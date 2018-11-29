10 cặp thực phẩm chỉ cần ăn thường xuyên thì chất béo, mỡ thừa sẽ tự động bị đốt cháy giúp giảm cân 'siêu tốc'

Yến mạch là loại ngũ cốc lành mạnh, không chỉ giàu gluten mà còn đây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa thiết yếu cho sức khỏe . Yến mạch có hàm lượng beta-glucan - chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol và lượng đường trong máu, thúc đẩy vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, đồng thời làm tăng cảm giác no, ức chế các cơn thèm ăn.

Bạn đang thay đổi chế độ ăn uống để lấy lại vòng eo thon gọn hay vóc dáng săn chắc?Hãy học phương pháp kết hợp các loại thực phẩm với nhau theo 10 hướng dẫn dưới đây.

Rau bina giàu carbs, chất xơ không hòa tan mang đến rất nhiều lợi ích cho quá trình tiêu hóa. Loại thực vật này dồi dào carotenoids, vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt và canxi có khả năng làm giảm stress, ngăn ngừa oxy hóa. Ngoài ra, rau bina có lượng nitrat cao hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Bơ đậu phộng bao gồm 25% protein thực vật tuyệt vời. Ngoài ra, loại gia vị này chứa hàm lượng carbs thấp, nhưng lại là nguồn chất béo lành mạnh dồi dào. Những chỉ số này đều thích hợp cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc nhóm người theo chế độ ăn kiêng low-carb.

Táo bao gồm 85% nước, có mật độ năng lượng thấp và ít calo, tất cả những đặc tính này đã được chứng minh là có tác dụng giảm cân. Loại trái cây này chứa hàm lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no, giảm sự thèm ăn, do đó kiểm soát cân nặng.

Gừng có nhiều tinh chất mang đặc tính chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh. Loại củ này tăng tốc độ khả năng tiêu hóa, có lợi cho những người bị khó tiêu và khó chịu dạ dày.

3. Dứa + nước cốt chanh

Có vẻ sự kết hợp giữa chanh và dứa chứa nhiều axit tự nhiên nhưng rất hiệu quả để giảm cân - Ảnh: Brightside

Dứa có lượng calo thấp nhưng hàm lượng nước cao, do đó đây là một nguyên liệu làm giảm cân lý tưởng. Ngoài ra, loại quả này rất giàu chất xơ giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, kích thích giải phóng các dịch vị tiêu hóa và dạ dày để giúp thực phẩm tan biến dễ dàng hơn.

Chanh chứa axit xitric giúp đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể nhanh và hiệu quả hơn các loại thực phẩm khác. Lượng flavonoid trong nước cốt chanh kích thích hệ tiêu hóa và tăng tiết dịch vị tiêu hóa.

4. Trứng + quả bơ

Bơ và trứng giàu protein, chất béo tự nhiên giúp bạn giảm cân lành mạnh, săn chắc cơ bắp - Ảnh: Brightside

Trứng giàu protein mà cơ thể rất cần để phát triển. Thực phẩm này cung cấp đủ năng lượng, thỏa mãn cơn đói. Trứng không chứa quá nhiều calo, đây là một cách tuyệt vời để giữ vững trọng lượng cơ thể hoặc giảm cân.

Bơ có giá trị dinh dưỡng cao hỗ trợ kiểm soát cân nặng cực kỳ tuyệt vời. Chúng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì mức năng lượng cao, cũng như sức khỏe. Hơn nữa, loại quả này chứa chất phytochemical là nguồn nhiên liệu tự nhiên cho cơ thể.

5. Ô liu + cà chua

Món salad cà chua và dầu ô liu là thực phẩm quen thuộc của những người đang giảm cân - Ảnh: Brightside

Ô liu là nguồn chất xơ lành mạnh, cung cấp gần 20% nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Lượng chất xơ cao đảm bảo hoạt động tốt cho hệ tiêu hóa và kích thích chuyển động ruột.

Cà chua chứa lượng lớn lycopene - chất chống oxy hóa có hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các gốc tự do gây ung thư, ngăn ngừa các tác nhân hư hại bên trong cơ thể.

Ngoài ra, loại quả này chứa rất nhiều vitamin A, kali, sắt cùng hàm lượng carb thấp (4%) và các loại đường đơn giản, chất xơ không hòa tan.

6. Chuối + rau bina

Chuối và rau bina cũng là một bộ đôi tuyệt vời để giảm cân - Ảnh: Brightside

Lợi ích sức khỏe chính của chuối là giúp giảm cân, giảm béo phì, chữa rối loạn đường ruột, giảm táo bón và chữa các chứng bệnh như lỵ, thiếu máu, lao, viêm khớp, bệnh gút, thận và rối loạn tiết niệu.

Ngoài ra, loại quả này không chứa bất kỳ chất béo nào và mỗi quả chỉ có khoảng 90 calo. Chuối ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vì tất cả chất xơ dồi dào có thể giữ vững lượng hoóc môn điều chỉnh cảm giác đói - ghrelin.

Rau bina giàu protein dễ dàng bị phá vỡ bởi các enzym và axit amin. Những protein này giúp tăng trưởng và phát triển cơ bắp. Chúng cũng làm tăng khả năng chữa lành vết thương của cơ thể và tăng cường sự trao đổi chất, khuyến khích tất cả các cơ quan hoạt động ở mức tối ưu.

7. Cá hồi + Quả bơ

Nếu giảm cân mà không bổ sung cá hồi vào thực đơn, chắc chắn, bạn đã quá thiếu sót - Ảnh: Brightside

Cá hồi là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn của những người muốn giảm cân vì hàm lượng protein cao có tác dụng điều chỉnh kích thích tố kiểm soát sự thèm ăn. Dưỡng chất trong loại cá này làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, đồng thời, chất béo không bão hòa đa trong thịt cá hồi thúc đẩy giảm cân lành mạnh, nhanh chóng.

Như đã đề cập trước đó, bơ đi cùng với cá hồi là sự kết hợp hoàn hảo để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà vẫn đảm bảo tốc độ giảm cân

8. Gà + ớt

Tuyệt vời, đây chính là sự kết hợp vừa mang đến hiệu quả giảm cân vừa đảm bảo vị giác - Ảnh: Brightside

Các loại thực phẩm giàu đạm rất hiệu quả trong việc giảm cân, trong đó, gà là một lựa chọn hoàn hảo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người tiêu thụ ức gà thường xuyên sẽ giảm cân một cách tự nhiên. Điều này là do loại thực phẩm này có lượng calo thấp nhưng hàm lượng protein cao.

Ớt rất giàu capsaicin - hợp chất chịu trách nhiệm tăng nhiệt giúp kiểm soát sự thèm ăn và làm tăng tốc độ đốt cháy calo trong cơ thể tăng nhanh. Loại gia vị này có thể cung cấp cho cơ thể một lượng lớn chất dinh dưỡng, trong khi số lượng calo tiêu thụ siêu thấp.

9. Mật ong + chanh

Đây là sự kết hợp để giảm cân hoàn hảo - Ảnh: Brightside

Nước chanh có thành phần hoạt chất gọi là axit citric, thường được sử dụng làm chất tẩy rửa vì đặc tính kháng khuẩn và khử trùng mạnh. Mật ong chứa lượng nhỏ các vitamin, khoáng chất cần thiết, bao gồm riboflavin, sắt, kẽm, vitamin B6 và chất xơ.

Mặc dù có rất nhiều đường nhưng nước chanh mật ong có lượng calo rất thấp, dồi dào khoáng chất và vitamin có thể làm cảm giấc no đến nhanh hơn. Cũng như làm tăng tốc quá trình trao đổi chất, từ đó, giảm cân hoàn hảo.

10. Quả bơ + bưởi + hạt chia

Bộ 3 kết hợp giảm cân tuyệt hảo giữa bơ, bưởi và hạt chia - Ảnh: Brightside

Không chỉ thơm ngon, bưởi còn là một món ăn giảm cân tuyệt vời. Chúng có hàm lượng calo thấp và lượng chất dinh dưỡng cao. Các nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng ăn bưởi thường xuyên sẽ thúc đẩy giảm cân hiệu quả. Điều này là do enzyme kinase protein trong cơ thể được kích hoạt bởi hợp chất hữu cơ trong bưởi. Kết quả là làm tăng sự trao đổi chất, sau đó dẫn đến giảm cân.

Quả bơ và bưởi khi kết hợp với nhau trong món salad là lựa chọn tuyệt hảo nhất. Chất béo lành mạnh của bơ làm tăng khả năng hấp thu lycopene trong hệ tiêu hóa, tiêu hao năng lượng nhiều hơn.

Ngay từ bây giờ, hãy sắp xếp những sự kết hợp thực phẩm lành mạnh trên theo thực đơn khoa học trong từng tuần, kiên trì thực hiện theo, chắc chắn, bạn sẽ đạt được hiệu quả giảm cân kinh ngạc mà cực kỳ dễ dàng.