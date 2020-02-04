Áp dụng 5 bí quyết ăn uống này mỗi ngày, cân nặng 'tụt dốc' vù vù mà không cần tập luyện

Nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ, các sản phẩm đồ ăn vặt đều có chứa lượng lớn đường, chất ngọt nhân tạo và chất béo. Đây đều là những loại chất có thể gây nghiện bằng cách kích hoạt các phản ứng hóa học trong cơ thể.

Theo các nghiên cứu, trong cơ thể người có một loại hoóc môn làm tăng cảm giác thèm ăn. Khi ăn quá nhiều, bạn sẽ không thể kiểm soát được khẩu phần, từ đó lâm vào tình trạng tăng cân nhanh chóng. Do đó, để duy trì cân nặng hoặc giảm cân hiệu quả, hãy áp dụng các bí quyết ăn uống giảm cân sau đây hàng ngày.

Để dễ dàng giảm cân hơn, đồng thời bảo vệ cơ thể, bạn hãy giải quyết các cơn đói hay cơn thèm ăn bằng trái cây tươi và thực phẩm lành mạnh.

Đây là lý do tại sao việc nạp quá nhiều đồ ăn vặt, bánh kẹo ngọt không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn gây hại cho sức khỏe .

Để giảm cân nhanh chóng và an toàn, bạn nên chăm chỉ bổ sung trái cây tươi thay vì các món ăn vặt chế biến sẵn - Ảnh: Internet

Tránh chất caffeine

Giấc ngủ ngon là rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe và đối phó với căng thẳng hàng ngày. Mà caffeine là một chất kích thích có thể làm rối loạn giấc ngủ, thậm chí gây mất ngủ.

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy, căng thẳng, mất ngủ là một trong những nguyên nhân khiến vóc dáng ngày càng tròn trịa. Vì vậy, giảm lượng caffeine có thể giúp bạn giảm cân.

Nấu ăn tại nhà

Ăn tại nhà sẽ tốt cho sức khỏe hơn vì thói quen này giúp bạn kiểm soát một cách tốt nhất lượng dưỡng chất bên trong các món ăn, cũng như khẩu phần. Các chuyên gia đã chứng minh rằng khi bạn biết chính xác có bao nhiêu muối, đường, chất béo, calo trong món ăn. Nhờ đó, bạn sẽ giảm cân nhanh hơn.

Ngồi vào bàn trong khi ăn, tập trung và nhai chậm

Mất khoảng 20 phút để hoóc môn tạo cảm giác thèm ăn truyền tín hiệu đến não. Do đó, trước mỗi buổi ăn, bạn nên ngồi tập trung trên ghế, nhìn vào các món ăn để hoóc môn có thể làm việc hiệu quả nhất. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn sẽ nạo vào.

Bên cạnh đó, hãy nhai thật kỹ thức ăn để dạ dày có thể cảm nhận và truyền tín hiệu no đến não, hạn chế các cơn thèm ăn.

Ăn chậm, nhai kỹ là một trong những bí quyết giảm cân dễ dàng và hiệu quả - Ảnh: Internet

Không ăn uống theo cảm xúc

Nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều trong tâm trạng buồn bã hoặc căng thẳng có thể giúp ích. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là thói quen sai lầm vì làm tăng sự thèm ăn khiến dễ tăng cân hơn.

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy, trong lúc buồn bã, căng thẳng, con người sẽ có xu hướng lựa chọn thực phẩm không lành mạnh như kẹo, bánh ngọt... Một lời khuyên hữu ích dành cho bạn chính là các bài tập yoga hay đơn giản là trò chuyện với một người bạn, đọc sách, xem phim có thể giảm căng thẳng rất nhanh chóng.

Không nên ăn uống theo cảm xúc, thói quen này có thể khiến bạn tăng cân mất kiểm soát - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 5 bí quyết ăn uống giảm cân trên, chắc chắn, bạn sẽ sớm lấy lại được vóc dáng như mong muốn một cách dễ dàng.