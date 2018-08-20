5 cách ăn kiêng giảm cân hiệu quả giúp chị em lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc trước 2/9 cận kề

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/08/2018 14:33

Nếu bạn đang muốn giảm cân, lấy lại vóc dáng cân đối nhanh chóng, hãy tham khảo ngay 5 chế độ ăn kiêng từ Stylecraze.

Ăn kiêng luôn là phương pháp giảm cân được số đông mọi người ưa chuộng vì không mất quá nhiều công sức, thời gian thực hiện. Để lấy lại vóc dáng trong thời gian ngắn, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn có thể tham khảo các chế độ dinh dưỡng đã được kiểm định sau đây từ Stylecraze. 

1. Chế độ ăn kiêng GM

5 cách ăn kiêng giảm cân hiệu quả giúp chị em lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc trước 2/9 cận kề - Ảnh 1
Thực đơn ăn kiêng giảm cân GM - Ảnh: Stylecraze

Chế độ ăn kiêng này yêu cầu người áp dụng phải thực hiện theo 1 thực đơn nghiêm ngặt với các món ăn đã được đưa ra sẵn. Do đó, sau 1 tuần bạn có thể giảm được số cân đáng kể. Chính vì vậy, phương pháp này là không phù hợp với người có thể trạng yếu, bệnh nhân mắc bệnh tim. 

2. Chế độ ăn kiêng ketogenic

5 cách ăn kiêng giảm cân hiệu quả giúp chị em lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc trước 2/9 cận kề - Ảnh 2
Chế độ ăn kiêng này chú trọng và tỉ lệ giữa các loại chất. Thực phẩm cấm nằm trong hai vòng tròn, những thực phẩm bạn được bổ sung nằm trong hình tam giác - Ảnh: Internet

Ketogenic là chế độ ăn kiêng giàu chất béo lành mạnh (75%), hàm lượng protein trung bình (20%) giúp tăng cường hình thành cơ. Cơ chế hoạt động của phương pháp này là sử dụng chất béo làm nguồn nhiên liệu thay vì glucose, đường, protein để chuyển hóa.

Chế độ ăn này tốt cho bệnh nhân alzheimer, ung thư, động kinh và tiểu đường. 

3. Chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải

Đây là chế độ ăn uống cân bằng và có hiệu quả bền vững. Khi áp dụng phương pháp này, bạn sẽ tiêu thụ nhiều protein, trái cây, rau, ngũ cốc, các loại đậu, sữa chua, pho mát, dầu ô liu và các loại hạt. 

Bên cạnh đó, loại bỏ hoàn toàn các loại thịt chế biến sẵn, thực phẩm có hàm lượng đường và natri cao cùng các thực phẩm chứa chất béo xấu. 

Trên thực tế, chế độ dinh dưỡng này sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống của bạn theo hướng lành mạnh với sức khỏe.

5 cách ăn kiêng giảm cân hiệu quả giúp chị em lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc trước 2/9 cận kề - Ảnh 3
Chế độ ăn kiêng với nguồn thực phẩm đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, giàu protein và cực kỳ lành mạnh - Ảnh: Internet

4. Chế độ ăn kiêng từ thực vật

Chế độ ăn thuần chay cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nếu đang ăn kiêng bằng phương pháp này, bạn chỉ có thể ăn các loại thực phẩm như trái cây, rau, ngũ cốc, đậu, đậu lăng, rau thơm, gia vị, quả hạch và dầu. Đồng nghĩa với việc bạn không được phép bổ sung các món ăn chế biến từ thịt động vật kể cả sữa.  

Áp dụng chế độ dinh dưỡng xanh này trong một thời gian, bạn nhận được nhiều lợi ích về sức khỏe, trong đó có giảm cân, loại bỏ triệt để lượng chất béo, độc tố. 

5 cách ăn kiêng giảm cân hiệu quả giúp chị em lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc trước 2/9 cận kề - Ảnh 4
Ăn kiêng thuần chay rất tốt cho sức khỏe, đồng thời giảm cân lành mạnh - Ảnh: Internet

5. Chế độ ăn kiêng detox

5 cách ăn kiêng giảm cân hiệu quả giúp chị em lấy lại vóc dáng thon thả, săn chắc trước 2/9 cận kề - Ảnh 5
Detox là thuật ngữ quen thuộc đối với người muốn giảm cân, chế độ ăn kiêng này giúp thanh lọc độc tố vượt trội - Ảnh: Internet

Chế độ ăn uống detox có thể mang đến hiệu quả rõ rệt trong 3 hoặc 7 ngày đầu áp dụng. Phương pháp này hoạt động bằng cách loại bỏ hoàn toàn độc tố tích lũy trong cơ thể.

Những người thừa cân thường mắc chứng táo bón, rối loạn tiêu hóa, làn da mắc nhiều vấn đề về viêm, tinh thần căng thẳng cực kỳ phù hợp với chế độ ăn kiêng detox này.

Các loại thực phẩm bạn có thể tiêu thụ bao gồm rau xanh, hoa quả và các nguồn protein thực vật. Kết hợp tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn thoát khỏi sự căng thẳng. 

Bên cạnh việc ăn theo chế độ detox, việc chế biến các loại nước thanh lọc cũng là lựa chọn tuyệt vời để đẩy nhanh hiệu quả đào thải độc tố.

Lựa chọn phương pháp ăn kiêng phù hợp với quỹ thời gian, tính chất công việc hàng ngày cũng như tình trạng sức khỏe của bản thân và áp dụng theo, kiên trì sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn. 

*Lưu ý: Để quá trình giảm cân không gặp phải vấn đề tiêu cực nào, đồng thời đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên đến tham khảo ý kiến từ bác sĩ, chuyên gia.

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