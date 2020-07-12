Bí quyết dưỡng da bằng nước vo gạo tại nhà cực đơn giản

Nước vo gạo tưởng chừng như chẳng có tác dụng gì lại chứa rất nhiều dưỡng chất làm đẹp da và tóc vô cùng hiệu quả. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu đến chị em những cách dưỡng da bằng nước vo gạo và các thành phần tự nhiên khác để mang lại công dụng tốt nhất. Chỉ sau một thời gian áp dụng, làn da của bạn chắc chắn sẽ trắng sáng, mịn màng, hết sưng viêm.

Đây là cách đơn giản nhất và tốt nhất để dưỡng da. Việc rửa mặt bằng nước vo gạo sẽ giúp da mặt sạch sâu, bụi bẩn và vi khuẩn cũng được tiêu diệt. Cách thực hiện như sau:

Đổ phần nước trong đi, bạn chỉ giữ phần nước đục lại để dưỡng da.

Sau thời gian chờ, bạn hãy lấy nước vo gạo ra. Lúc này nó gần như đã được tách ra 2 phần riêng biệt: phía dưới là phần đục còn phía trên bề mặt là phần trong.

Đổ nước ra ngoài, sau đó tiếp tục thêm một lần nước nữa vào nồi. Hãy tiếp tục vo gạo rồi đổ phần nước này vào một chiếc khay sạch. Để khay trong tủ lạnh khoảng 5 tiếng.

Cho gạo vào một chiếc nồi nhỏ rồi đổ nước sạch vào. Dùng tay vo sạch gạo, khuấy đều phần nước đồng thời loại bỏ cặn bẩn có trong gạo.

Chị em nên biết cách lấy nước vo gạo chuẩn nhất để tốt cho da trong quá trình làm đẹp:

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy dùng nước ấm để rửa mặt trước. Việc này sẽ giúp lỗ chân lông mở ra, nước vo gạo dễ dàng thẩm thấu và làm sạch da, dưỡng da sâu bên trong.

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy dùng phần đục của nước vo gạo đã lấy được để rửa mặt. Chờ khoảng 3-5 phút để các dưỡng chất trong nước vo gạo thấm sâu vào da.

Rửa mặt bằng nước vo gạo nguyên chất - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cuối cùng, rửa mặt lại với nước mát.

Lưu ý: Thực hiện mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách làm đẹp bằng nước vo gạo và sữa chua

Trong 100gr sữa chua có chứa hơn 20 loại vi khuẩn và axit amin giúp dưỡng ẩm cho da đồng thời làm trắng da cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh đó, kết cấu dẻo dính từ sữa chua là nguyên liệu không thể bỏ qua trong công thực làm trắng da bằng nước vo gạo.

Axit amin trong sữa chua khi kết hợp với lượng lớn vitamin C, vitamin B1 trong nước vo gạo sẽ giúp vùng da cháy nắng cực kỳ dịu mát, phục hồi các tế bào da bị hư tổn đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da.

Cách làm đẹp bằng nước vo gạo và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: 200ml nước vo gạo + 3 hộp sữa chua không đường.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trộn sữa chua và nước vo gạo với nhau cho thật đều, tạo ra hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Thực hiện tẩy trang cho da và rửa sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ lớp bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết.

Bước 3: Thoa hỗn hợp sữa chua và nước vo gạo lên mặt thành một lớp mỏng.

Bước 4: Thư giãn cho đến khi lớp mặt nạ khô dần lại thì hãy tắm lại với nước mát.

Lưu ý: Thực hiện mỗi tuần 2-3 lần để có hiệu quả.

Cách dưỡng da bằng nước vo gạo và tinh bột nghệ

Dưỡng da bằng nước vo gạo và tinh bột nghệ được xem là mẹo làm đẹp từ dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và đến nay vẫn được áp dụng phổ biến. Nghệ chứa curcumin giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, làm mờ nám, tàn nhang và trắng da. Khi tinh bột nghệ kết hợp với nước vo gạo sẽ tạo nên công thức làm trắng da tuyệt vời, giúp trẻ hóa làn da và nâng cơ mặt hữu hiệu.

Cách dưỡng da bằng nước vo gạo và tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bước 1: Áp dụng cách lấy nước vo gạo như trên hoặc muốn nhanh thì bạn chỉ cần vo gạo, chờ đọng lại rồi lấy phần nước cặn ở đáy.

Bước 2: Tiếp theo, cho 3 thìa nước cặn vo gạo trộn lẫn với 1,5 thìa tinh bột nghệ, khuấy đều chúng với nhau.

Bước 3: Dùng chổi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên da.

Bước 4: Để yên hỗn hợp trên da khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Nghệ có tính nóng, nếu để quá lâu trên da sẽ gây ra tình trạng kích ứng da.

Bước 5: Sau khi rửa sạch mặt, dùng vài viên đá nhỏ di trên da mặt để thu nhỏ lỗ chân lông.

Lưu ý: Thực hiện đều đặn 3 ngày 1 lần để có hiệu quả trắng da như ý muốn.

Cách dưỡng trắng da bằng nước vo gạo và nha đam

Nha đam chứa các thành phần khoáng chất, vitamin và có tính nhờn giúp da trở nên trắng mịn, đều màu hơn. Bên cạnh đó, nha đam còn có công dụng trị mụn và chữa bỏng vô cùng hiệu quả.

Cách dưỡng trắng da bằng nước vo gạo và nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn các lá nha đam đã già, có nhiều thịt rồi lột vỏ, lấy phần thịt nha đam bên trong.

Bước 2: Ngâm nha đam trong nước vo gạo rồi thoa nhẹ nhàng lên da.

Bước 3: Cuối cùng, rửa sạch da tay lại với nước ấm, giúp loại bỏ các chất nhờn từ nha đam dính trên da.

Trên đây là những cách dưỡng da bằng nước vo gạo cực kỳ hiệu quả và dễ áp dụng tại nhà. Chúc bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da đáng mơ ước!