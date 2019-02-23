1 nhánh nha đam - 8 tác dụng 'thần kỳ' đối với làn da và mái tóc mà phụ nữ nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/02/2019 13:42

Brightside đã đăng tải 8 tác dụng làm đẹp làn da và mái tóc tuyệt vời từ nha đam cực kỳ đơn giản, rẻ tiền mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

Nha đam gồm khoảng 99% nước cùng hàm lượng dưỡng chất dồi dào. Đây là một "siêu thực phẩm" đối với làn da, mái tóc và sức khỏe

Bí quyết làm đẹp bằng nha đam

1. Điều trị vết cắt và vết thương

Nha đam được biết đến với tác dụng chữa lành tuyệt vời các loại tổn thương trên da, chẳng hạn như vết cắt. Dưỡng chất từ loại thực vật này làm tăng sự phát triển của tế bào da và đẩy nhanh quá trình tái tạo mô. Điều này giúp vết thương nhanh lành hơn.

Điều bạn cần làm là lấy gel nha đam thoa lên các vùng da đang bị tổn thương.

2. Điều trị bỏng

1 nhánh nha đam - 8 tác dụng 'thần kỳ' đối với làn da và mái tóc mà phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 1
Nha đam là nguyên liệu điều trị bỏng, cháy nắng vượt trội - Ảnh: Internet

Nha đam được sử dụng để điều trị vết bỏng nhỏ nhờ tác dụng làm mát, giảm viêm và kích hoạt tái tạo mô, tế bào mới. Bạn chỉ cần lấy gel nha đam áp lên vùng da bị bỏng mỗi ngày.

3. Điều trị vết côn trùng cắn

Côn trùng cắn gây ra cảm giác ngứa vì nước bọt của chúng có thể chứa các độc tố và chất gây dị ứng. Nha đam sẽ làm mát, giảm đau, ngứa và viêm sau thời gian ngắn.

4. Tẩy tế bào chết

1 nhánh nha đam - 8 tác dụng 'thần kỳ' đối với làn da và mái tóc mà phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 2
Kết hợp nha đam với muối hạt hay đường, bạn sẽ có ngay hỗn hợp tẩy tế bào chết hiệu quả - Ảnh: Internet

Nha đam sẽ giúp bạn sở hữu làn da tươi mới vì khả năng tẩy tế bào chết vượt trội. Bạn chỉ cần trộn đều 2 muỗng canh gel nha đam, 2 muỗng canh đường nâu hữu cơ, 1 muỗng canh nước cốt chanh đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, thoa chúng lên khuôn mặt, mát xa và rửa sạch.

5. Ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá

1 nhánh nha đam - 8 tác dụng 'thần kỳ' đối với làn da và mái tóc mà phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 3
Nha đam cũng là một phương thuốc điều trị mụn trứng cá hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Nha đam có khả năng sửa chữa các tế bào hư tổn nhờ đặc tính chống nấm và chống vi khuẩn. Điều này còn giúp nha đam trở thành phương thuốc điều trị mụn trứng cá hiệu quả. 

6. Kem dưỡng ẩm da

Nha đam là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời, đặc biệt rất tốt cho làn da khô hoặc nhạy cảm. Vì lọai nguyên liệu này hấp thụ rất nhanh và giữ ẩm mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Bạn có thể kết hợp gel nha đam với dầu dừa để làm kem dưỡng ẩm da tại nhà.

7. Thanh lọc cơ thể 

Nha đam có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm rất mạnh giúp cơ thể đào thải độc tố vượt trội. Bạn có thể uống sinh tố, nước uống từ nha đam mỗi ngày để loại bỏ hoàn toàn chất độc ra khỏi cơ thể.

8. Chăm sóc mái tóc

Dùng gel nha đam để gội đầu hoặc mát xa da đầu khoảng 2 lần mỗi tuần là phương pháp tuyệt vời để điều trị gàu, nấm, mẩn ngứa chỉ sau thời gian ngắn. Loại nguyên liệu này còn mang đến cho bạn mái tóc suôn mượt, óng ả mà chẳng cần đến tiệm chăm sóc. 

Sử dụng nha đam theo 8 bí quyết trên, bạn sẽ sở hữu làn da, mái tóc và cơ thể khỏe đẹp mà chẳng cần đến đống mỹ phẩm đắt tiền.

7 cách sử dụng gel nha đam làm đẹp tại nhà được bác sĩ da liễu khuyến khích

7 cách sử dụng gel nha đam làm đẹp tại nhà được bác sĩ da liễu khuyến khích

Theo lời khuyên của các bác sĩ da liễu được đăng tải trên Health, bạn có thể sử dụng gel nha đam để điều trị mụn trứng cá, vết thương nhỏ và một số vấn đề về da khác sau đây.

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