15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/11/2018 14:22

Học ngay 15 bí quyết làm đẹp, chăm sóc da và mái tóc sau đây của Brightside, chắc chắn bạn sẽ sở hữu nhan sắc nổi bật dù không trang điểm.

Xinh đẹp là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Để đạt được điều này, bạn bắt buộc phải chăm sóc bản thân vô cùng cẩn thận.

Với mục đích này, Brightside đã thu thập một số bí kíp làm đẹp từ làn da đến mái tóc giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, đồng thời tiết kiệm được rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc.

1. Nuôi dưỡng mái tóc

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 1

Nếu sở hữ mái tóc nhờn rít, muối biển là nguyên liệu tuyệt vời giúp bạn thoát khỏi tình trạng này. Điều cần làm là thêm 2 đến 3 muỗng canh muối biển vào dầu gội yêu thích, trộn đều rồi thoa lên chân tóc. Giữ vài giây thì gội lại như bình thường, ngay sau đó, bạn sẽ nhận về mái tóc suôn mượt hơn - Ảnh: Brightside

2. Dưỡng dài lông mày và lông mi

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 2

Đừng ném chai mascara cũ đã sử dụng xong đi mà hãy rửa sạch và sử dụng chúng để cho việc khác. Đầu tiên, trộn đều dầu dừa, vitamin E và nước gel nha đam rồi đổ hỗn hợp vào lọ mascara đã vệ sinh sạch. Mỗi tối, lấy chúng chuốt đều lên lông mi và lông mày, giữ qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau. Kiên trì thực hiện sau 1 tháng, bạn sẽ nhận về đôi mi cong dài và chân mày rậm rạp - Ảnh: Brightside

3. Xóa mờ quầng thâm mắt

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 3

Bột cà phê và dầu dừa là sự kết hợp tuyệt vời để phục hồi quầng mắt thâm đen trở nên sáng mịn, tươi tắn hơn. Trộn đều hai nguyên liệu này theo tỉ lệ đồng đều, sau đó thoa lên da quanh mắt 15 phút rồi rửa sạch. Áp dụng mặt nạ này 3 đến 4 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tối ưu - Ảnh: Brightside

4. Phục hồi vùng da thâm sạm

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 4

Trộn 2 muỗng canh gừng xay nhuyễn với 5 muỗng canh đất sét mỹ phẩm và 10 muỗng canh nước ấm để thu được hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên các khu vực như thâm sạm rồi quấn bằng bọc nhựa. Để trong khoảng 1 giờ, sau đó vệ sinh lại với nước ấm. Làm điều này 1 lần/tuần để nhanh chóng phục hồi làn da - Ảnh: Brightside

5. Dưỡng da chân mịn màng

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 5

Đường được xem là một trong những phương pháp tẩy lông tốt nhất vì không gây đau đớn, không gây kích ứng da và loại bỏ được các sợi lông mọc ngược. Đầu tiên, trộn 1/4 ly nước cốt chanh với 2 ly đường và 1/4 ly nước. Đun nóng hỗn hợp trên lửa nhỏ cho đến khi tạo thành dung dịch sánh vàng thì tắt bếp, để nguội. Thoa hỗn hợp thu được lên chân theo hướng ngược lại sự phát triển các sợi lông. Sau khi lớp dán hơi khô, dùng lực loại bỏ thật dứt khoát chúng ra khỏi bề mặt da - Ảnh: Brightside

6. Chăm sóc móng tay

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 6

Làm hỗn hợp dầu dừa và mật ong theo tỉ lệ 1:1, thêm vào vài giọt tinh dầu hoa oải hương là hoàn hảo cho việc nuôi dưỡng, tăng cường móng tay. Để thuận tiện hơn, đổ hỗn hợp vào chai sơn móng tay đã qua sử dụng, quét lên móng mỗi ngày vài lần - Ảnh: Brightside

7. Loại sạch mụn đầu đen

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 7

Nếu mệt mỏi vì mụn đầu đen trên mũi hoặc cằm, hãy làm chiếc mặt nạ đơn giản bằng cách trộn đều 1 muỗng cà phê nước ấm, 1 muỗng canh bột mì và 1 muỗng cà phê mật ong. Nhúng miếng bông vào hỗn hợp này, áp dụng lên vùng da gặp vấn đề. Rửa sạch sau 10 - 15 phút - Ảnh: Brightside

8. Trị thâm nách

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 8

Bạn có thể làm sáng da vùng nách với sự giúp đỡ của khoai tây tươi nghiền. Đắp chúng lên vùng da dưới cánh tay trong vòng 30 phút thì rửa sạch là hoàn thành - Ảnh: Brightside

9. Chữa trị da cháy nắng

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 9

Một giải pháp hiệu quả để làm dịu, chữa trị vùng da cháy nắng là baking soda. Loại bột này sẽ làn dịu cơn bỏng rát, loại bỏ các vết đỏ do cháy nắng. Trộn khoảng 1 muỗng canh baking soda với gel nha đam để thu được hỗn hợp sánh mịn, thoa đều lên vùng da gặp vấn đề trong 10 - 15 phút. Cuối cùng, rửa sạch nhẹ nhàng bằng nước ấm - Ảnh: Brightside

10. Phục hồi gót chân nứt nẻ

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 10

Để gót chân luôn mềm mại, hãy chọn phương pháp ngâm chân với hỗn hợp gồm 2 chén nước ấm, 1/2 chén baking soda và 1 chén giấm trắng. Ngâm trong 15 đến 20 phút, sau đó lau khô bằng khăn, thoa một ít kem dưỡng là hoàn thành - Ảnh: Brightside

11. Chăm sóc da mặt

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 11

Trộn lẫn 2 muỗng canh than hoạt tính nghiền mịn với 2 muỗng canh gelatin hòa tan trong nước ấm. Đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng cho đến khi chúng trở nên đặc sệt. Thoa đều lên khắp khuôn mặt, giữ trong 30 phút, sau đó rửa sạch - Ảnh: Brightside

12. Làm trắng răng

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 12

Dâu tây sẽ giúp bạn làm trắng răng hiệu quả và dễ dàng nhất. Trộn 1 muỗng cà phê dâu tây nghiền mịn với 1 muỗng canh baking soda. Lấy hỗn hợp đánh răng thay cho kem 2 lần mỗi tháng - Ảnh: Brightside

13. Da mặt tươi mới suốt ngày dài

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 13

Nếu muốn khuôn mặt trông tươi mới suốt cả ngày dài, hãy sử dụng loại xịt khoáng theo công thức từ nha đam. Chuẩn bị bằng cách trộn lẫn gel nha đam với nước tinh khiết theo tỷ lệ 1:3, đổ hỗn hợp vào bình xịt và mang theo bên mình bất cứ nơi đâu. Mỗi ngày, phun dung dịch lên da mặt khoảng 3 đến 4 lần để duy trì vẻ tươi tắn, rạng ngời - Ảnh: Brightside

14. Hương thơm dễ chịu

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 14

Để giữ cho mái tóc thơm tho cả ngày, hãy xịt nước hoa lên lược trước chải tóc - Ảnh: Brightside

15. Làm săn chắc ngực

15 bí kíp giúp phụ nữ 'lột xác', đẹp từ đầu đến chân, dù để mặt mộc vẫn xinh lung linh - Ảnh 15

Nếu muốn sở hữu vòng 1 săn chắc, dùng Vaseline thoa đều quanh ngực mỗi đêm trước khi ngủ. Sau 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy rằng làn da quanh vòng 1 trở nên đàn hồi, ẩm mịn và săn chắc hơn - Ảnh: Brightside

Với 15 bí quyết làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả này, chắc chắn mọi phụ nữ sẽ trông xinh đẹp, rạng ngời hơn mọi lúc mọi nơi.

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