3 kiểu thời trang cho tóc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh mà chị em cần hạn chế sử dụng

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/11/2020 20:46

Mái tóc là một vũ khí giúp chị em trở nên xinh đẹp, tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Tuy nhiên, có những kiểu thời trang cho tóc là mối nguy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh.

Ngoài căng thẳng, cao huyết áp dẫn đến tình trạng đau đầu, một số kiểu tóc mà nhiều chị em sử dụng cũng là nguyên nhân quan trọng gây áp lực lên hệ thần kinh, gây ra tình trạng đau đầu kinh niên. Do đó, chị em cần tránh ngay việc sử dụng 3 kiểu thời trang cho tóc này.

1. Thắt bím (tết tóc đuôi sam)

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Tết tóc đuôi sam quá chặt sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh và làm đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Thắt bím là kiểu tóc vừa đơn giản, dễ làm mà còn vô cùng thời trang thường được nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bím tóc của bạn được thắt quá chặt và duy trì trì trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến da đầu, hệ thần kinh, gây ra tình trạng đau đầu kéo dài. Ngoài ra, khi tóc được bện quá chặt cũng dễ gây ra gãy rụng, mất nếp và hư tổn nặng. 

2. Nối tóc

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Khi nối tóc, các mối nối sẽ đè nặng lên da đầu, gây áp lực đến hệ thần kinh và làm đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Những chị em có mái tóc ngắn và mỏng thường chọn phương pháp nối tóc để tóc trông dài và dày hơn. Tuy nhiên, tóc nối sẽ khiến bạn vô cùng đau đầu, bởi việc dùng keo, mối nối siết chặt và dồn nhiều trọng lượng lên tóc cùng một lúc sẽ tạo ra sức căng trên đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thần kinh. Về lâu dài, điều này sẽ khiến những cơn đau đầu kéo đến liên tục, đặc biệt là những chị em có da đầu nhạy cảm.

3. Sử dụng băng đô

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Sử dụng băng đô thường xuyên sẽ gây ra các cơn đau đầu kinh niên, khó chữa dứt - Ảnh minh họa: Internet

Tạo điểm nhấn cho tóc bằng băng đô cũng là kiểu thời trang được nhiều chị em lựa chọn. Thế nhưng, đeo băng đô trong thời gian dài không những khiến tóc mất nếp, gãy rụng mà áp lực từ còn đè nặng lên trán, các dây thần kinh, khiến bạn đau đầu liên tục. 

Để giảm tình trạng đau đầu do kiểu tóc gây ra, bạn nên lựa chọn những kiểu búi lỏng, buộc đuôi ngựa thấp hoặc những kiểu tóc ngắn hơn để không gây quá nhiều áp lực lên da đầu. 

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