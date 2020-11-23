4 lý do khiến tuổi 40 ập đến với phụ nữ nhanh hơn, đặc biệt là điều đầu tiên

Có những thói quen thiếu lành mạnh hàng ngày tưởng chừng vô hại của chị em phụ nữ nhưng sẽ khiến nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều. Tuổi 40 sẽ đến nhanh hơn nếu bạn cứ duy trì 4 việc làm gây hại cho sức khỏe này.

Đặc biệt, hàng rào bảo vệ da cũng sẽ giảm dần gây nên sự hình thành nếp nhăn trên da và lão hóa sớm hơn bình thường gấp nhiều lần. Do đó, để không già đi trông thấy, chị em phụ nữ cần ngủ đủ hoặc hơn 8 giờ/ngày để giữ được vẻ tươi trẻ, rạng rỡ.

Giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với chị em phụ nữ. Nếu mất ngủ trong nhiều đêm liền hoặc ngủ ít hơn 8 giờ mỗi ngày, cơ thể sẽ bị mất nước trầm trọng, các tế bào vì thế cũng sẽ không được tái tạo.

2. Ăn nhiều thịt bò

Ăn quá nhiều thịt bò hoặc thịt nhiều mỡ trong một tháng sẽ dẫn đến hiện tượng tích tụ nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu phụ nữ ăn quá nhiều thịt bò trong một tháng sẽ dẫn đến hiện tượng tích tụ nếp nhăn. Ngoài ra, khi chế biến thịt bò hoặc thịt có nhiều mỡ ở nhiệt độ cao sẽ có nguy cơ rất lớn dẫn đến bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục nếu bạn hạn chế ăn thịt bò, thịt nhiều mỡ và chọn ăn súp cùng các món hầm. Hãy cố gắng ăn bổ sung nhiều loại trái cây trong thực đơn ăn uống hàng ngày để da trở nên hồng hào, tươi tắn.

3. Thiếu protein

Nếu hàm lượng protein trong cơ thể quá thấp sẽ khiến da dần mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nhiều nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thực đơn ăn uống hàng ngày, nếu bạn chọn ăn những thực phẩm có hàm lượng calo và protein thấp, da của bạn sẽ dần mất đi độ đàn hồi và xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh cổ.

Tuy nhiên, bạn có thể bù lại lượng protein bị thiếu hụt bằng cách kiên trì sử dụng những loại serum đặc trị chứa nhiều collagen. Cách này sẽ phần nào giúp bạn tái tạo lại làn da căng bóng tươi trẻ của mình.

4. Tắm gội bằng nước nóng và xà phòng có tính kiềm mạnh

Da sẽ mất cân bằng độ pH và trở nên khô ráp nếu tắm bằng nước nóng với xà phòng có tính kiềm mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Da bạn sẽ trở nên khô ráp, kích ứng và mất cân bằng độ pH nếu sử dụng những loại xà phòng có tính kiềm mạnh. Ngoài ra, khi da trở nên khô ráp sẽ dễ dẫn đến tình trạng xói mòn các rào cản bảo vệ da và kích thích tình trạng lão hóa sớm.

Đặc biệt, việc thường xuyên tắm nước nóng cũng sẽ khiến da xuất hiện nhiều nếp nhăn, chảy xệ hơn là tắm nước lạnh. Do đó, nếu không muốn già trước tuổi 40, bạn cần lựa chọn loại xà phòng có nguồn gốc từ thiên nhiên, không có tính kiềm mạnh, kết hợp với việc thường xuyên tắm gội bằng nước lạnh.