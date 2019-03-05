Là phụ nữ nhất định phải biết hết 9 tác dụng của Vaseline đối với da và tóc để tiết kiệm cả đống tiền chi cho mỹ phẩm hàng hiệu

Ngoài việc giữ ẩm cho đôi môi, Vaseline còn mang đến vô vàn công dụng làm đẹp khác cực kỳ bổ ích. Để hiểu rõ hết lợi ích của loại mỹ phẩm rẻ tiền này, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Tất cả những gì bạn cần làm là lấy một ít đường trộn đều cùng lượng Vaseline vừa đủ, khi thu được hỗn hợp sền sệt thì thoa lên môi. Nhẹ nhàng mát xa đôi môi theo chuyển động tròn. Sau đó, dùng khăn ướt lau sạch, rửa lại bằng nước ấm.

Bạn có thể kết hợp Vaseline để tẩy tế bào chết cho đôi môi. Phương pháp này mang đến hiệu quả tương tự như những loại mỹ phẩm khác trên thị trường mà giá thành lại rất thấp.

Dùng Vaseline để tẩy da chết cho đôi môi rất hiệu quả mà tiết kiệm - Ảnh: Internet

2. Làm làn da sáng mịn

Thoa một chút Vaseline lên xương gò má và xương chân mày, làn da của bạn sẽ trở nên trắng sáng, hồng hào hơn hẳn. Cách này còn giúp duy trì độ ẩm trên da trong thời gian dài.

Chỉ cần thoa một ít Vaseline lên gò má, khuôn mặt sẽ sáng bừng trông thấy - Ảnh: Internet

3. Làm mềm khuỷu tay

Nếu gặp phải tình trạng khuỷu tay nứt nẻ, bong tróc da, bạn chỉ cần thoa một ít Vaseline lên trước khi ngủ. Đến sáng hôm sau, làn da nơi khô nứt sẽ trở nên mềm mịn, hồng hào hơn hẳn.

4. Nuôi dưỡng mái tóc suôn mượt

Lấy một lượng nhỏ Vaseline cho vào lòng bàn tay, sau đó thoa lên tóc. Chúng sẽ giúp các sợi tóc suôn mượt mà không khô rối, tuy nhiên, chỉ nên dùng một lượng nhỏ để tránh tình trạng bết dính.

Vaseline còn có công dụng phục hồi mái tóc khô xơ trở nên bồng bềnh, mềm mượt - Ảnh: Internet

5. Dưỡng dài lông mày và lông mi

Chăm chỉ thoa Vaseline mỗi buổi tối, lông mi và lông mày của bạn sẽ trở nên dài, đen mượt tự nhiên.

6. Giữ hương nước hoa

Trước khi xịt nước hoa, hãy thoa một ít Vaseline lên cổ và cổ tay. Vaseline sẽ níu giữ mùi nước hoa lâu và bền suốt cả ngày dài.

7. Tẩy trang mắt

Chỉ cần một vài thao tác đơn giản cùng với Vaseline, bạn sẽ loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm quanh mắt, làm sạch khuôn mặt trong vài giây. Sau đó, chỉ cần dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ là da mặt sẽ thông thoáng hoàn toàn.

Vaseline hoạt động tương tự dầu tẩy trang - Ảnh: Internet

8. Chữa lành vết nứt bàn chân

Vaseline là một trong những phương pháp chữa lành bàn chân nứt nẻ, phục hồi gót chân mềm mại hiệu quả hơn. Đầu tiên, trước khi ngủ, hãy thoa Vaseline lên chân, sau đó đeo tất vào và giữ qua đêm.

9. Chăm sóc lớp biểu bì

Vaseline là phương pháp hiệu quả để bảo vệ và sửa chữa lớp biểu bì khô giúp móng tay dẻo dai hơn. Rất đơn giản, dùng bông tăm để thoa Vaseline lên móng tay, chú ý các kẻ nhỏ. Giữ khoảng 1 giờ đồng hồ thì rửa sạch là hoàn thành.

Vaseline giúp móng tay mềm, dẻo dai, đồng thời ngăn ngừa tình trạng khô nứt hiệu quả - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay những phương pháp làm đẹp từ Vaseline trên, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền mà vẫn sở hữu được làn da khỏe đẹp, mái tóc suôn mượt.