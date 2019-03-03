Mùa hè nắng nóng khiến da đầu sinh gàu, mẩn ngứa, tóc gãy rụng, hãy đun sôi vài lá trà xanh theo cách này để gội

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/03/2019 08:00

Nếu đang gặp phải vấn đề về mẩn ngứa, gàu hay tóc gãy rụng, hãy học công thức nấu nước lá trà xanh sau đây để gội mỗi ngày.

Vào mùa hè, mồ hôi da dầu tiết ra nhiều hơn, đây là môi trường lí tưởng để vi khuẩn sinh sôi, nấm và gàu xuất hiện. Những vấn đề này còn khiến chân tóc yếu, dễ gãy rụng hơn. Để giải quyết tất cả, ngoài chế độ ăn uống phù hợp, khoa học, bạn có thể áp dụng phương pháp gội đầu bằng lá trà xanh sau đây.

Phương pháp trị gàu, giảm rụng tóc bằng lá trà xanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 10 lá trà xanh 

- 2 lít nước

- Nửa quả chanh tươi

- Vài hạt muối

Cách thực hiện:

Đầu tiên, rửa sạch lá trà xanh rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Đổ nước lọc đã chuẩn bị vào nồi, đun sôi thì cho lá trà đã sơ chế vào, đậy kín nắp khoảng 2 phút thì tắt bếp.

Bây giờ, vắt nước chanh tươi và cho muối vào hỗn hợp, đợi đến khi nguội là có thể sử dụng được ngay. 

Mùa hè nắng nóng khiến da đầu sinh gàu, mẩn ngứa, tóc gãy rụng, hãy đun sôi vài lá trà xanh theo cách này để gội - Ảnh 1
Trà xanh, chanh, muối là những nguyên liệu giàu kháng khuẩn rất tốt cho da đầu đang ngứa, gàu và tóc gãy rụng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Làm ướt mái tóc và da đầu bằng nước ấm. Sử dụng hỗn hợp nước trà xanh vừa làm thấm ướt khắp tóc, da đầu. Sau đó, dùng khăn mỏng hoặc mũ ni lông để ủ trong khoảng 10 phút. Tốt nhất là bạn nên dùng khi nước trà còn đang ấm. 

Cuối cùng, gội sạch lại với dầu gội và nước mát là hoàn thành. 

Mùa hè nắng nóng khiến da đầu sinh gàu, mẩn ngứa, tóc gãy rụng, hãy đun sôi vài lá trà xanh theo cách này để gội - Ảnh 2
Thường xuyên gội đầu bằng trà xanh sẽ giúp mái tóc chắc khỏe, suôn mượt - Ảnh: Internet

Áp dụng phương pháp này khoảng 2 lần mỗi tuần, sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ nhận thấy gàu, ngứa giảm hẳn. Mái tóc cũng trở nên suôn mượt và chắc khỏe hơn rất nhiều. 

Tác dụng của lá trà xanh đối với mái tóc

Trà xanh là loại lá giàu kháng khuẩn, chống viêm, do đó giúp loại sạch vi khuẩn, bụi bẩn gây ra bệnh về da đầu chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Hơn nữa, nguồn chất chống oxy hóa trong loại thảo mộc này ngăn ngừa tóc gãy rụng hiệu quả. 

Trong công thức này còn sử dụng chanh và muối, đây đều là những nguyên liệu giàu chất kháng khuẩn, chống viêm không thua kém gì trà xanh. Do đó, phương pháp với 3 thành phần này cực kỳ hữu dụng trong việc tăng cường sức khỏe da đầu và mái tóc. 

Mùa hè nắng nóng khiến da đầu sinh gàu, mẩn ngứa, tóc gãy rụng, hãy đun sôi vài lá trà xanh theo cách này để gội - Ảnh 3
Trà xanh là loại thảo dược cực kỳ tốt cho sức khỏe của làn da và mái tóc - Ảnh: Internet

Ngoài việc sử dụng hỗn hợp từ trà xanh này, bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, đặc biệt là biotin để giúp mái tóc chắc khỏe, suôn mượt từ bên trong. Hơn nữa, uống thật nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng tiết quá nhiều mồ hôi trong ngày hè, hạn chế sinh gàu gây ngứa da đầu. 

Mùa hè nắng nóng khiến da đầu sinh gàu, mẩn ngứa, tóc gãy rụng, hãy đun sôi vài lá trà xanh theo cách này để gội - Ảnh 4
Mái tóc chắc khỏe nhờ gội đầu bằng trà xanh thường xuyên - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công khi áp dụng phương pháp chăm sóc tóc bằng trà xanh này trong ngày hè. 

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