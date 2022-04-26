8 mẹo giúp bạn thoát khỏi mụn cóc một cách tự nhiên

Đừng tuyệt vọng, đây là tập hợp một số biện pháp hiệu quả nhất để loại bỏ mụn cóc dành cho bạn và tăng cường sự tự tin của bạn bằng cách sở hữu làn da sạch sẽ và hình ảnh cơ thể tích cực hơn.

Rõ ràng, mật ong có thể được sử dụng theo nhiều cách hơn là chỉ trong trà hoặc sữa chua của bạn. Bạn thực sự có thể sử dụng nó nếu bạn cần điều trị mụn cóc khó chịu. Nó có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Nó cũng đã được chứng minh là một rào cản hiệu quả chống lại nhiễm trùng do độ nhớt cao. Khi bạn đắp mụn cóc bằng mật ong, bạn sẽ lấy đi tất cả oxy và kết quả là mụn cóc sẽ biến mất.

Cách làm:

Bạn nên sử dụng ật ong dạng y tế như mật ong manuka. Bôi một lớp mật ong dày lên mụn cóc. Lau sạch mật ong thừa xung quanh khu vực này. Dùng băng quấn để che mụn cóc và ngăn mật ong chảy ra. Để nó qua đêm. Lặp lại nhiều lần nếu cần, luôn đảm bảo rằng bạn đã làm sạch băng trước khi sử dụng lại.

2. Nước ấm và muối biển

Đây có thể là cách dễ dàng nhất để loại bỏ những mụn cóc khó coi. Đây có thể là một phương pháp điều trị rất hiệu quả nhưng cần rất nhiều tâm huyết và sự kiên trì vì bạn sẽ phải lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

Cách làm:

Đun nóng nước và đổ vào chậu rửa. Đảm bảo rằng nước nằm trong khoảng từ 113 độ F đến 120 độ F (45 độ C đến 48 độ C). Bạn có thể sử dụng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ của nước. Bạn cũng có thể hòa tan muối biển trong nước trước khi ngâm vùng bị nhiễm trùng. Ngâm mụn cóc trong khoảng 10-15 phút cho đến khi da mềm. Dùng dũa móng tay, đá bọt hoặc giấy nhám nhẹ để cạo các lớp da chết. Hãy kiên nhẫn vì có thể mất đến 2-3 tháng để mụn cóc cuối cùng cũng biến mất.

3. Dứa

Nước ép dứa có thể là một đồng minh tuyệt vời khi loại bỏ mụn cóc vì nó có tính axit cao và chứa bromelain, một loại enzyme tiêu hóa protein giúp tiêu diệt mụn cóc.

Nhúng một miếng bông vào nước dứa và vắt hết chất lỏng dư thừa. Cẩn thận thoa vào mụn cóc mà không ấn quá nhiều. Dùng băng quấn miếng bông lại. Để nó trong 3-5 phút. Lặp lại 2-3 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả nhanh hơn.

4. Bồ công anh

Bồ công anh là một loại cỏ dại mọc phổ biến vào mùa xuân và chúng đã được sử dụng để làm thuốc trong y học Trung Quốc và Trung Đông từ rất lâu. Mụn cóc có thể được điều trị bằng cách sử dụng sữa bồ công anh, hoặc nhựa cây được tìm thấy trong thân của chúng.

Cách làm:

Chọn những cây bồ công anh mọc tự nhiên trên các cánh đồng và chưa được phun bất kỳ loại hóa chất nào. Nhổ bỏ bông hoa ở phía dưới trong khi cố gắng giữ nguyên phần cuống. Bóp nhựa cây có màu trắng đục và dính lên mụn cóc. Lặp lại quy trình này 2 hoặc 3 lần một ngày trong khoảng 2 tuần hoặc cho đến khi mụn cơm biến mất.

5. Nha đam

Lô hội có nhiều thành phần hoạt tính có tác dụng kháng vi rút và khử trùng cũng như chống viêm. Những thành phần này giúp hệ thống miễn dịch của chúng ta chống lại nhiễm trùng, do đó làm cho lô hội trở thành một trong những phương pháp điều trị mụn cóc tại nhà được tìm kiếm nhiều nhất.

Cách làm:

Lấy một chiếc lá của cây nha đam. Cắt đôi và cạo gel khỏi lá. Bôi gel lên mụn cóc. Đậy bằng băng và đợi trong 5-10 phút hoặc cho đến khi bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Lặp lại trong khoảng 2 tuần.

6. Vitamin C

Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng có nhiều lợi ích liên quan đến việc tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta để nó có thể chống lại bệnh tật và tăng cường quá trình chữa bệnh của chúng ta. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất nên chúng ta có thể kết hợp nó thông qua một chế độ ăn uống giàu vitamin. Một lựa chọn khác để nhận được lượng khuyến nghị hàng ngày của bạn là thông qua các chất bổ sung.

Cách làm:

Dùng thìa hoặc đáy ly để nghiền viên vitamin C. Cho bột vào ly và từ từ đổ nước vào cho đến khi được hỗn hợp sền sệt. Nhúng một miếng bông vào hỗn hợp bột nhão. Bôi hỗn hợp lên mụn cóc. Che chỗ mụn vừa bôi bằng một băng gạc. Để nó qua đêm. Lặp lại quá trình này hàng ngày cho đến khi mụn biến mất.

7. Húng quế

Húng quế là một loại thảo mộc thường được sử dụng khi nấu ăn vì nó tạo thêm hương vị đặc trưng cho các món ăn của chúng ta. Tuy nhiên, loại thảo mộc này cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ và tinh dầu mang lại nhiều lợi ích như giảm viêm và bảo vệ hệ thống miễn dịch của chúng ta khỏi nhiễm trùng.

Cách làm:

Giã nát 1/3 một chén lá húng quế cho đến khi chúng nhão. Lấy hỗn hợp bằng ngón tay của bạn và xoa nó vào khu vực bị ảnh hưởng. Băng vùng cần mụn vừa thoa hỗn hơpk. Để nó qua đêm. Bôi lại mỗi ngày trong 1 hoặc 2 tuần.

8. Tinh dầu cây bách và chanh

Một số loại tinh dầu có chứa các đặc tính chống vi trùng, kháng khuẩn và kháng nấm khác nhau, rất hữu ích khi điều trị mụn cóc. Lưu ý rằng tinh dầu không nên được thoa trực tiếp lên da mà phải pha loãng với dầu vận chuyển. Những loại phổ biến nhất là hạnh nhân ngọt và dầu ô liu.

Cách làm:

Thêm một vài giọt tinh dầu vào dầu vận chuyển. Trước khi bôi lên mụn cóc, hãy thử xem bạn có bị dị ứng không: xoa hỗn hợp lên vùng da không có tổn thương. Nếu không có phản ứng dị ứng trong vòng 24-48 giờ tiếp theo, thì có thể an toàn để sử dụng. Nhúng một miếng bông vào dầu và vắt hết chất lỏng dư thừa. Cẩn thận xoa nó lên mụn. Lặp lại hai lần một ngày cho đến khi mụn cóc thu nhỏ lại. Không để khu vực này tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khi bạn đang thực hiện phương pháp điều trị này, vì dầu chanh có tính cảm quang và bạn có thể phát triển một đốm đen trên khu vực có mụn cơm.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã tham khảo ý kiến bác sĩ trước!

Trước khi thử các biện pháp tự nhiên này, hãy hẹn gặp bác sĩ để hoàn toàn chắc chắn rằng những gì bạn có thực sự là mụn cóc vì chúng có thể bị nhầm lẫn với các loại mụn khác trên da. Nếu chúng vẫn tồn tại, lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc tái phát, chúng có thể là một triệu chứng của hệ thống miễn dịch kém, vì vậy bạn nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Theo Brightside