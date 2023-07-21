Tuyệt chiêu trang điểm long lanh như các tỷ tỷ xứ Trung

Sau bước đánh nền là bước phấn má để tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Với tone makeup Douyin, bạn nên chọn các màu phấn má như cam đào, hồng phấn, hồng đất, cam nude, …

- Đánh theo hướng từ ngoài vào trong, tập trung ở 2 bên má.

- Đánh theo hướng từ trong ra ngoài ở vị trí 2 bên cánh mũi.

- Đánh phấn má ngang qua mũi và 2 mắt, cộng thêm một chút ở đầu mũi.

Các màu phấn má dạng kem như màu cam đào, hồng phấn, hồng đất, cam nude.... chính là tuyệt chiêu giúp bạn trở nên bắt mắt hơn. Có nhiều cách đánh phấn má, tùy vào hình dạng khuôn mặt, chẳng hạn như đánh theo hướng từ trong ra ngoài ở vị trí hai bên gò má hoặc ngang qua cánh mũi - Ảnh minh họa: Internet

Kem nền trong trẻo

Với phong cách makeup Trung Quốc, lớp nền là chính là chìa khóa tạo nên sự khác biệt so với phong cách trang điểm khác. Kem nền mỏng nhẹ, lâu trôi chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Với kết cấu dạng lỏng, dễ dàng tệp vào da, đặc biệt là em nó cực mỏng nhẹ với độ che phủ vô cùng tự nhiên. Lớp nền khi set lên da sẽ cho hiệu ứng trong veo vô cùng mãn nhãn.

Nhớ rằng trước khi đánh nền, hãy dưỡng ẩm cho da đầy đủ để tránh lớp nền bị mốc nha. Sử dụng thêm kem lót phù hợp để tối ưu lớp makeup, bảo vệ và làm mịn bề mặt da, giúp lớp nền mịn mượt và lâu trôi hơn.

Để có thể chinh phục được cách treang điểm nãy, các nàng hãy chuẩn bị một lớp nền thật "xịn" bằng cách dưỡng ẩm kĩ, tẩy tế bào chết trước khi thực hiện và khóa lớp make up bằng xịt khoáng - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ eyeliner

Đây là bước quan trọng nhất trong hướng dẫn makeup Douyin Trung Quốc. Để có đôi mắt sắc sảo, bạn cần kẻ eyeliner thật nét và mượt. Cách đơn giản nhất là kẻ 2 đường ở trên và dưới mắt, bắt đầu từ khóe mắt đến đuôi mắt. Sau đó, hãy nối 2 đường này lại với nhau và tô vào các khoảng trống. Tùy vào phong cách bạn theo đuổi mà có thể tùy biến eyeliner theo nhiều cách khác nhau nhé.

Kẻ eyeliner theo kiểu makeup Douyin Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi căng mọng, tươi tắn

Khác với kiểu màu môi nhẹ nhàng như trang điểm Hàn, thì trang điểm Trung Quốc yêu thích màu son đậm quyến rũ hơn. Các hot tỷ yêu thích tô son đỏ quyến rũ và gây ấn tượng thêm bằng chút son bóng để đôi môi lúc nào cũng căng mọng, đáng yêu.