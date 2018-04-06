Ăn khoai lang thay cơm bằng cách này mỗi ngày, cân nặng giảm 'vèo vèo' 4kg/tuần chẳng cần tập luyện

Làm đẹp cùng chuyên gia 06/04/2018 14:58

Khoai lang là một trong những thực phẩm có khả năng đốt cháy mỡ thừa vượt trội. Ngoài ra, giảm cân bằng cách ăn loại củ này vẫn cung cấp đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Không chỉ là nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, khoai lang còn có công dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cực kỳ nhanh chóng. 

Nếu đang tìm kiếm phương pháp giảm cân tại nhà hiệu quả, an toàn, hãy áp dụng thực đơn ăn khoai lang theo 3 giai đoạn. 

Giảm cân bằng khoai lang

Khoai lang chứa lượng lớn Vitamin nhóm C, A cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, megie, canxi... Do đó, ăn nhiều loại củ này làm tăng quá trình tiêu hóa của dạ dày, cải thiện, tăng tốc quá trình chuyển hóa, trao đổi chất giúp hiệu quả giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cao hơn. 

Tuy có hàm lượng tinh bột cao, nhưng ăn nhiều khoai lang không gây tăng cân, tích trữ mỡ thừa và làm mỡ trong máu tăng cao. 

Ăn khoai lang thay cơm bằng cách này mỗi ngày, cân nặng giảm 'vèo vèo' 4kg/tuần chẳng cần tập luyện - Ảnh 1
Ăn khoai lang giảm cân là cách mang đến hiệu quả cao, đồng thời cân bằng năng lượng cực tốt - Ảnh: Internet

Nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú trong khoai lang không chỉ giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa mà còn nuôi dưỡng làn da trắng mịn, hồng hào, tươi trẻ. 

Hơn nữa, bạn có thể ăn khoai lang thay cơm mà không lo ngại cơ thể thiếu chất hay không đủ năng lượng hoạt động. 

Cách giảm cân bằng khoai lang

Giai đoạn 1

Hai ngày đầu tiên khi bạn áp dụng phương pháp giảm cân này, hãy chú ý chế độ dinh dưỡng để cơ thể không cảm thấy sốc hay mệt mỏi. 

Bữa sáng, hãy ăn 1 củ khoai lang luộc cùng một số loại trái cây giàu dưỡng chất như táo, việt quất, nho... kèm theo đó là hũ sữa chua không đường. Để đảm bảo bổ sung đủ lượng chất đạm, bạn có thể uống thêm 100ml sữa tươi không đường, đã tách béo. 

Ăn khoai lang thay cơm bằng cách này mỗi ngày, cân nặng giảm 'vèo vèo' 4kg/tuần chẳng cần tập luyện - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tiên áp dụng thực đơn giảm cân bằng khoai lang, có thể bạn sẽ cảm thấy đói. Để xua tan cơn thèm ăn, hãy uống nước ép trái cây hoặc nước mật ong ấm - Ảnh: Internet

Trong hai ngày đầu, hãy ăn bữa trưa và tối như bình thường. Tuy nhiên, chú ý tiết chế lượng tinh bột, đường, chất béo, đồng thời tăng cường rau xanh và uống nhiều nước. 

Giai đoạn 2

Khi cơ thể đã thích ứng với quá trình ép cân, ăn kiêng bằng khoai lang, hãy áp bản thân vào một chế độ giảm cân nghiêm ngặc. 

Theo đó, hãy ăn bữa sáng và bữa tối toàn khoai lang, có thể kèm theo rau xanh, các loại hoa quả, củ nhưng trừ khoai tây. Trong giai đoạn này, bạn không được bổ sung protein động vật, kể cả thịt cá. 

Trong ngày, nếu cảm thấy đói hãy uống nước ép trái cây, ăn trái cây tươi, các loại hạt hoặc rau xanh. 

Bạn áp dụng cơ chế giảm cân này trong vòng 3 ngày.

Ăn khoai lang thay cơm bằng cách này mỗi ngày, cân nặng giảm 'vèo vèo' 4kg/tuần chẳng cần tập luyện - Ảnh 3
Bạn có thể kết hợp dưa leo với các loại rau củ quả (trừ khoai tây) để chế biến thành món salad - Ảnh: Internet

Giai đoạn 3

Đây được xem là giai đoạn quyết định cho hiệu quả giảm cân bạn đạt được cao hay thấp. Lúc này, cơ thể đã thích ứng nên bạn hãy ăn khoai lang trong 3 bữa chính. Kèm theo đó là trứng gà luộc, thịt ức gà, các loại rau quả tươi. 

Trong suốt quá trình giảm cân bằng khoai lang này, nếu cảm thấy da có dấu hiệu vàng đi thì cơ thể đang dư thừa Vitamin A. Để khắc phục, hãy giảm bớt lượng khoai lang bổ sung mỗi ngày, đồng thời tăng lượng rau xanh, trái cây tươi. 

Ăn khoai lang thay cơm bằng cách này mỗi ngày, cân nặng giảm 'vèo vèo' 4kg/tuần chẳng cần tập luyện - Ảnh 4
Khoai lang có khả năng giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng thực đơn giảm cân bằng khoai lang trên trong vòng 1 tuần, hiệu quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

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