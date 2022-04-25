5 cách loại bỏ quầng thâm mắt hiệu quả

Quầng thâm xuất hiện là do sắc tố thứ phát làm tăng sắc tố da melanin, vùng da dưới mắt mỏng nên các tĩnh mạch dưới mắt lộ ra ngoài và thâm quầng gây nếp nhăn và mỡ dưới mắt.

Ảnh minh họa: Internet Quầng thâm là các triệu chứng khi da mí mắt chuyển sang màu sẫm hoặc thâm tím, và mỡ dưới mắt phồng lên và trở nên bóng mờ. Nếu vùng da dưới mắt thâm quầng và mất độ đàn hồi, bạn sẽ trông già hơn và tạo ấn tượng là một người mệt mỏi với người xung quanh. Thường đây là dấu hiệu của tuổi tác, nhưng gần đây ngay cả những người trẻ ở độ tuổi 20 cũng có rất nhiều người bị quầng thâm do mệt mỏi tích tụ. Theo Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, quầng thâm không phải là một thuật ngữ y học chính thức. Đó là tên gọi chung cho các triệu chứng xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Đó là do sắc tố thứ phát làm tăng sắc tố da melanin, vùng da dưới mắt mỏng nên các tĩnh mạch dưới mắt lộ ra ngoài và thâm quầng gây nếp nhăn và mỡ dưới mắt.

Vùng da quanh mắt là vùng da mỏng nhất trên cơ thể chúng ta và không có tuyến bã nhờn nên rất khô. Do đó dễ tiếp xúc với các kích thích từ bên ngoài. Do đó, nếu sự lưu thông máu của các mạch máu dưới da kém quầng thâm dưới mắt trông sẽ có màu xanh đen và nếu có thói quen dụi mắt hay nhăn mặt sẽ dễ hình thành các nếp nhăn nhỏ. Đặc biệt, khi bạn mệt mỏi hoặc căng thẳng, sắc tố melanin sẽ ngưng tụ và khiến mắt bạn trông đen hơn.

Dùng các biện pháp tự khắc phục để thoát khỏi quầng thâm mắt Ảnh minh họa: Internet Liệu pháp tự xóa quầng thâm bằng cách làm mát mắt để giảm bọng mắt và co mạch máu, giúp quầng thâm trông bớt thâm hơn. Ví dụ điển hình như mát-xa vùng mắt bằng thìa lạnh, mát-xa dưa chuột và chườm mắt bằng túi trà lạnh. Ngủ đủ giấc Kiểu quầng thâm phổ biến nhất khi bạn không ngủ đủ giấc. Hãy cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày có thể giúp giảm quầng thâm. Không rượu bia, không hút thuốc lá Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn uống rượu và hút thuốc lá sẽ gây rối loạn tuần hoàn máu và làm tổn thương các mạch máu, có thể khiến tình trạng thâm quầng trở nên trầm trọng hơn. Nếu bạn bị quầng thâm mắt thì kiêng rượu và hút thuốc là điều cần thiết. Ăn thực phẩm tốt cho việc ngăn ngừa quầng thâm mắt Ví dụ điển hình là cá hồi, bông cải xanh, cà rốt và bắp cải. Cá hồi là loại thực phẩm giàu protein, ít calo, giàu axit béo omega-3 và vitamin E, có tác dụng cải thiện quầng thâm mắt bằng cách hỗ trợ cải thiện các bệnh về mạch máu. Bông cải xanh rất giàu vitamin A có tác dụng thanh lọc máu và làm sáng sắc tố dưới mắt. Cà rốt và bắp cải là thực phẩm tốt cho quầng thâm mắt vì chúng giúp trao đổi chất, lưu thông máu thuận lợi và có tác dụng chống oxy hóa. Uống nhiều nước Dưỡng ẩm là điều quan trọng để loại bỏ quầng thâm. Bạn nên chú ý đến lượng nước nạp vào cơ thể một cách thường xuyên. (Theo Kormedi)

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