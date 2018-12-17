"Có ít nhất 15 loại phytonutrients khác nhau được tìm thấy trong quả việt quất và tất cả chúng đều là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ hệ thống cơ thể" - Michelle Babb, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ. Ông còn cho biết thêm: "Chất chống oxy hóa chống lại thiệt hại cho các tế bào, mô và cơ bắp, đồng thời rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, não bộ".

Sau khi tham khảo ý kiến của 17 chuyên gia dinh dưỡng , Byrdie đã đưa ra thống kê gồm 10 thực phẩm có khả năng thúc đẩy quá trình giảm cân mà những người đang muốn lấy lại vóc dáng nên bổ sung mỗi ngày.

Rau lá xanh như rau bina và cải xoăn có hàm lượng calo thấp, đậm đặc chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nhóm thực vật này còn chứa một số chất dinh dưỡng mạnh mẽ như vitamin A, C và K; folate, kali, magiê, canxi, sắt, lutein và chất xơ cực kỳ tốt cho người đang giảm cân, lấy lại vóc dáng săn chắc, thon gọn.

Chuyên gia dinh dưỡng Dana James cho biết: "Quả việt quất cung cấp các loại carbs giàu chất xơ, tốt cho sức khỏe, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cân nặng, cũng như vóc dáng hữu hiệu. Loại quả này cung cấp lượng dồi dào vitamin và khoáng chất xây dựng và duy trì xương chắc khỏe, chống lại bệnh tim và ung thư".

3. Bơ

Lượng chất béo lành mạnh trong bơ giúp cơ thể loại bỏ mỡ thừa, cholesterol xấu cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Bơ thực sự là loại thực phẩm hoàn hảo. Loại quả này rất giàu vitamin K, C, B5 và B6, cũng như các khoáng chất quan trọng. Trên thực tế, bơ chứa nhiều kali hơn chuối, ngoài ra, chúng còn giàu chất xơ giúp duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa.

Tốt hơn nữa, chất béo đơn bão hòa trong bơ đóng vai trò bảo vệ màng tế bào. Chuyên gia dinh dưỡng James nói: "Khi tế bào được bảo vệ khỏi tổn thương bởi các gốc tự do, chúng sẽ hoạt động tốt hơn. Điều này có nghĩa là làn da đẹp hơn, não bộ hoạt động nhanh hơn và vóc dáng cũng không đầy ngấn mỡ thừa nữa".

4. Đậu

Đậu là một trong những thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Các nhà dinh dưỡng đều đồng ý rằng đậu là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng. Đậu cũng hoạt động tuyệt vời trong việc duy trì đường tiêu hóa trơn tru.

Theo Vandana Sheth, chuyên gia dinh dưỡng: "Đậu là một nguồn protein thực vật tuyệt vời, đồng thời rất giàu chất xơ có thể giúp giảm mức cholesterol xấu, quản lý lượng đường trong máu, cũng như giảm cân dư thừa hữu hiệu".

5. Tỏi

Tỏi không chỉ tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa mà còn hỗ trợ giảm cân rất tốt - Ảnh: Internet

Tỏi là thực phẩm mà tất cả các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến khích mọi người bổ sung thường xuyên.

"Tỏi thực sự là một trong những siêu thực phẩm của thiên nhiên. Loại củ này chứa allicin, một chất có nhiều đặc tính y học. Tỏi rất tốt để chống lại virus, vi khuẩn xấu và nấm. Trên thực tế, thực phẩm này được chứng minh là làm giảm cảm lạnh thông thường" - Chuyên gia dinh dưỡng Schreiber chia sẻ.

Tỏi cũng giúp giảm cholesterol xấu và ổn định huyết áp. Thêm vào đó, lượng dồi dào vitamin và khoáng chất từ tỏi giúp cơ thể duy trì cân nặng hữu hiệu. Ngoài ra, loại củ này không chứa calo nên cực kỳ phù hợp với chế độ dinh dưỡng giảm cân.

6. Chanh

Tất nhiên, trong nhóm thực phẩm hỗ trợ giảm cân không thể thiếu chanh - Ảnh: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng Courtney Baron cho biết: "Quả chanh chứa một danh sách dài các vitamin và khoáng chất cực kỳ quan trọng. Chanh chứa nhiều chất tốt đối với sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch. Vitamin C trong loại quả này giúp sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi các gốc tự do".

Các chất dinh dưỡng trong chanh giúp tăng mức cholesterol tốt và giảm cân. Chuyên gia Baron và Calapai đều khuyên bạn nên uống nước chanh mỗi ngày để cải thiện hệ tiêu hóa, tăng hiệu quả giảm cân.

7. Hạt chia

Hạt chia vừa thanh lọc cơ thể vừa giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

"Hạt chia là một siêu thực phẩm" - Chuyên gia dinh dưỡng Seti nói. Đối với người mới bắt đầu, hạt chia cung cấp omega-3 và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tối ưu. Với 40% hạt chia là chất xơ, loại chất giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, đồng thời duy trì tiêu hóa.

8. Rau mầm

Rau mầm là nguồn thực phẩm có tác dụng giảm cân vượt bậc - Ảnh: Internet

Tất cả các chuyên gia dinh dưỡng đều tán thành việc thường xuyên ăn rau mầm. "Loại rau này có nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn rau trưởng thành gấp 10 đến 14 lần. Rau mầm giàu sulforaphane, chất dinh dưỡng sinh hóa làm tăng lượng enzyme chống ung thư, hỗ trợ giảm cân" - Huấn luyện viên sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng Kelly LeVeque giải thích.

9. Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch cũng là một trong những thực phẩm phù hợp để thêm vào chế độ dinh dưỡng giảm cân - Ảnh: Internet

"Hạt diêm mạch là nguồn cung cấp chất protein lành mạnh tuyệt vời" - Bác sĩ Kinda Dale giải thích. Loại hạt này chứa 9 loại axit amin thiết yếu cần thiết cho dinh dưỡng tối ưu dành cho người đang giảm cân.

Ngoài ra, hạt diêm mạch chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như magiê, chất xơ, mangan, riboflavin và vitamin B giúp cơ thể chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Điều này ngăn ngừa việc tích trữ chất béo, mỡ thừa trong cơ thể.

10. Cá hồi

Cá hồi rất giàu axit amin, chất béo lành mạnh, đặc biệt là omega cực kỳ tốt để giảm cân - Ảnh: Internet

Cá hồi rất giàu axit béo omega-3 rất quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp tăng cholesterol tốt. Chuyên gia Bouvier nói: "Omega-3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm, ung thư và tăng tốc độ đốt cháy chất béo, giảm cân".

Chưa kể, loại cá này cực kỳ dồi dào axit amin và vitamin B cùng protein hoàn hảo để cải thiện làn da, săn chắc cơ bắp.

Hãy bổ sung 10 thực phẩm lành mạnh được các chuyên gia chấp thuận này, bạn sẽ sớm giảm được số cân nặng dư thừa, nhờ đó lấy lại vóc dáng thon gọn, cân đối.