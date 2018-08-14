Áp dụng chế độ dinh dưỡng này, chỉ cần ăn kiêng 2 ngày/tuần vẫn có thể giảm cân, sở hữu vóc dáng thon gọn

Đây là một phương pháp ăn kiêng giảm cân nổi tiếng có tên 5:2, để biết thêm chi tiết, bạn hãy theo dõi các thông tin dưới đây.

Theo Brightside, chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 hoạt động lâu dài, do đó, không làm sụt cân đột ngột nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe người áp dụng. Chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 là gì? Chắc chắn, đã là phương pháp ăn kiêng thì việc phải ép bản thân vào một khuôn mẫu nhất định là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chế độ 5:2 này không khắc nghiệt như các thực đơn low-card. Cụ thể, khi áp dụng quy tắc này, bạn chỉ cần ăn ít calo, trong khoảng 500 - 600 2 ngày mỗi tuần, còn 5 ngày khác bạn được phép ăn uống như bình thường.

Chế độ ăn 5 ngày bình thường và 2 ngày thuần chay với 500 calo sẽ giúp bạn giảm cân, đồng thời cải thiện sức khỏe - Ảnh: Internet Bằng cách này cơ thể không phải trải qua căng thẳng suốt thời gian dài. Cơ chế hoạt động của phương pháp 5:2 là vào những ngày ăn ít calo, cơ thể khi đói sẽ tự đốt cháy lượng nặng lượng, chất béo tích trữ ở thời gian trước. Do đó, nếu bạn ăn càng ít calo vào 2 ngày này, lượng calo bị đốt cháy sẽ tăng cao hơn. Ngoài ra, nếu bạn bổ sung thực phẩm thuần chay, có nghĩa là chủ yếu ăn thực vật vào 2 ngày ép cân, cơ thể sẽ đẩy mạnh trao đổi chất, đào thải càng nhiều calo và chất béo hơn. Nhờ đó, hiệu quả giảm cân sẽ cao hơn mà không hề gây ra cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và thèm ăn.

Đặc biệt, vào 5 ngày ăn uống bình thường còn lại, hãy tránh xa các món ăn chiên, nướng, đồ ăn nhanh, thức ăn ngọt. Đồng thời, chỉ ăn đủ no chứ không phải thỏa sức. Có nghĩa là, chỉ cần chọn lựa thức ăn lành mạnh, 5 ngày này bạn có thể ăn vượt mức 500 calo. Chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 có nghĩa là bạn có thể ăn thoải mái 5 ngày, 2 ngày còn lại trong tuần chỉ ăn tổng cộng 500 calo/ngày - Ảnh: Internet Lợi ích của chế độ ăn kiêng 5:2 Cách ăn kiêng này không gò bó người áp dụng vào những lựa chọn nghiêm ngặt. Bạn có thể thoải mái chọn lựa khẩu phần, chỉ cần là thực phẩm thuần chay và đạt mức calo nhất định. Khi áp dụng vào phương pháp này, người đang giảm cân không cần phải cố gắng nhịn đói, ức chế cơn thèm ăn suốt một quá trình dài. Từ đó, giảm thiểu nguy cơ lâm vào trạng thái căng thẳng tâm lý, stress, rối loại nội tiết tố do ức chế ăn uống. Ngoài hiệu quả giảm cân nhất định, ăn thực phẩm thuần chay định kỳ theo cách này còn giảm lượng đường trong máu, ổn định huyết áp và bình thường hóa lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Chế độ ăn uống này cũng giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, ung thư, tiểu đường và bệnh tim. Chế độ ăn kiêng 5:2 ngoài hiệu quả giảm cân còn rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Brightside Để việc áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân 5:2 này đạt hiệu quả cao hơn, bạn cần uống nhiều nước mỗi ngày. Điều này sẽ giữ nước, hạn chế mất sức trong 2 ngày ăn toàn thực vật.

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