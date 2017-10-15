Ăn 2 quả trứng luộc mỗi ngày liên tục trong 1 tuần, cân nặng giảm một cách tự nhiên khiến bạn bất ngờ

Chẳng cần phải nhịn ăn kham khổ hay tập luyện cực nhọc, bạn vẫn có thể giảm dễ dàng 3 – 5kg trong 1 tuần nhờ ăn trứng thuộc theo thực đơn dưới đây.
Trứng là loại thực phẩm giàu protein có khả năng giảm mỡ thừa, tăng cơ giúp cơ thể săn chắc. Hơn nữa, ăn trứng khiến dạ dày no lâu hơn, từ đó làm ức chế các cơn thèm ăn hiệu quả.
Đặc biệt, chỉ cần ăn 2 quả trứng gà mỗi ngày là bạn đã cung cấp đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể hoạt động. Do đó, bạn có thể kết hợp trứng với các loại thực phẩm ít calo khác để vừa giảm cân vừa đảm bảo sức khỏe.
Dưới đây là thực đơn 7 ngày với trứng luộc bạn nên áp dụng ngay nếu đang muốn giảm cân.
Thứ 2:
Buổi sáng: 2 quả trứng luộc, ½ quả bưởi hoặc 1 quả cam.
Buổi trưa: 2 lát bánh mì sandwich và 1 quả táo.
Buổi tối: 150gr ức gà và 1 đĩa rau trộn.
Thứ 3:
Buổi sáng: 2 quả trứng luộc, ½ quả bưởi hoặc 1 quả táo.
Buổi trưa: 150gr ức gà luộc, 1 đĩa salad rau trộn.
Buổi tối: 1 quả cam, 1 đĩa salad rau trộn.
Thứ 4:
Buổi sáng: 2 quả trứng luộc, 1 quả lê hoặc táo.
Buổi trưa: 1 đĩa salad rau quả trộn, 2 quả táo.
Bữa tối: 1 con cá ngừ hấp, 1 đĩa salad rau trộn.
Thứ 5:
Buổi sáng: 1 quả bưởi + 2 quả trứng luộc.
Buổi trưa: 2 quả táo, 150gr cá hấp.
Bữa tối: 1 đĩa salad rau trộn và 1 con cá ngừ hấp.
Thứ 6:
Buổi sáng: 1 quả trứng luộc, 1 quả cam.
Buổi trưa: 2 quả táo, ½ con cá ngừ hấp.
Bữa tối: 1 đĩa rau trộn, 1 quả trứng luộc.
Thứ 7:
Bữa sáng: 2 quả trứng luộc, ½ quả bưởi.
Bữa trưa: 1 đĩa trái cây.
Bữa tối: 1 đĩa ức gà luộc và 1 quả cam.
Chủ nhật:
Bữa sáng: 2 quả trứng gà luộc, 1 quả táo.
Bữa trưa: 1 phần salad rau trộn.
Bữa tối: 1 quả cam, 1 đĩa rau trộn.
Lưu ý:
- Trong suốt thời gian ăn kiêng, bạn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để tạo điều kiện tốt nhất cho cơ thể chuyển hóa.
- Nếu cảm thấy đói, bạn có thể bổ sung rau quả tươi tùy ý, trừ khoai tây.
- Áp dụng trong vòng 1 tuần rồi cho cơ thể nghỉ ngơi 1 tuần. Nếu muốn tiếp tục giảm cân thì áp dụng trở lại.
Chúc bạn thành công!