp hỗ trợ làn da chống lại sự lão hóa, loại bỏ những vết sạm, tàn nhang mà không cần tốn quá nhiều chi phí. 

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Đắp mặt nạ bằng nước vo gạo là phương pháp dưỡng da hiệu quả

Bạn hãy lấy phần nước gạo lắng xuống cho thêm một vài giọt nước cốt chanh và 2 thìa cà phê bột mì khuấy đều đến khi tạo thành được một hỗn hợp sền sệt. Sau khi rửa mặt thật sạch thì đắp hỗn hợp lên mặt để trong 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch. Nếu làn da của bạn bị khô có thể cho thêm khoảng 1 thìa mật ong để cấp ẩm cho da.

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Chống lão hóa với mặt nạ nước vo gạo, mật ong 

Với những chị em đã bước sang tuổi 30 thì vấn đề chống lão hóa là rất quan trọng. Để dưỡng da, đảm bảo trong thời gian ngắn làn da sẽ có được độ đàn hồi lý tưởng thì bạn hãy chuẩn bị 1 bát nước tinh chất gạo đã lắng, 2 thìa mật ong nguyên chất, một chút nước ấm. Sau đó trộn đều các nguyên liệu này với nhau.  Sau khi rửa mặt và dùng khăn mềm lau khô thì thoa hỗn hợp đã trộn lên trên da để trong khoảng 10 đến 15 phút. Sau cùng hãy rửa mặt lại với nước và thoa serum dưỡng ẩm. Kiên trì đắp mặt nạ dưỡng da này trong khoảng 3 đến 4 tuần với tần suất khoảng 2 lần 1 tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, săn chắc trông thấy. 

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Giữ lại nước vo gạo để dưỡng da mỗi ngày

Bạn cần lưu ý một điều, không nên sử dụng nước vo gạo để quá lâu sẽ bị chua và không tốt cho da. Một số chị em cho rằng khi nước vo gạo chua có nghĩa là đã lên men, có tác dụng làm sạch da tốt hơn. Nhưng thực tế là  dễ làm da bị khô, dị ứng. Cho nên bạn chỉ nên sử dụng nước vo gạo trong ngày, khi vitamin và dưỡng chất chưa bị chuyển hóa thành các loại chất khác.

Qua đây có thể thấy được bí quyết làm đẹp bằng nước vo gạo của người Nhật thật đơn giản. Nhanh chóng giúp da trắng đẹp, hồng hào. Đây là điều mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Nếu bạn kiên trì rửa mặt bằng nước vo gạo và đắp mặt nạ từ nước vo gạo thì không còn bao lâu nữa bạn sẽ sở hữu được làn da đẹp như mong muốn. 

Cách làm trắng da, chống lão hóa đơn giản từ nước vo gạo

Cách làm trắng da, chống lão hóa đơn giản từ nước vo gạo

Rửa mặt bằng nước vo gạo không chỉ mang đến một làn da trắng sáng, mềm mịn mà còn là phương pháp rất tiện dụng và không tốn chi phí.

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