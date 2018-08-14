Áp dụng chế độ dinh dưỡng này, chỉ cần ăn kiêng 2 ngày/tuần vẫn có thể giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/08/2018 15:36

Đây là một phương pháp ăn kiêng giảm cân nổi tiếng có tên 5:2, để biết thêm chi tiết, bạn hãy theo dõi các thông tin dưới đây.

Theo Brightside, chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 hoạt động lâu dài, do đó, không làm sụt cân đột ngột nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe người áp dụng. 

Chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 là gì?

Chắc chắn, đã là phương pháp ăn kiêng thì việc phải ép bản thân vào một khuôn mẫu nhất định là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chế độ 5:2 này không khắc nghiệt như các thực đơn low-card. Cụ thể, khi áp dụng quy tắc này, bạn chỉ cần ăn ít calo, trong khoảng 500 - 600 2 ngày mỗi tuần, còn 5 ngày khác bạn được phép ăn uống như bình thường. 

Áp dụng chế độ dinh dưỡng này, chỉ cần ăn kiêng 2 ngày/tuần vẫn có thể giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 1
Chế độ ăn 5 ngày bình thường và 2 ngày thuần chay với 500 calo sẽ giúp bạn giảm cân, đồng thời cải thiện sức khỏe - Ảnh: Internet

Bằng cách này cơ thể không phải trải qua căng thẳng suốt thời gian dài. Cơ chế hoạt động của phương pháp 5:2 là vào những ngày ăn ít calo, cơ thể khi đói sẽ tự đốt cháy lượng nặng lượng, chất béo tích trữ ở thời gian trước. Do đó, nếu bạn ăn càng ít calo vào 2 ngày này, lượng calo bị đốt cháy sẽ tăng cao hơn. 

Ngoài ra, nếu bạn bổ sung thực phẩm thuần chay, có nghĩa là chủ yếu ăn thực vật vào 2 ngày ép cân, cơ thể sẽ đẩy mạnh trao đổi chất, đào thải càng nhiều calo và chất béo hơn. Nhờ đó, hiệu quả giảm cân sẽ cao hơn mà không hề gây ra cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và thèm ăn. 

Đặc biệt, vào 5 ngày ăn uống bình thường còn lại, hãy tránh xa các món ăn chiên, nướng, đồ ăn nhanh, thức ăn ngọt. Đồng thời, chỉ ăn đủ no chứ không phải thỏa sức. Có nghĩa là, chỉ cần chọn lựa thức ăn lành mạnh, 5 ngày này bạn có thể ăn vượt mức 500 calo.

Áp dụng chế độ dinh dưỡng này, chỉ cần ăn kiêng 2 ngày/tuần vẫn có thể giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 2
Chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 có nghĩa là bạn có thể ăn thoải mái 5 ngày, 2 ngày còn lại trong tuần chỉ ăn tổng cộng 500 calo/ngày - Ảnh: Internet

Lợi ích của chế độ ăn kiêng 5:2 

Cách ăn kiêng này không gò bó người áp dụng vào những lựa chọn nghiêm ngặt. Bạn có thể thoải mái chọn lựa khẩu phần, chỉ cần là thực phẩm thuần chay và đạt mức calo nhất định.

Khi áp dụng vào phương pháp này, người đang giảm cân không cần phải cố gắng nhịn đói, ức chế cơn thèm ăn suốt một quá trình dài. Từ đó, giảm thiểu nguy cơ lâm vào trạng thái căng thẳng tâm lý, stress, rối loại nội tiết tố do ức chế ăn uống.

Ngoài hiệu quả giảm cân nhất định, ăn thực phẩm thuần chay định kỳ theo cách này còn giảm lượng đường trong máu, ổn định huyết áp và bình thường hóa lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Chế độ ăn uống này cũng giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, ung thư, tiểu đường và bệnh tim. 

Áp dụng chế độ dinh dưỡng này, chỉ cần ăn kiêng 2 ngày/tuần vẫn có thể giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 3
Chế độ ăn kiêng 5:2 ngoài hiệu quả giảm cân còn rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Brightside

Để việc áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 này đạt hiệu quả cao hơn, bạn cần uống nhiều nước mỗi ngày. Điều này sẽ giữ nước, hạn chế mất sức trong 2 ngày ăn toàn thực vật. 

Khắc phục vùng da rạn do tăng, giảm cân nhanh với phương pháp tự nhiên

Khắc phục vùng da rạn do tăng, giảm cân nhanh với phương pháp tự nhiên

Nàng bị rạn da, hoặc đang chuẩn bị hành trình có em bé, hãy trang bị chút kiến thức sau.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ ăn kiêng phương pháp giảm cân cách ăn uống giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 47 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay