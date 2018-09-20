Áp dụng chế độ dinh dưỡng này vào 3 bữa ăn chính mỗi ngày, bạn sẽ giảm dễ dàng 3kg sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/09/2018 11:08

Boldsky vừa đăng tải chế độ dinh dưỡng cụ thể cho 3 bữa ăn chính mỗi ngày giúp giảm cân hiệu quả và dễ dàng sau 1 tuần.

Có nhiều phương pháp giảm cân hiệu quả khác nhau. Nhưng, hầu hết chúng ta đều mong muốn giảm cân nhanh chóng mà không phải chịu nhiều mệt mỏi hay tốn công sức vào việc tập luyện.

Trên thực tế, hoàn toàn có cách để bạn lấy lại vóc dáng chủ yếu dựa vào chế độ dinh dưỡng thường ngày mà không cần tập trung vào tập luyện. Dưới đây là cách chế độ ăn uống mỗi ngày giúp bạn giảm tối đa 3kg sau 1 tuần.

Chế độ ăn uống buổi sáng 

Bạn cần phải kiểm tra lượng calo cần nạp vào mỗi buổi sáng nếu muốn giảm cân hiệu quả trong vòng 1 tuần. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tuyệt vời để ăn vào bữa sáng trong quá trình giảm cân.

Dưa leo: Dưa leo chứa lượng calo rất thấp, đây là thực phẩm lý tưởng cho bữa ăn sáng. Bên cạnh đó, loại quả này giàu chất xơ và chứa lượng nước cao, do đó sẽ đảm bảo được độ no. 

Dưa hấu: Dưa hấu là loại thực phẩm lành mạnh, thơm ngon và quan trọng là phù hợp để giảm cân. Bổ sung 1 ly nước ép dưa hấu mỗi sáng để cắt ngắn lượng calo cho các thực phẩm khác. Nguồn vitamin và khoáng chất trong dưa hấu đủ để cơ thể hoạt động tốt suốt cả ngày.

Yến mạch: Ăn 1 bát yến mạch vào buổi sáng sẽ giúp bạn giảm cân thành công trong vòng 1 tuần. Yến mạch rất giàu chất xơ, cung cấp đủ tinh bột cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh suốt cả ngày.

Áp dụng chế độ dinh dưỡng này vào 3 bữa ăn chính mỗi ngày, bạn sẽ giảm dễ dàng 3kg sau 1 tuần - Ảnh 1
Bắt đầu ngày mới bằng việc ăn sáng với yến mạch, trái cây tươi, các loại hạt... sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả sau 1 tuần - Ảnh: Internet

Chế độ ăn uống buổi trưa 

Quy tắc chính: Vào buổi chiều, tốt hơn là bạn nên bổ sung thức ăn chứa lượng tinh bột thấp như bánh mì, cơm gạo lứt. Các loại thực phẩm có tinh bột giúp bạn duy trì hệ thống trao đổi chất tốt, đồng thời không gây ra mệt mỏi.

Bên cạnh đó, ăn kèm các loại rau lá xanh, một số thực phẩm giàu protein như trứng, thịt ức gà, thịt cá để đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Điều này sẽ duy trì sức khỏe, tinh thần và giúp cơ thể hoạt động tốt hàng ngày trong quá trình giảm cân.

Áp dụng chế độ dinh dưỡng này vào 3 bữa ăn chính mỗi ngày, bạn sẽ giảm dễ dàng 3kg sau 1 tuần - Ảnh 2
Vào bữa trưa, để nạp năng lượng cho cơ thể, đồng thời giảm cân thành công, hãy bổ sung thực phẩm giàu protein, một ít tinh bột cùng rau xanh, hoa quả tươi - Ảnh: Internet

Chế độ ăn uống buổi tối

Bạn có thể bổ sung nửa bát cơm từ gạo lứt hoặc bánh mì trong thực đơn bữa tối. Nhưng nên cắt giảm lượng carbohydrate và lượng chất béo, đồng thời đẩy mạnh các loại thực phẩm giàu chất xơ và protein như trứng, thịt nạc, thịt cá để làm đầy dạ dày. 

Áp dụng chế độ dinh dưỡng này vào 3 bữa ăn chính mỗi ngày, bạn sẽ giảm dễ dàng 3kg sau 1 tuần - Ảnh 3
Cơm gạo lứt là thực phẩm tuyệt vời vừa đảm bảo đủ no vừa hỗ trợ giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Hãy nhớ rằng bạn cần phải duy trì nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày để vừa giảm cân hiệu quả vừa đảm bảo sức khỏe và tình thần. Vì vậy, hãy cân bằng thích hợp giữa các loại trái cây, rau xanh với một lượng nhỏ thực phẩm chứa carbohydrate, chất béo lành mạnh trong cả 3 bữa chính. 

Muốn giảm cân hiệu quả hơn trong vòng 1 tuần, bạn không thể bỏ qua việc tập thể dục. Vì vậy, mỗi buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 20 phút hãy đi dạo, chạy bộ hoặc thực hiện số bài tập nhẹ nhàng như yoga, kéo giãn cơ tại nhà. 

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