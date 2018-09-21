10 bí quyết làm đẹp da mặt, chăm sóc mái tóc từ người nổi tiếng giúp bạn sở hữu nhan sắc hoàn hảo dù quên trang điểm

Brightside đã tổng hợp 10 bí quyết làm đẹp, chăm sóc nhan sắc bằng nguyên liệu tự nhiên từ những người nổi tiếng giúp mọi phụ nữ đều sở hữu làn da và mái tóc hoàn hảo.
Như những điều chúng ta nhìn thấy, đa phần người nổi tiếng đều sở hữu làn da hoàn hảo và mái tóc sáng bóng. Nếu nghĩ họ nhờ đến các công nghệ tiên tiến hay dòng mỹ phẩm đắt tiền, bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Brightside đã chứng minh điều này bằng cách thu thập 10
bí quyết làm đẹp hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên từ những người nổi tiếng.
1. Mặt nạ tóc Miranda Kerr
Chỉ cần trộn hai nguyên liệu lại với nhau thoa đều lên mái tóc sau khi gội đầu, trước khi xả. Để lại mặt nạ trong 3 - 5 phút và sau đó gội sạch bằng nước. Dầu dừa sẽ làm ẩm tóc và giấm táo sẽ làm tăng độ mềm mượt - Ảnh: Brightside
2. Kem dưỡng ẩm tay của Julia Roberts
Julia Roberts hiểu rằng da ở bàn tay thể hiện rõ rệt độ tuổi, đây là lý do cô rất quan trọng việc giữ ẩm cho khu vực này. Nữ diễn viên xinh đẹp này đã sử dụng dầu ô liu để dưỡng ẩm cho đôi tay hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh: Brightside
3. Cách trị mụn trứng cá của Kendall Jenner
Chỉ cần trộn nước cốt chanh, baking soda và mật ong theo tỉ lệ đồng đều rồi áp dụng hỗn hợp lên khu vực dễ bị mụn trứng cá, để qua đêm. Đây là cách điều trị mụn trứng cá rất đơn giản nhưng hiệu quả từ Kendall Jenner - Ảnh: Brihgtside
4. Dưỡng môi của Priyanka Chopra
Priyanka Chopra là phụ nữ Ấn Độ tuyệt đẹp đánh giá cao các biện pháp toàn diện tự nhiên. Cô sử dụng hỗn hợp của các thành phần như glycerin, nước hoa hồng và muối biển để tẩy tế bào chết giúp đôi môi trở nên mềm mại, căng hồng và ngậm nước - Ảnh: Brightside
5. Mặt nạ ngăn nếp nhăn của Victoria Beckham
Victoria Beckham trộn bơ và mơ tươi với nhau để đắp mặt trong 10 đến 15 phút trước khi đi ngủ. Cả bơ và mơ đều chứa chất chống oxy hóa có tác dụng làm sạch, ngăn ngừa lão hóa, hạn chế nếp nhăn hữu hiệu - Ảnh: Brightside
6. Tẩy tế bào chết toàn thân của Cate Blanchett
Cate Blanchett sở hữu làn da toàn thân mềm mịn, đều màu bằng cách mát xa, tẩy tế bào chết cho cơ thể bằng hỗn hợp nước bưởi và dầu ô liu và muối biển. Điều này làm cho làn da mềm mại, ẩm mịn và hồng hào - Ảnh: Brightside
7. Mặt nạ tóc của Adriana Lima
Adriana làm mặt nạ tóc bằng cách nghiền nhuyễn bơ và trộn với tinh dầu hoặc để nguyên chất. Sau đó thoa lên tóc trong 30 đến 45 phút, sau đó gội sạch. Adriana áp dụng phương pháp này mỗi tuần một lần để giữ mái tóc mượt mà và sáng bóng - Ảnh: Brightside
8. Cách tẩy trang của Lupita Nyong'o
Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này có làn da rất khô, đó là lý do tại sao cô cực kỳ cẩn thận với các chất tẩy rửa. Lupita sử dụng dầu bơ để làm sạch da hàng ngày vì nguyên liệu này không chỉ loại bỏ trang điểm mà còn dưỡng ẩm làn da tuyệt vời - Ảnh: Brightside
9. Kem dưỡng ẩm của Emma Stone
Emma có làn da rất nhạy cảm, cô dễ bị dị ứng với hầu hết các loại kem và huyết thanh. Thay vào đó, nữ diễn viên nổi tiếng đã sử dụng dầu hạt nho để thay thế. Emma thoa lên khắp da mặt trước khi đi ngủ, nhờ điều này, cô sở hữu làn da khỏe đẹp, bớt nhạy cảm hơn - Ảnh: Brightside
10. Mặt nạ tóc Blake Lively
Mẹ của Blake đã dạy cô làm mặt nạ tóc đơn giản này, nguyên liệu rất dễ tìm, đó là bất cứ loại tinh dầu nào hoặc mayonaise. Đầu tiên, thoa các nguyên liệu đã chuẩn bị lên nửa dưới của mái tóc, sau đó gội đầu lại như bình thường. Bằng cách này, dầu gội đầu sẽ không làm khô tóc nhưng vẫn làm sạch được mồ hôi, bụi bẩn - Ảnh: Brightside
Áp dụng 10 bí quyết làm đẹp từ người nổi tiếng này, bạn chắc chắn sẽ sở hữu làn da, mái tóc và nhan sắc hoàn hảo.
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