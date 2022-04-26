Với những lợi ích có một không hai này, củ dền xứng đáng là "hoa khôi" làng mỹ phẩm dưỡng tóc bồng bềnh bóng mượt

Củ dền tốt cho tóc của bạn theo những cách sau:

Củ dền cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cải thiện sức khỏe mái tóc của bạn theo nhiều cách khác nhau. Bài viết này sẽ tập trung vào những lợi ích cho tóc mà củ dền mang lại và cách bạn có thể tận dụng chúng.

Tiêu thụ củ dền giúp cải thiện hemoglobin của bạn bằng cách tăng số lượng máu đỏ của bạn. Tác dụng này chủ yếu là do hàm lượng sắt, axit folic và kali được cơ thể sử dụng để sản xuất máu mới.

Từ đó, lượng máu chảy đến da đầu cùng với phần còn lại của cơ thể tăng lên, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và oxy hơn đến các nang tóc. Các nang tóc được nuôi dưỡng tốt hơn sẽ vô tình tạo ra tóc tốt hơn.

2. Hỗ trợ thanh lọc máu

Ăn củ dền được biết là có tác dụng cải thiện lưu lượng bạch huyết khắp cơ thể. Chất lỏng bạch huyết thu thập chất độc và thải chúng ra khỏi cơ thể, củ cải đường giúp kích thích sự thoát bạch huyết.

Do đó, loại rau củ bổ dưỡng này giúp làm sạch máu của bạn cũng như các cơ quan khác nhau như thận, gan, ruột và dạ dày. Tác dụng giải độc này có tác động tích cực đến sức khỏe chung của bạn, bao gồm cả chất lượng tóc của bạn.

3. Nuôi dưỡng các nang tóc để chất lượng tóc phát triển tốt hơn

Củ dền có chứa một số chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của tóc và sự phát triển của tóc chẳng hạn như kali, sắt, folate, vitamin A và C, protein, magiê và canxi. Các vitamin và khoáng chất này kích thích các nang tóc của bạn tạo ra các sợi chắc và khỏe, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển của chúng.

Hàm lượng vitamin C cao trong củ cải đường được cơ thể sử dụng để tạo ra một loại protein cấu trúc gọi là collagen. Collagen là thành phần chủ yếu cấu tạo nên sợi tóc.

Sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng nói trên có thể cản trở chất lượng tóc cũng như sự phát triển của tóc. Ví dụ, không tiêu thụ đủ kali và sắt có thể làm cho tóc của bạn trở nên bạc và yếu. Thiếu vitamin A, protein và canxi trong chế độ ăn uống cũng có thể khiến tóc bạn dễ gãy và thiếu sức sống.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, củ cải đường có chứa nhiều carotenoid, chất chống oxy hóa mạnh được biết là có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn, dẫn đến tăng cường phân phối chất dinh dưỡng đến các nang tóc.

4. Giảm và sửa chữa tóc hư tổn

Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại hoạt động có hại của các gốc tự do gây hại cho các tế bào và mô khỏe mạnh, bao gồm cả các nang tóc của bạn.

Thêm vào đó, nó chứa rất nhiều sắt, kali và chất điện giải, tất cả đều giúp phục hồi tóc hư tổn và xỉn màu để giữ cho chúng không bị gãy hoặc rụng.

5. Làm dịu chứng viêm da đầu

Ảnh minh họa: Internet

Các gốc tự do làm hỏng các tế bào khỏe mạnh và kích hoạt tình trạng viêm trong cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ và trung hòa các gốc tự do này để giảm viêm.

Viêm da đầu có thể cản trở hoạt động của các nang lông, khiến tóc bị sơ và kém phát triển. Tuy nhiên, liều lượng lớn chất chống oxy hóa có trong củ dền có thể giúp hạn chế loại viêm da đầu để tạo điều kiện cho các nang tóc hoạt động bình thường.

Củ cải đường cũng chứa nhiều mangan, được cơ thể sử dụng để tạo ra một chất chống oxy hóa mạnh, rất tốt để chống lại loại viêm này.

6. Hoạt động như một loại thuốc nhuộm tóc tự nhiên

Ảnh minh họa: Internet

Củ dền có màu sắc từ một nhóm chất chống oxy hóa mạnh được gọi là betalain, chứa một sắc tố màu đỏ tía đậm được gọi là betacyanin. Những chất chống oxy hóa này hạn chế hoạt động gây hại của các gốc tự do để bảo vệ tóc của bạn chống lại stress oxy hóa mà chúng gây ra.

Nhưng sắc tố betacyanin cũng được sử dụng như một chất tạo màu trong các loại mỹ phẩm và thuốc khác nhau. Khi thoa lên tóc vàng hoặc nâu nhạt, sắc tố tự nhiên này sẽ chuyển sang màu đỏ hoặc tía cho mái tóc của bạn.

Trong khi đó, tóc sẫm màu có xu hướng có màu tía hơn, hầu như có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời. Không giống như thuốc nhuộm tóc bằng hóa chất, củ dền giúp biến đổi diện mạo cho mái tóc của bạn mà không gây hư tổn.

Cách nhuộm tóc bằng củ dền

Phương pháp 1:

Đổ 1 cốc nước ép củ dền, 1/2 cốc trà đen hoặc cà phê, và 1 muỗng canh nước hoa hồng vào bát và trộn đều chúng. Bôi hỗn hợp này lên tóc. Để nó trong 1 giờ, và sau đó rửa sạch bằng nước thường.

Phương pháp 2:

Chiết xuất nước ép từ 2–3 củ cải đường. Trộn nước ép củ dền với 4 muỗng canh dầu vận chuyển như dầu dừa hoặc dầu ô liu. Thường xuyên áp dụng giải pháp này cho tóc của bạn. Che tóc của bạn bằng một bọc nhựa đầu để tránh nhỏ giọt. Để yên trong ít nhất 1 giờ. Rửa sạch bằng nước thường.

Thuốc nhuộm tóc tự nhiên này sẽ để lại cho mái tóc của bạn một màu hơi đỏ và có thể giữ trong vài tuần.

Làm thế nào để tiêu thụ củ dền cho sức khỏe của tóc

Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn thoa trực tiếp củ cải đường lên tóc và da đầu, bạn có thể tận dụng lợi ích của chúng bằng cách ăn củ cải đường như một phần của chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng. Dưới đây là một số cách dễ dàng nhưng ngon miệng để thêm củ dền vào bữa ăn của bạn:

Củ cải đường bào có thể được thêm vào món salad hoặc xà lách trộn thông thường của bạn.

Xay củ dền để tạo thành hỗn hợp sền sệt và trộn với sữa chua Hy Lạp để có món ăn bổ dưỡng.

Uống 200 ml nước ép củ dền tươi hàng ngày để có lợi cho tóc tối đa. Điều quan trọng là bạn nên ăn nó tươi vì nước trái cây bắt đầu mất giá trị dinh dưỡng khi bảo quản. Nước ép củ cải đường đóng gói thường chứa ít chất dinh dưỡng hơn cùng với đường bổ sung có hại cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Bạn cũng có thể nấu và ăn lá củ cải đường theo cách tương tự như rau bina.

Những lưu ý khi sử dụng củ dền trên tóc

Sử dụng củ dền tại chỗ để nhuộm tóc là hoàn toàn an toàn với ít hoặc không có tác dụng phụ được báo cáo. Tuy nhiên, bạn nên tiến hành kiểm tra thử trước khi thoa lên da đầu để loại trừ bất kỳ trường hợp dị ứng hoặc phản ứng có hại nào.

Nếu bạn có tình trạng da đầu từ trước hoặc da nhạy cảm, tốt nhất nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi thoa củ dền lên da đầu.

Ăn củ dền có thể gây hại cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc sỏi thận hay bị bệnh về túi mật.

Củ dền chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ, sửa chữa và nuôi dưỡng tóc của bạn.

Nhưng để chúng mang lại những lợi ích này, bạn phải tiêu thụ chúng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể. Không có thực phẩm nào có thể giải quyết các vấn đề về tóc của bạn nhanh chóng tức thì và đối với củ cải đường cũng vậy.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chúng tại chỗ để tạo cho tóc màu đỏ hoặc tím đẹp mắt. Nó cung cấp một giải pháp thay thế an toàn hơn và rẻ hơn cho thuốc nhuộm tóc hóa học gây hư tổn và khô tóc của bạn.

Theo Emedihealth