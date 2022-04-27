Xả tóc bằng hương thảo: Phương pháp lạ mà quen giúp dưỡng tóc chuyên sâu, mượt mà óng ả

Xả tóc bằng hương thảo là một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả để cải thiện sự phát triển của tóc mà không quá vất vả về lịch trình hay cháy túi tiền của bạn.

Hương thảo có chứa một số đặc tính chống oxy hóa và các hóa chất thực vật mạnh có tác dụng chữa bệnh và trẻ hóa cơ thể. Nó điều trị rụng tóc, tăng cường lưu thông máu và làm dịu các cơn đau cơ.

Xả tóc bằng nước hương thảo có thể làm tăng lưu lượng máu đến da đầu, nuôi dưỡng các nang tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Ảnh minh họa: Internet

1. Xả bằng nước ngâm hương thảo

Lấy một vài nhánh hương thảo tươi. Đặt chúng vào một cái lọ kín và đổ đầy nước. Để nó qua đêm hoặc trong vài giờ, và sau đó lọc dung dịch. Nước ngâm cây hương thảo của bạn đã sẵn sàng để sử dụng. Gội đầu bằng dầu gội nhẹ và thoa nước hương thảo lên tóc và da đầu. Mát xa trong một hoặc hai phút và để ngâm trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước mát.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nước lá hương thảo đun sôi

Lấy một vài nhánh hương thảo tươi hoặc khô. Đổ 2 cốc nước vào nồi và cho lá hương thảo vào. Đun nóng dung dịch. Sau khi sôi, giảm lửa và đậy nắp nồi. Để lửa nhỏ trong 5 phút rồi bắc ra khỏi bếp. Lọc lấy phần nước này và cất vào chai. Sử dụng nó để xả tóc của bạn sau khi gội đầu và dưỡng. Mát xa nước hương thảo lên da đầu và để trong ít nhất 10-15 phút trước khi gội sạch.

Lợi ích của hương thảo đối với tóc

Hương thảo có chứa các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và kháng nấm, giúp trẻ hóa da đầu khi hương thảo được thoa tại chỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo cũng chứa các chất phytochemical, bao gồm axit carnosic và axit rosmarinic, có thể giúp sửa chữa và bảo vệ các mô của bạn. Sử dụng hương thảo trên tóc mang lại những lợi ích sau:

Kích thích sự phát triển của các nang tóc Cải thiện lưu lượng máu đến da đầu Giúp chống lại gàu nhờ đặc tính kháng nấm của nó Làm mềm tóc và có thể giúp đẩy lùi hư tổn tóc do đặc tính chống oxy hóa của nó

Nước hương thảo có giúp tóc mọc không?

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo là một nguồn giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho tóc và nang tóc của bạn. Tác dụng này giúp phục hồi tóc hư tổn và loại bỏ xoăn cứng, giúp tóc bạn mềm mại và bóng mượt.

Hương thảo cũng giúp tăng lưu thông máu đến da đầu và nuôi dưỡng các nang tóc. Các nang tóc khỏe mạnh tạo ra tóc khỏe mạnh và dẫn đến tăng độ chắc và dài của tóc.

Bằng chứng khoa học hỗ trợ việc sử dụng hương thảo trên tóc

Ảnh minh họa: Internet

Các tài liệu còn thưa thớt về tác dụng của hương thảo trong việc ngăn ngừa rụng tóc. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 đã chứng minh những tác động tích cực của hương thảo đối với những bệnh nhân bị rụng tóc.

Theo nghiên cứu này, sự gia tăng mọc tóc từ việc sử dụng hương thảo tương tự như tác dụng của minoxidil 2% (một loại thuốc phổ biến được sử dụng để điều trị rụng tóc) khi sử dụng thường xuyên. Dầu hương thảo cũng dịu nhẹ hơn trên da đầu và ít gây kích ứng và ngứa da đầu hơn nhiều so với minoxidil 2%.

Các nhà khoa học tham gia vào nghiên cứu này kết luận rằng dầu hương thảo có thể được sử dụng như một sự thay thế an toàn hơn cho minoxidil ở một số bệnh nhân. Tuy nhiên, nghiên cứu thêm là cần thiết để hỗ trợ tuyên bố này.

Hương thảo cũng chứa vitamin B phức hợp, chất chống oxy hóa và mangan. Những dưỡng chất này giúp nuôi dưỡng da đầu và tăng sự phát triển của tóc.

Tác dụng phụ có thể xảy ra

Hương thảo là một loại thảo mộc tự nhiên và thường không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, một số người có thể gặp phải:

Phản ứng dị ứng nhẹ

Ngứa

Lưu ý: Dầu hương thảo không dùng để uống và có thể gây độc nếu dùng đường uống.



Ảnh minh họa: Internet

Nước hương thảo khi được sử dụng thường xuyên, có thể là một giải pháp hoàn toàn tự nhiên tuyệt vời cho tình trạng bết tóc của bạn. Nó giúp tăng sự phát triển của tóc, làm mềm tóc và nuôi dưỡng da đầu. Luôn nhớ thực hiện kiểm tra thử trước xem bạn có bị dị ứng không khi bôi bất cứ thứ gì trực tiếp lên da đầu nhé.

Theo Emedihealth