8 bí quyết từ chuyên gia giúp mái tóc nhanh dài và suôn mượt hơn mà không cần đến mỹ phẩm

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/03/2019 11:32

Brightside đã thu thập 8 lời khuyên từ chuyên gia giúp mái tóc luôn suôn mượt và bồng bềnh. Hơn nữa, những bí quyết này còn có khả năng dưỡng dài tóc cực kỳ nhanh chóng.

Nếu mái tóc đang rất khô xơ, chẻ ngọn, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau đây để phục hồi chúng nhanh chóng. Hơn nữa, các bí quyết này còn giúp mái tóc ngắn trở nên suôn dài nhanh chóng hơn.

Bí quyết chăm sóc tóc từ chuyên gia

Gội đầu như một chuyên gia

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Gội đầu đúng cách là phương pháp chăm sóc tóc đơn giản - Ảnh: Brightside

1. Nhiệt độ nước phải thoải mái đối với mỗi người. Đứng dưới vòi hoa sen trong 1 phút và đảm bảo toàn bộ mái tóc của bạn đã ướt.

2. Bóp một ít dầu gội (kích thước bằng đồng xu lớn) lên tay và tạo bọt. Tiếp đó, thoa dầu gội lên đầu theo chuyển động tròn, di chuyển từ đỉnh đầu xuống phía dưới.

3. Mát xa khắp đầu, mái tóc. Các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên gội đầu trong 5 phút. 

4. Cuối cùng, nên xả tóc bằng nước lạnh. Điều này sẽ tăng cường lớp biểu bì và tóc, đồng thời giữ được độ ẩm giúp mái tóc trông óng ả hơn. 

Sử dụng thảo dược

Các loại thảo mộc sẽ chống lại dầu nhờn giúp mái tóc luôn mềm mượt. Ngoài kiểm soát hoạt đông của tuyến bã nhờn, tinh dầu từ thảo mộc còn làm dịu da và điều trị viêm. Bạn có thể thêm loại nguyên liệu này vào nước lạnh để xả lại tóc sau khi gội đầu. 

8 bí quyết từ chuyên gia giúp mái tóc nhanh dài và suôn mượt hơn mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 2
Tinh dầu từ các loại thảo mộc cực kỳ tốt đối với da đầu, mái tóc - Ảnh: Brightside

Không nên gội đầu mỗi ngày

Nếu bạn gội đầu mỗi ngày, tốt hơn hết là nên thay đổi thói quen này. Thói quen này có thể làm tồi tệ hơn tình trạng tóc bết dính, da đầu đầy nhờn và mồ hôi. Hơn nữa, gội đầu thường xuyên sẽ làm mái tóc khô xơ, dễ rối.

Sử dụng dầu gội khô trước khi tập luyện

Sử dụng dầu gội khô sau khi tập luyện là điều vô ích. Tốt hơn là bạn nên áp dụng dầu gội khô trước khi tập thể dục để chúng có thể hấp thụ tất cả mồ hôi trong quá trình vận động.

Vệ sinh gối ngủ

Hãy làm sạch vỏ gối, chăn thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của da và mái tóc. Vì thời gian trôi qua, vỏ gối sẽ hấp thụ các tế bào biểu bì, mỹ phẩm trang điểm cũ và tạo ra một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sống. Để bảo vệ sức khỏe, nhan sắc, chúng ta phải thay vỏ gối ít nhất một lần mỗi tuần. Nếu tóc nhờn, tốt hơn bạn nên thực hiện điều này 2 lần một tuần.

Nước chanh cho mái tóc

8 bí quyết từ chuyên gia giúp mái tóc nhanh dài và suôn mượt hơn mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 3
Chanh là một nguyên liệu giảm dầu nhờn, điều trị gàu, nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe tuyệt vời - Ảnh: Brightside

Nước chanh chống lại sự bóng nhờn, giữ cho mái tóc tươi tắn, bồng bềnh và có độ bóng tự nhiên. Thật dễ dàng để chuẩn bị, bạn chỉ cần trộn nước ép từ 1 quả chanh với một lít nước. Sau đó, dùng hỗn hợp này để xả tóc sau khi gội.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao

Kiểu buộc cao giúp mái tóc tươi mới, bồng bềnh lâu hơn. Nếu đang ở nhà, hãy luôn buộc đuôi ngựa cao hoặc búi tóc và thả tóc xuống trước khi ra ngoài. Thủ thuật này sẽ hạn chế tình trạng bết dính, gàu, mẩn ngứa da đầu vượt trội.

Chăm sóc da đầu

8 bí quyết từ chuyên gia giúp mái tóc nhanh dài và suôn mượt hơn mà không cần đến mỹ phẩm - Ảnh 4
Chăm sóc da đầu là cách giúp mái tóc chắc khỏe hơn - Ảnh: Brightside

Tất cả các sản phẩm như mặt nạ, dầu dưỡng, dầu xả chủ yếu được sử dụng cho tóc. Tuy nhiên, bạn nên lưu tâm hơn đến da đầu bằng cách dùng các loại dưỡng chất từ tự nhiên để mát xa trong quá trình gội. Phương pháp này sẽ tăng cường sự chắc khỏe nơi nang lông, duy trì sự chắc khỏe của sợi tóc. Hơn nữa, đây là cách hỗ trợ sự phát triển của các sợi tóc.

Với 8 bí quyết đơn giản này, mái tóc của bạn dù khô xơ, dễ gãy rụng đến mấy cũng trở nên suôn mượt, óng ả hơn sau thời gian ngắn.

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