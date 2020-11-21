Học hỏi ngay 6 bí quyết dưỡng da thần thánh của phụ nữ Hàn Quốc

Chăm sóc da với phụ nữ Hàn Quốc là bước quan trọng không thể thiếu mỗi ngày. Dưới đây là bí quyết dưỡng da thần thánh của phụ nữ xứ Kim Chi mà chị em cần học hỏi ngay và luôn.

Vào mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên mà hầu hết phụ nữ Hàn phải làm đó là dùng nước lạnh để rửa mặt và không sử dụng bất kỳ sản phẩm rửa mặt nào. Phụ nữ Hàn Quốc quan niệm nước lạnh không chỉ giúp da sảng khoái, se khít lỗ chân lông mà còn loại bỏ các chất bẩn đọng lại trên da mỗi đêm, giúp giữ ẩm cho làn da.

Thoa toner để cân bằng độ pH - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã làm sạch da bằng nước lạnh, thoa toner là bước tiếp theo trong quy trình dưỡng da của phái đẹp Hàn Quốc. Họ sẽ chấm toner lên miếng bông và thoa khắp mặt theo chuyển động tròn hoặc đổ ra lòng bàn tay và vỗ nhẹ nhàng lên mặt. Toner có tác dụng cân bằng độ ẩm cho da, giúp da hấp thụ tốt các bước chăm sóc kế tiếp.

Thoa tinh chất đặc trị giúp phục hồi da hư tổn

Sử dụng serum dưỡng da đặc trị - Ảnh minh họa: Internet

Tinh chất đặc trị hay còn gọi là serum được xem là bảo bối của phụ nữ Hàn Quốc. Serum có công dụng phục hồi, nuôi dưỡng và tái tạo làn da hư tổn từ sâu bên trong giúp da căng bóng, khỏe mạnh. Ngoài ra, serum đặc trị còn giúp ngăn ngừa mụn, mờ thâm, nám, tàn nhang.

Sử dụng kem dưỡng cho vùng da dưới mắt

Thoa kem dưỡng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Vùng da dưới mắt rất mỏng nếu không chăm sóc kỹ sẽ dẫn đến tình trạng nhăn nheo, chảy xệ. Do đó, phụ nữ Hàn Quốc sẽ dùng kem dưỡng mắt để giữ nước và bảo vệ vùng da dưới mắt suốt một ngày. Họ lấy một lượng kem dưỡng mắt vừa đủ ra đầu ngón tay và thoa đều xung quanh vùng da dưới mắt.

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho làn da

Dưỡng ẩm cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem dưỡng ẩm là bước tiếp theo sau khi đã thoa kem dưỡng mắt. Kem dưỡng ẩm có tác dụng quan trọng giúp da được cấp nước liên tục và duy trì sự căng bóng, rạng ngời cho làn da trong suốt ngày dài. Phụ nữ Hàn Quốc dùng kem dưỡng ẩm dạng nước cho làn da dầu và dạng nén cho người có da khô. Họ lấy một lượng kem dưỡng ẩm xoa ra lòng bàn tay, thoa đều khắp mặt và vùng cổ.

Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da

Bảo vệ da bằng kem chống nắng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da tránh khỏi tia UV là điều mà phụ nữ Hàn Quốc không bao giờ quên. Sau khi đã hoàn thành các bước dưỡng da trên, thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà là bước cuối cùng để kết thúc quy trình dưỡng da. Họ dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 để bảo vệ da ngăn ngừa sạm, cháy nắng và nếp nhăn.