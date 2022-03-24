Dấu hiệu của u nang lông mọc ngược là một vết sưng trên da trông giống như mụn, nhưng bạn có thể nhìn thấy lông trong đó. Vết sưng có thể có màu đỏ, trắng hoặc vàng. Nếu vết sưng phát triển lớn hơn hoặc trở nên đỏ hơn, chảy dịch hoặc đau, nó có thể bị nhiễm trùng.Nếu bạn bị nhiễm trùng bạn chắc hẳn sẽ cần điều trị y tế.

U nang lông mọc ngược là tình trạng phổ biến và có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể nơi bạn có lông. Nhưng chúng thường phát triển trên những vùng bạn cạo lông, có thể bao gồm:

U nang lông mọc ngược không giống như mụn nang, nó là những nốt mụn hình thành dưới nang da do sự tích tụ của vi khuẩn, dầu và tế bào da chết.

Nguyên nhân u nang lông

U nang lông mọc ngược có xu hướng phát triển ở nơi lông thô hoặc xoăn, như ở vùng mu. Nếu sở hữu dạng lông hoặc thô, bạn có nhiều khả năng bị u nang lông mọc ngược. Chúng cũng có thể phát triển ở những nơi có tế bào da chết làm tắc nghẽn nang lông.

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Nhổ lông là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra u nang lông mọc ngược, cho dù là do cạo, tẩy lông hay nhổ lông. Bất kỳ phương pháp nào trong số này đều có thể gây kích ứng da, khiến da bị viêm và sưng tấy.

Khi một sợi lông mới hình thành, nếu nang lông bị đóng lại, lông không thể phát triển ra khỏi nang và xuyên qua da. Thay vào đó, nó phát triển vào trong hoặc sang một bên.

Sự nhiễm trùng

U nang lông mọc ngược thường tự biến mất. Nhưng nếu một người bị nhiễm trùng, bạn cần được điều trị chuyên nghiệp.

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Các triệu chứng của nhiễm trùng bao gồm:

Sưng tấy

Mủ

Đỏ

Ngứa

Đau

Có mùi

Sốt

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Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy gọi điện hoặc đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt nhé.

Có thể có nhiều người có thói quen bóc da, dùng nhíp khẩy nhưng đừng cố gắng làm bật u nang lông mọc ngược. Việc làm vỡ u nang khiến khả năng nhiễm trùng cao hơn và có thể dẫn đến sẹo. Bạn nên gặp bác sĩ để điều trị u nang nếu chúng không tự biến mất.

Cách chăm sóc da bị u nang lông

U nang lông mọc ngược thường sẽ tự biến mất, nhưng bạn có thể giúp ích cho quá trình này. Nếu bạn có thể, hãy ngừng cạo khu vực đó trong khi vết thương lành và giữ cho khu vực đó sạch sẽ và được dưỡng ẩm.

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Bạn cũng có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách đắp một chiếc khăn ấm và sạch như một miếng gạc để làm mềm da.

Nếu u nang bị viêm nhiều hơn, chảy dịch, trở nên đau đớn hoặc bạn thấy các dấu hiệu nhiễm trùng khác, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được tham vấn.

Cách phòng ngừa u nang lông

Nếu bạn thường xuyên phát triển u nang lông mọc ngược, hãy thử các biện pháp ngăn ngừa sau:

Rửa sạch da bằng nước ấm và sữa rửa mặt dịu nhẹ trước khi cạo lông

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Sử dụng chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trước khi cạo lông để loại bỏ tế bào da chết

Sử dụng một lưỡi dao hoặc dao cạo điện sạch và cố gắng không tiếp tục đi qua các khu vực giống nhau

Giữ dụng cụ cạo râu sạch sẽ

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Đừng cạo quá kỹ

Luôn cạo theo chiều lông mọc và không kéo da

Cạo lông ít thường xuyên hơn, nếu có thể

Dưỡng ẩm sau khi cạo lông

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Bạn cũng có thể cân nhắc các phương pháp triệt lông vĩnh viễn như triệt lông bằng laser, điện phân, hoặc các loại kem tẩy lông.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

Bạn nên đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để tìm u nang lông mọc ngược hoặc vết dao cạo nếu nhận thấy các dấu hiệu nhiễm trùng, như mẩn đỏ, đau, ngứa, chảy mủ, tăng kích thước hoặc sốt.

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Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể điều trị u nang bằng thuốc kháng sinh hoặc các phương pháp khác để nhiễm trùng không lan rộng hoặc để lại sẹo.

Theo Verywell Health