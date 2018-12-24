Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/12/2018 10:38

Theo Brightside, kiên trì và chăm chỉ tập luyện theo 6 động tác sau đây mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ bị trì hoãn đáng kể. Ngoài ra, chúng còn mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho cơ thể.

Nếu đang tìm kiếm phương pháp ngăn ngừa lão hóa cho cả cơ thể và nhan sắc, khí công là một lựa chọn hoàn hảo không thua kém gì yoga. Đây là bộ môn có nguồn gốc từ Trung Quốc kết hợp các bài tập thể chất và thiền định. 

Đạo sư nổi tiếng Mantak Chia tin rằng việc luyện tập bộ môn này thường xuyên không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn kéo dài tuổi xuân cho mọi người.

1. Hít thở

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 1
Hít thở là bài tập đơn giản nhưng hết sức hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Các chuyên gia trong bộ môn khí công chia sẻ rằng hít thở bằng một kỹ thuật cụ thể có thể cải thiện sức khỏe chung và kéo dài tuổi xuân.

Cụ thể, bạn hãy tập luyện bài tập hít thở theo nguyên tắc: Hít từ từ bằng mũi, giữ trong 1 - 2 giây, tiếp đó thêm một lần hít nhỏ khác để lấp đầy phổi với công suất tối đa. Sau đó, giữ trong 1 - 2 giây và thở ra bằng miệng, lưu ý hơi thở dài và chậm.

Theo nghiên cứu, kỹ thuật thở này cân bằng toàn bộ cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa đáng kể.

2. Làm ấm cơ thể

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 2
Khí công chú trọng vào hơi thở tương tự như yoga, nhờ đó cải thiện tuần hoàn máu, kết quả là ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Brightside

Bài tập làm ấm cơ thể này mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời. Đây cũng là một bài tập khởi đầu tiếp theo để những động tác khác đạt được hiệu quả tốt hơn.

Đầu tiên, hãy thư giãn cơ thể một cách hoàn toàn. Từ từ khuỵu đầu gối, phân bổ trọng lượng cơ thể đồng đều lên cả hai chân. Sau đó, bắt đầu vung tay theo hướng trước sau thật nhịp nhàng. Lưu ý duy trì hơi thở nhịp ổn định, thực hiện trong 2 - 3 phút.

3. Tăng cường thận và lưng

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 3

Bài tập này củng cố cơ lưng, cột sống, đồng thời kích thích chức năng thận - Ảnh: Brightside

Đầu tiên, đứng thẳng với hai chân khép lại hoặc dang rộng bằng vai. Từ từ cúi người đến khi tay chạm sàn. Lưu ý giữ đầu gối thật thằng. Nếu làm đúng, bạn sẽ cảm thấy cơ bắp quanh eo căng ra. Giữ nguyên vị trí này trong 10 giây, sau đó từ từ quay trở lại tư thế ban đầu. Lặp lại động tác này 6 lần với hơi thở nhịp nhàng.

4. Tăng cường lưng và cổ

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 4

Bài tập này điều chỉnh tư thế và cải thiện tầm nhìn rất hiệu quả. Bên cạnh đó còn cải thiện lưu thông oxy trong máu, từ đó ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Brightside

Đứng thẳng, từ từ hướng mắt lên trên, đầu hơi ngửa ra sau. Tiếp đó, giữ nguyên tư thế này trong 15 giây và hít thở sâu. Sau đó, đưa đầu về vị trí ban đầu. Lặp lại bài tập này 6 lần, thực hiện vài lần trong ngày.

5. Giảm căng thẳng

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 5
Không chỉ thư giãn tinh thần, bài tập này còn hỗ trợ giảm căng thẳng toàn cơ thể - Ảnh: Brightside

Đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai hoặc xa hơn. Đưa tay lên trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Từ từ khuỵu nhẹ gối xuống. Bắt đầu di chuyển hai tay từ trái sang phải và ngược lại. Duy trì hơi thở nhịp nhàng, thực hiện khoảng 2 - 3 phút.

6. Kéo căng cột sống

Hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập khí công này để chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ - Ảnh 6

Bài tập này làm tăng khả năng của phổi, cung cấp năng lượng cho cơ thể và cải thiện chức năng gan, thận, dạ dày và ruột - Ảnh: Brighside

Đứng thẳng, chân khép sát, hai tay đan vào nhau đặt phía trước. Hít vào, từ từ đưa hai tay thẳng lên trên, lòng bàn tay hướng lên. Đồng thời, nâng cơ thể lên đến khi bạn đứng trên mũi chân. Thở ra, từ từ quay về vị trí ban đầu. Hãy lặp lại bài tập này 6 lần.

Không chỉ cải thiện các chức năng bên trong cơ thể, 6 bài tập có nguồn gốc từ bộ môn khí công này còn giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ hiệu quả. 

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