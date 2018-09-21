10 bí quyết làm đẹp da mặt, chăm sóc mái tóc từ người nổi tiếng giúp bạn sở hữu nhan sắc hoàn hảo dù quên trang điểm

Như những điều chúng ta nhìn thấy, đa phần người nổi tiếng đều sở hữu làn da hoàn hảo và mái tóc sáng bóng. Nếu nghĩ họ nhờ đến các công nghệ tiên tiến hay dòng mỹ phẩm đắt tiền, bạn đã hoàn toàn sai lầm.

Brightside đã chứng minh điều này bằng cách thu thập 10 bí quyết làm đẹp hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên từ những người nổi tiếng.