5 bài tập thay đổi sắc vóc cho phụ nữ sau 40 tuổi

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/01/2019 13:55

Phụ nữ ở độ tuổi sau 40 thường gặp rất nhiều thay đổi cả về sức khỏe lẫn vẻ đẹp vì đây là thời điểm lão hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Để ngăn ngừa những vấn đề này, bạn nên tập luyện theo các động tác sau đây mỗi ngày.

Theo Brightside, độ tuổi trung niên là giai đoạn lão hóa tăng tốc thực sự. Theo Ken Fox, Giáo sư Khoa học Thể dục và Sức khỏe tại Đại học Bristol, vào giữa những năm 40 khi khối lượng cơ bắp bắt đầu giảm thì lượng chất béo cũng bắt đầu tích tụ. Điều này có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, các vấn đề về tim, đột quỵ... 

Đặc biệt, đối với phụ nữ, ở độ tuổi trung niên, lão hóa làm họ thay đổi hẳn về vóc dáng lẫn vẻ đẹp. Để đẩy lùi quá trình này, từ hôm nay, hãy tập luyện theo 5 động tác sau đây.

Bài tập cải thiện sắc vóc, sức khỏe cho phụ nữ sau 40 tuổi

1. Tăng cường trao đổi chất

Cardio cường độ cao kích thích sự trao đổi chất, điều này rất cần thiết để duy trì vóc dáng, sức khỏe cho người trung niên. Vì vậy, để ngăn chặn việc giảm tốc độ trao đổi chất, chúng ta nên thực hiện bài tập này 1 hoặc 2 lần mỗi tuần. 

Phương pháp tập luyện cardio có rất nhiều bài tập, đơn giản nhất bạn có thể chạy bộ, bật nhảy, nhảy dây...

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Các bài tập cardio có khả năng tăng cường trao đổi chất giúp duy trì vóc dáng hiệu quả cho phụ nữ ngoài 40 tuổi - Ảnh: Brightside

2. Duy trì tư thế

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Bài tập squat sẽ giúp phụ nữ trung niên duy trì tư thế, cải thiện hệ xương khớp - Ảnh: Brightside

Mọi phụ nữ đều muốn sở hữu vóc dáng hoàn hảo với hông lớn, vòng eo thon gọn. Và bạn chỉ đạt được những điều này nếu tập luyện chăm chỉ bài tập squat.

Squat được thực hiện đúng cách với lưng thẳng, đầu gối và bàn chân thẳng hàng. Bài tập này làm săn chắc toàn bộ cơ thể và ngăn ngừa chấn thương bằng cách cải thiện tính linh hoạt.

3. Ngăn ngừa đau lưng 

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Plank sẽ giúp phụ nữ trung niên giảm đau lưng hiệu quả - Ảnh: Brightside

Thực hiện bài tập này trong 90 giây, 3 lần mỗi tuần là một cách tuyệt vời để làm săn chắc tất cả các cơ bắp cốt lõi của cơ thể. Plank củng cố cơ bụng, các cơ ngực và xung quanh cột sống. Bài tập này còn ngăn ngừa vấn đề đau lưng hiệu quả.

4. Phòng chống viêm khớp 

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Nâng tạ là bài tập hoàn hảo để ngăn ngừa viêm xương khớp - Ảnh: Brightside

Đau khớp mãn tính có thể tấn công chúng ta ở mọi lứa tuổi, vì vậy không bao giờ là quá sớm để bắt đầu ngăn chặn vấn đề này. Một trong những cách tốt nhất là rèn luyện sức mạnh, tăng cường thể lực. 

Bạn không cần phải dành hàng giờ để nâng trọng lượng lớn, chỉ cần thực hiện các động tác nâng tạ đơn 1 - 3 kg mỗi tay, làm 2 - 3 lần một tuần để duy trì sự dẻo dai của xương khớp.

5. Cải thiện hông

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Đây là bài tập cực kỳ tốt cho phụ nữ hay làm việc với máy tính, ngồi nhiều - Ảnh: Brightside

Ngồi cả ngày trong văn phòng có thể làm chậm tốc độ đốt cháy calo, giảm tốc độ trao đổi chất. Bài tập này làm cho mông, hông hoạt động linh hoạt hơn, đồng thời có thể thư giãn cơ thể sau thời gian dài ngồi trên bàn làm việc. 

Nằm trên sàn, để 2 cánh tay dọc theo cơ thể, siết cơ mông và nâng hông lên. Dừng lại và siết mông một lần nữa, sau đó từ từ hạ thấp hông xuống. Thư giãn rồi lặp lại khoảng 5 - 7 lần.

Chăm chỉ tập luyện 5 bài tập này sẽ giúp phụ nữ ngoài 40 tuổi đẩy lùi tối đa các tình trạng nảy sinh do lão hóa như đau cơ, mỡ thừa tích tụ, da chảy xệ... một cách dễ dàng.

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ

Theo Brightside, kiên trì và chăm chỉ tập luyện theo 6 động tác sau đây mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ bị trì hoãn đáng kể. Ngoài ra, chúng còn mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho cơ thể.

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