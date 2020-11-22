Để không mắc các bệnh về xương khớp, chị em nên ngừng ăn ngay những thực phẩm này

Chuyên gia nói gì 22/11/2020 20:35

Thực phẩm muối chua, trà, cà phê là những món chị em nên hạn chế sử dụng nếu không muốn mắc các bệnh lý về xương khớp.

Các bệnh lý về xương khớp không chỉ xuất hiện ở người già, người ở tuổi trung niên mà tình trạng này còn xảy ra ở nhiều người trẻ, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tình trạng đau khớp, thoái hóa khớp không phải đến một cách ngẫu nhiên mà chính từ thói quen ăn uống hàng ngày. 

Nếu chị em không ngừng ngay việc ăn những món dưới đây, tình trạng đau nhức xương khớp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Măng, củ kiệu và những thực phẩm muối chua 

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Cần hạn chế ăn nhiều thực phẩm muối chua để ngăn ngừa tình trạng đau khớp - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm muối chua, đặc biệt là măng, chứa chất các hợp chất có hại cho xương khớp, điển hình là cyanide. Hợp chất này sẽ chuyển thành acid cyanhydric khi hấp thụ vào cơ thể và gây ra các cơn đau nhức kéo dài. 

Do đó, những phụ nữ thường xuyên đau nhức xương khớp nên ngừng ngay việc ăn măng. Ngoài chất cyanide, hầu hết các thực phẩm muối chua đều chứa acid oxalic gây tích tụ canxi và cản trở sự hấp thu của kẽm, không tốt cho xương khớp. 

Những thực phẩm chứa nhiều chất béo

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Ăn nhiều thực phẩm béo dẫn đến thừa cân ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khớp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo, chúng sẽ trở thành năng lượng thừa gây tích mỡ, dẫn đến thừa cân, béo phì. Việc tăng cân không kiểm soát sẽ gây sức ép lên cơ thể, đặc biệt là xương khớp, làm cho tình trạng đau nhức trở nên nặng nề hơn. 

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể thay thế các thực phẩm chứa nhiều chất béo như phô mai, sữa nguyên kem bằng những thực phẩm chứa chất béo không bão hòa, có lợi cho cơ thể như sữa đậu nành, cá, các loại đậu…

Hạn chế dùng các chất kích thích như trà, cà phê

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Dùng thức uống chứa chất kích thích như trà, cà phê sẽ khiến tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang nạp quá nhiều các chất kích thích như trà, cà phê vào cơ thể, về lâu dài sẽ gây ra mất ngủ, căng thẳng dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Ngoài ra, khi tình trạng căng thẳng kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, làm tăng cholesterol trong máu. 

Đặc biệt, các chất kích thích còn làm giảm sự hình thành xương mới trong chu trình phát triển của xương. Vì vậy, nếu không muốn tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài thường xuyên, bạn nên hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng trà, cà phê.

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