5 động tác yoga ngay trên giường giúp eo nhỏ như Ngọc Trinh, chân thon nuột nà, nàng lười đến mấy cũng tập được

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/11/2020 14:55

Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày thực hiện 5 động tác yoga này, hội chị em sẽ sớm sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

Nếu bạn quá bận rộn với công việc và không thể ăn kiêng hay tập gym mỗi ngày, hãy thử áp dụng những động tác yoga cực đơn giản dưới đây. Vòng eo săn chắc và đôi chân thon gọn, nuột nà sẽ chẳng còn là mong ước xa vời với hội chị em.

Động tác 1

Bạn bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên giường, hai bàn chân chụm vào nhau và đầu gối đặt xuống giường, một tay đặt trước ngực và một tay đặt trên bụng. Duy trì nhịp thở bằng cách từ từ hít vào, phình bụng đồng thời mở ngực rồi thở ra, hóp bụng và hạ ngực xuống. Giữ nguyên động tác này trong khoảng 2 phút.

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Hướng dẫn cách thực hiện động tác 1 - Ảnh: Internet

Động tác 2

Vẫn là tư thế nằm ngửa trên giường nhưng hai chân nâng lên cao, tay trái nắm bên ngoài bàn chân trái, tay phải nắm bên ngoài bàn chân phải. Sau đó hạ đầu gối uốn cong chạm vào xương sườn sao cho phần đầu, vai và lưng dán vào giường. Giữ nguyên động tác trong 1 phút hoặc nhiều hơn nếu có thể.

dong tac yoga 2
Hướng dẫn cách thực hiện động tác 2 - Ảnh: Internet

Động tác 3

Ở tư thế ngồi, bạn đặt lưng dưới và hông tựa hẳn vào tường đồng thời duỗi thẳng hai chân. Hai tay chống xuống sàn ở hai bên hông và hướng các đầu ngón tay về phía trước. Giữ nguyên động tác trong thời gian khoảng 1 phút.

dong tac yoga 3
Hướng dẫn cách thực hiện động tác 3 - Ảnh: Internet

Động tác 4

Bắt đầu với tư thế ngồi trên giường, khoanh chân và khoanh chéo hai tay sao cho khuỷu tay chống xuống giường. Sau đó nhẹ nhàng gập người xuống và mắt nhắm lại, giữ nguyên trong 1 phút.

dong tac yoga 4
Hướng dẫn cách thực hiện động tác 4 - Ảnh: Internet

Động tác 5

Bạn nằm ngửa trên giường, hai chân duỗi thẳng và gác lên tường sao cho hai chân vuông góc với thân trên. Bạn có thể đặt một lớp chăn mỏng phía dưới lưng nếu cảm thấy đau. Duy trì nhịp thở đều đặn và giữ tư thế này trong 5 phút.

dong tac yoga 5
Hướng dẫn cách thực hiện động tác 5 - Ảnh: Internet

Chỉ cần chăm chỉ thực hiện các động tác yoga đơn giản này ngay trên giường mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ sở hữu vóc dáng hằng mơ ước.

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