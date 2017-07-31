Mụn đầu đen hình thành khi các lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu nhờn, bụi bẩn, tế bào chết và các tạp chất khác. Các chất bẩn này bị oxy hóa dẫn đến các đốm đen trên da. Chúng có thể xuất hiện trên mũi, cằm, trán, lưng hoặc tay chân. Phương pháp điều trị hữu hiệu nhất là xông hơi bằng sả để giãn nở lỗ chân lông, làm sạch sâu cho da rồi dùng mặt nạ lòng trắng trứng để lột, mụn đầu đen sẽ biến mất không dấu vết và da trắng nõn nà, căng mịn.

Xông hơi bằng sả giúp thải độc, làm sạch sâu trong lỗ chân lông, sạch nhờn bụi và đẩy mụn đầu đen trồi lên bề mặt da.

Chuẩn bị:

- 1 nắm sả tươi và 1 muỗng muối hạt.

Cách làm:

- Sả đem rửa sạch, đập dập rồi cho vào nồi nhỏ chứa khoảng 1 lít nước, đun sôi lên để sả tiết hết tinh dầu ra. Sau đó, thêm 1 muỗng muối hạt vào và khuấy đều.

- Lấy một chiếc khăn trùm kín lên đầu, từ từ cúi mặt xuống nồi nước và điều chỉnh khoảng cách vừa phải, tránh để không quá gần bởi có thể gây bỏng da nhưng cũng không được quá xa vì khiến việc xông mặt không đạt hiệu quả.

- Xông khoảng 10 - 15 phút là được. Dùng bông tẩy trang thấm khô nước còn đọng trên mặt.

2. Lột mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng

Sau khi xông mặt với sả, lỗ chân lông đã được giãn nở, mụn đầu đen trồi lên bề mặt da, chỉ cần dùng lòng trắng trứng để lột sẽ loại bỏ mụn rất dễ dàng.

Lòng trắng trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cho da như selen, protein, kali... giúp lỗ chân lông se khít, trị mụn đầu đen xóa nhăn và làm căng da mặt.

Chuẩn bị:

- 1 lòng trắng trứng, 1 bàn chải cũ và 1 mặt nạ giấy.

Cách làm:

- Tách riêng lòng trắng rồi đánh tan. Nhúng bàn chải vào lòng trắng trứng rồi mát xa theo chuyển động tròn đều khắp mặt trong vòng 5 phút. Tránh vùng mắt và miệng.

- Dán miếng mặt nạ giấy lên mặt, vỗ nhẹ. Thoa thêm một lớp lòng trắng trứng lên mặt nạ giấy.

- Để khoảng 30 phút cho mặt nạ khô hoàn toàn thì lột mặt nạ ra theo chiều từ cằm lên trán.

- Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm.