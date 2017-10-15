Ăn 2 quả trứng luộc mỗi ngày liên tục trong 1 tuần, cân nặng giảm một cách tự nhiên khiến bạn bất ngờ

Trứng là loại thực phẩm giàu protein có khả năng giảm mỡ thừa, tăng cơ giúp cơ thể săn chắc. Hơn nữa, ăn trứng khiến dạ dày no lâu hơn, từ đó làm ức chế các cơn thèm ăn hiệu quả.

Đặc biệt, chỉ cần ăn 2 quả trứng gà mỗi ngày là bạn đã cung cấp đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động. Do đó, bạn có thể kết hợp trứng với các loại thực phẩm ít calo khác để vừa giảm cân vừa đảm bảo sức khỏe.