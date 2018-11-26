Xinh đẹp là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Để đạt được điều này, bạn bắt buộc phải chăm sóc bản thân vô cùng cẩn thận.
Với mục đích này, Brightside đã thu thập một số bí kíp làm đẹp từ làn da đến mái tóc giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, đồng thời tiết kiệm được rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc.
3. Xóa mờ quầng thâm mắt
4. Phục hồi vùng da thâm sạm
5. Dưỡng da chân mịn màng
6. Chăm sóc móng tay
7. Loại sạch mụn đầu đen
8. Trị thâm nách
9. Chữa trị da cháy nắng
10. Phục hồi gót chân nứt nẻ
11. Chăm sóc da mặt
12. Làm trắng răng
13. Da mặt tươi mới suốt ngày dài
14. Hương thơm dễ chịu
15. Làm săn chắc ngực
Với 15 bí quyết làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả này, chắc chắn mọi phụ nữ sẽ trông xinh đẹp, rạng ngời hơn mọi lúc mọi nơi.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/15-bi-kip-giup-phu-nu-lot-xac-dep-tu-dau-den-chan-du-de-mat-moc-van-xinh-lung-linh-305393.html