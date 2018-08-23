Ăn trứng luộc mỗi ngày theo thực đơn này, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/08/2018 11:10

Boldsky vừa đăng tải thực đơn ăn kiêng bằng trứng luộc rất đơn giản, nếu muốn giảm cân nhanh và dễ dàng, bạn nên áp dụng ngay.

Trứng giàu dưỡng chất có tác dụng đốt mỡ, tăng cơ. Do đó, nếu áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp từ thực phẩm này, bạn sẽ nhanh chóng giảm cân và lấy lại vóc dáng săn chắc một cách dễ dàng. 

Chế độ ăn kiêng bằng trứng

Khi áp dụng chế độ dinh dưỡng này, bạn phải ăn ít carbohydrate và calo, nhưng bổ sung hàm lượng protein cao.

Có nghĩa là, bên cạnh việc giảm cân, protein sẽ giúp cơ thể tái tạo cơ bắp và trở nên săn chắc hơn. Chế độ ăn uống này nhấn mạnh vào việc tiêu thụ trứng là chính.

Ăn trứng luộc mỗi ngày theo thực đơn này, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 1
Trứng giàu protein tốt có khả năng đốt chất béo, tăng tạo dựng cơ giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, có rất nhiều phương pháp ăn kiêng từ trứng. Điểm chung trong các phiên bản là bạn có thể uống nước, đồ uống không có calo, loại bỏ thực phẩm giàu carbohydrate và đường tự nhiên. Thời gian áp dụng thường kéo dài nhiều nhất là 14 ngày. Thực đơn bao gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Theo đó, không có bữa ăn phụ nào.

Cơ chế giảm cân của trứng

Tất cả các phương pháp ăn kiêng bằng trứng đều chứa lượng calo thấp, do đó, giảm cân là điều hiển nhiên. Theo nghiên cứu, chế độ dinh dường bao gồm hàm lượng protein cao có lợi cho việc giảm cân.

Một nghiên cứu được đề cập trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ chỉ ra rằng chế độ ăn giàu protein giúp những người áp dụng có cảm giác no lâu, ăn ít hơn, từ đó giúp giảm cân.

Ăn trứng luộc mỗi ngày theo thực đơn này, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 2
Ăn trứng theo thực đơn khoa học sẽ giúp bạn giảm cân một cách dễ dàng, lành mạnh với sức khỏe - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trứng là nguồn cung cấp protein tốt cùng các khoáng chất quan trọng khác như vitamin B12, vitamin D và sắt. Chúng đều có vai trò thiết yếu trong quá trình giảm cân. 

Thực đơn ăn kiêng giảm cân bằng trứng

Chế độ ăn trứng 14 ngày

Phương pháp ăn kiêng này bao gồm ba bữa chính mỗi ngày. Với đồ uống detox, nước không chứa calo và không có bữa ăn nhẹ.

Cụ thể, mỗi ngày sẽ có 1 bữa ăn hoàn toàn từ trứng, 2 bữa còn lại bao gồm nguồn thực phẩm giàu protein nạc như cá, thịt gà.

Để đạt hiệu quả tốt hơn, bạn có ăn thêm các loại rau có hàm lượng carbohydrate thấp như rau bina, bông cải xanh. 

Ăn trứng luộc mỗi ngày theo thực đơn này, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 3
Salad trứng và rau bina là món ăn tuyệt vời để thêm vào thực đơn giảm cân - Ảnh: Internet

Chế độ ăn trứng và bưởi

Đây là một biến thể của chế độ ăn trứng 14 ngày, do đó, kéo dài trong cùng một khoảng thời gian.

Khi áp dụng phương pháp ăn kiêng này, bạn có thể ăn nửa quả bưởi mỗi bữa, kèm theo đó là trứng hoặc thịt nạc gà, cá. Ngoài ra, không được bổ sung bất kỳ loại trái cây nào khác.

Ăn trứng luộc mỗi ngày theo thực đơn này, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 4
Trứng và bưởi là hai thực phẩm tuyệt vời giúp bạn đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn - Ảnh: Internet

Chế độ ăn trứng Keto diet 

Ketogenic là chế độ ăn đòi hỏi bạn phải tăng cường bổ sung lượng chất béo lành mạnh để đưa cơ thể vào tình trạng ketosis. Cụ thể, bạn nên ăn trứng với bơ, pho mát để kích thích cơ thể sản xuất xeton. Mỗi bữa, bạn chỉ được bổ sung 1 muỗng canh bơ hoặc 1 muỗng canh pho mát. 

Bắt đầu một ngày với trứng luộc, tiếp tục bổ sung protein nạc ở những bữa ăn khác trong ngày. Protein nạc được khuyến khích bổ sung từ gà, trứng, cá và gà tây. Trái cây và rau có thể ăn là bông cải xanh, bưởi, bí xanh, rau bina, nấm, măng tây.

Đây là thực đơn mẫu bao gồm 3 bữa mà bạn có thể áp dụng:

Bữa sáng: 2 quả trứng luộc + nửa quả bưởi hoặc 1 đĩa rau bina và nấm.

Bữa trưa: 1/2 ức gà nướng + bông cải xanh.

Bữa tối: 1 lát cá + salad rau xanh.

Ăn trứng luộc mỗi ngày theo thực đơn này, muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 5
Chế độ ăn kiêng giảm cân bằng trứng keto diet cho phép bạn bổ sung thịt gà, cá - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng theo 1 trong 3 chế độ ăn kiêng bằng trứng trên trong khoảng thời gian quy định, bạn sẽ giảm được số cân đáng kể. Sau thời gian này, bạn có thể lặp lại quy trình nếu muốn.

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