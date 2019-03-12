10 bí kíp chăm sóc tại nhà giúp phục hồi mái tóc gãy rụng, bạc sớm, khô xơ trở nên óng ả, bồng bềnh nhanh chóng

Mái tóc đẹp, khỏe mạnh là điều mà mọi cô gái đều ao ước sở hữu. Tuy nhiên, việc chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc không hề khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Nếu vẫn chưa tìm ra phương pháp phù hợp, hãy tham khảo các mẹo sau đây.

Đầu tiên, thêm nước chanh và nước lọc cùng một ít tinh dầu bưởi vào chiếc bát. Dùng bàn chải đánh răng trộn đều rồi thoa hỗn hợp lên mái tóc thật nhẹ nhàng. Sau đó, bạn có thể đi dạo dưới ánh nắng buổi sáng khoảng 45 phút để tăng hiệu quả. Cuối cùng, xả lại bằng nước mát.

Nếu muốn mái tóc có vẻ đen óng, suôn mượt tự nhiên, bạn có thể sử dụng chanh tại nhà thay thế cho các loại mỹ phẩm đắt tiền.

Kiên trì làm điều này 2 tuần một lần sẽ giúp mái tóc óng ả một cách tự nhiên.

Nước cốt chanh làm cho mái tóc sáng màu, óng ả hơn - Ảnh: Internet

2. Ngủ trên gối lụa

Đi ngủ đúng cách cũng là phương pháp chăm sóc tóc hiệu quả và đơn giản. Nếu ngủ trên chiếc gối lụa, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng tóc gãy rụng, hư tổn xảy ra lúc nửa đêm, đặc biệt là với những người có thói quen dịch chuyển khi ngủ.

Hơn nữa, lụa không ma sát vào khuôn mặt, từ đó bảo vệ được cả làn da lẫn mái tóc.

3. Làm khô tóc bằng áo thun

Nhiều người có thói quen sử dụng chiếc khăn đã lau cơ thể sau khi tắm để làm khô mái tóc nhằm tiết kiệm thời gian và nghĩ việc này vô hại. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như vậy, chiếc khăn tắm thô ráp ma sát vào tóc gây ra vấn đề gãy rụng, khô xơ.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng áo thun từ cotton. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ nên dùng chúng để thấm lấy nước từ sợi tóc chứ không nên cọ xát.

4. Dùng dầu gội khô trước khi ngủ

Nếu không có thời gian để gội đầu vào buổi tối hoặc buổi sáng sau khi thức giấc, hãy cho dầu gội khô vào tóc trước khi đi ngủ. Sản phẩm này sẽ thấm hút dầu nhờn, tiêu diệt vi khuẩn giúp các sợi trở nên suôn mượt trở lại.

5. Tết tóc ướt để tạo kiểu gợn sóng

Bạn có thể sở hữu kiểu tóc xoăn sóng bồng bềnh mà chẳng cần ra tiệm hay sử dụng máy uốn, chỉ cần tết theo cách sau đây.

Sau khi gội đầu vào ban đêm, bạn dùng máy sấy đến khi còn hơi ẩm thì tết tóc thành từng phần nhỏ tùy thích. Giữ qua đêm, xõa tóc vào sáng hôm sau là bạn đã có ngay một kiểu tóc mới. Có thể sử dụng một ít keo xịt để giữ nếp tóc lâu hơn.

Đây là cách đơn giản giúp tạo kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng tại nhà - Ảnh: Internet

6. Đội mũ tắm để khóa độ ẩm

Một số người có sở thích gội đầu, sử dụng dầu xả sau khi tắm. Thay vào đó, hãy áp dụng loại dầu dưỡng này rồi đội mũ trước khi tắm. Trong quá trình tắm, dưỡng chất sẽ có đủ thời gian để thẩm thấu, đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra, nếu tắm nước với nước ấm, hơi nóng tỏa ra sẽ làm tóc hấp thụ nhiều dưỡng chất và trở nên mềm mượt, óng ả hơn. Đặc biệt, đây còn là phương pháp khóa độ ẩm hiệu quả.

7. Dầu gội tích hợp

Thay vì sử dụng dầu gội rồi đến dầu xả, bạn nên giảm thiểu lượng hóa chất tiếp xúc với tóc bằng cách dùng sản phẩm 2 trong 1.

8. Gội đầu bằng nguyên liệu tự nhiên

Dầu gội có thể vô tình loại sạch các loại dầu tự nhiên trên tóc vì có chứa xà phòng. Để ngăn ngừa khô xơ, bạn có thể làm sạch tóc bằng những baking soda hoặc giấm gạo, giấm táo. Những nguyên liệu tự nhiên này còn ngăn ngừa gàu, nấm da đầu hiệu quả.

Hơn nữa, học theo phụ nữ xưa gội đầu bằng bồ kết, lá ổi, thảo dược là cách tuyệt vời để chăm sóc mái tóc.

Gội đầu bằng thảo dược tự nhiên giúp mái tóc chắc khỏe và suôn mượt - Ảnh: Internet

9. Đừng gội đầu quá nhiều

Dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng việc loại bỏ thói quen gội đầu mỗi ngày không phải ai cũng làm được vì mái tóc bết dính, da dầu đầy dầu nhờn cực kỳ khó chịu.

Làm sạch da đầu, mái tóc là điều quan trọng nhưng bạn không nên thực hiện quá nhiều vì chúng sẽ gây ra các hậu quả như tóc gãy rụng, khô xơ, da đầu kích ứng. Tốt nhất, bạn chỉ nên gội đầu 2 - 3 lần một tuần.

Nếu mái tóc bết dính vào giữa các lần gội, hãy dùng phấn rôm hay dầu gội khô để xử lý.

10. Dầu dừa loại bỏ tóc bạc

Tóc bạc bởi tuổi tác, lão hóa, căng thẳng khiến vẻ ngoài bỗng già đi cả chục tuổi. Một biện pháp tự nhiên có thể làm giảm tốc độ tóc bạc, điều trị tóc bạc sớm là mát xa da đầu bằng dầu dừa nguyên chất vào buổi tối.

Axit lauric và axit béo chuỗi trong loại tinh dầu này sẽ phục hồi mái tóc bạc trở nên đen óng, mượt mà nhanh chóng.

Dầu dừa giúp tóc đen óng, ngăn ngừa bạc sớm, gãy rụng - Ảnh: Internet

Chăm sóc theo 10 bí quyết trên, mái tóc của bạn sẽ luôn mềm mại, suôn mượt và óng ả mà chẳng cần tìm đến mỹ phẩm hay đi dưỡng ở tiệm.